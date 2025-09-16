Marc Anthony cumple 57 años y sigue brillando en los escenarios

Nintendo ha anunciado la secuela de «The Super Mario Bros Movie», la cual retomará elementos de la franquicia de videojuegos de «Mario Galaxy» y que será titulada «The Super Mario Galaxy Movie».

La cinta llegará a los cines de todo el mundo en abril de 2026, según lo anunciado por Nintendo este viernes en todas sus plataformas de redes sociales con un video que mostró las pinceladas de un viaje intergaláctico del fontanero italiano favorito de millones.

De igual forma, Nintendo ha confirmado que el casting de la primera entrega volverá para esta secuela, con Chris Pratt en la voz de Mario Bros, Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como Princess Peach, Seth Rogen como Donkey Kong, Jack Black como Bowser y Keegan Michael Kay como Toad.

La producción de esta secuela ya había sido confirmada por el propio Shigeru Miyamoto, creador de la franquicia de videojuegos de Nintendo, tras el éxito que fue la primera entrega, la cual fue de las más taquilleras en 2023.

