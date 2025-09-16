Jetset
Marc Anthony cumple 57 años y sigue brillando en los escenarios
El cantante Marc Anthony, nacido en Nueva York y de raíces puertorriqueñas, celebra este martes su cumpleaños número 57. A lo largo de su carrera, se ha consolidado como uno de los mayores referentes de la salsa y una figura influyente en la industria musical internacional.
Desde sus inicios en el género tropical hasta sus incursiones en el pop y la balada, Marc Anthony ha construido una trayectoria marcada por éxitos como “Vivir Mi Vida”, “Flor Pálida” y “Valió la Pena”. Su voz potente y su carisma en el escenario le han permitido conquistar a públicos de todas las edades.
A sus 57 años, el artista continúa llenando escenarios alrededor del mundo, demostrando que su energía y pasión por la música permanecen intactas.
Florinda Meza revela que Chespirito presentía su muerte en cartas halladas tras su fallecimiento
La actriz Florinda Meza reveló que, meses después del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, halló en su casa varias cartas escritas por el comediante, algunas con tono de despedida, como si hubiera presentido su partida.
“Algunas son poemas, otras parecen cartas de despedida. Como si él supiera que la muerte nos iba a separar. En ellas se leen cosas como: ‘No me olvides, voy a estar contigo, estaré cerca’”, compartió Meza.
Estas revelaciones forman parte de “Atrévete a vivir”, el documental sobre su vida que se estrenará a finales de septiembre. La producción explora su infancia, carrera artística y el duelo que enfrentó tras la muerte de Gómez Bolaños el 28 de noviembre de 2014.
El productor Javi Domz adelantó que la pieza incorpora recursos de inteligencia artificial para recrear pasajes significativos, ofreciendo una propuesta innovadora para los seguidores de la actriz y del creador de “El Chavo del 8”.
Anuncian Super Mario Galaxy Movie, la nueva película del universo Mario Bros
Nintendo, Illumination y Universal Pictures revelaron el título de la próxima cinta basada en el icónico universo Mario Bros: Super Mario Galaxy Movie. El anuncio se realizó durante el Nintendo Direct del 12 de septiembre, marcando un avance clave en la campaña de marketing previa al estreno en cines.
Un breve video mostró a Mario recostado bajo un árbol en el Reino Champiñón, mientras una mariposa se eleva hacia el espacio, anticipando las aventuras estelares que caracterizarán esta nueva entrega. La estética de la película retoma el diseño del videojuego Super Mario Galaxy, fusionando elementos clásicos del universo de Mario con un entorno cósmico de exploración galáctica.