Nacionales
ASTOR TORRES LLEGA A EL SALVADOR, LA TIERRA QUE VIO NACER A SU PADRE, ÁLVARO TORRES
Con el corazón abierto y la emoción a flor de piel, el cantautor Astor llega a El Salvador en una gira especial, previa a su presentación en los prestigiosos Premios Estela en Guatemala.
Para Astor, esta visita significa mucho más que una agenda artística: representa un paso importante en su carrera y en su vida personal, pues es la primera vez que llega como artista a la tierra que vio nacer a su padre, el reconocido cantautor salvadoreño Álvaro Torres.
“Visitar El Salvador es un sueño que llevo desde niño. Es un reencuentro con mis raíces, con la historia de mi familia, y una oportunidad para compartir mi música con un pueblo que admiro y quiero profundamente”, expresó el artista.
Astor presentará su más reciente sencillo “Ya No Hay Amor”, que ha logrado posicionarse con fuerza en Sudamérica y ha conquistado a nuevos públicos con su estilo fresco y auténtico.
Esta gira de medios en El Salvador será el preámbulo perfecto para su concierto en Guatemala, donde compartirá escenario con grandes figuras de la música latina en una noche que promete ser inolvidable.
Sus orígenes, formación y trayectoria
- Raíces y formación:Nacido el 5 de noviembre en Guatemala, Astor es hijo de Álvaro Torres —originario de Usulután, El Salvador— y de Robin Nichols, de Alaska.
- Pasión temprana por la música:Desde niño mostró una voz innata, superó crisis asmáticas y se enamoró de géneros como el rock, balada y pop. A los 9 años se regaló una guitarra y se enseñó a tocar solo. Aprendió disciplina y constancia al verlo practicar a diario junto a su padre.
- Formación académica profesional:Se mudó a EE.UU., estudió “Recording Arts” en Full Sail University (Orlando) y música en Seminole Community College.
- Carrera en ascenso:Astor ha compartido escenario con artistas como Leo Dan, Luis Enrique, José José, y ha sido telonero de presentaciones de su padre en varios países.
- Homenaje a su legado familiar:En 2024 lanzó el álbum “Obras de mi padre”, un tributo íntimo al legado artístico de Álvaro Torres, reinterpretando sus clásicos con guitarras, violín y celos.
Qué presenta en esta gira?
Durante esta visita especial, Astor presentará su más reciente sencillo «Ya No Hay Amor«, que ha logrado gran repercusión en Sudamérica gracias a su estilo auténtico y fresco. Esta gira se convierte en el preludio ideal antes de su participación en los Premios Estela de Guatemala.
Astor Torres no solo llega con una agenda de medios, sino con un mensaje profundo: la música como puente entre generaciones y territorios. Su recorrido busca conectar el legado de su padre con su voz contemporánea, revelando una riqueza cultural que merece ser contado y escuchado.
Economia
Bajan los precios de combustibles en El Salvador del 19 de agosto al 1 de septiembre
El precio del galón de gasolina y diésel registrará una reducción de entre $0.04 y $0.05 a nivel nacional durante la quincena del 19 de agosto al 1 de septiembre, informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
El galón de gasolina especial mantendrá su valor, costando $3.80 en la zona central, $3.81 en el occidente y $3.84 en el oriente del país. La gasolina regular disminuirá $0.04, con precios de $3.51 en el centro, $3.52 en el occidente y $3.55 en el oriente. Por su parte, el diésel bajará $0.05, costando $3.29, $3.30 y $3.34, respectivamente.
La DGEHM atribuyó la baja a factores internacionales, como el aumento en las reservas de petróleo en Estados Unidos, reportado por la Agencia Internacional de Energía (AIE), y el incremento de 547,000 barriles diarios de producción de la OPEP para septiembre. También influyen las expectativas de un acuerdo de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania tras la reunión de los presidentes de ambos países.
Los precios incluyen impuestos vigentes y contribuciones como Cotrans, FEFE e IEC. Además, la DGEHM aseguró que se han reforzado las inspecciones en estaciones de servicio para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles, protegiendo así los derechos de los consumidores.
“En caso de incumplimientos a la ley, las empresas se exponen a sanciones, asegurando que los salvadoreños obtengan los máximos beneficios por su compra y puedan elegir la gasolinera que les brinde el mejor servicio”, destacó la institución en un comunicado.
Nacionales
El Salvador registra 17 días sin homicidios en agosto
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el pasado domingo 17 de agosto finalizó sin homicidios en El Salvador, sumando 17 jornadas sin asesinatos en lo que va del mes.
Según las estadísticas oficiales, en lo que va del 2025 se contabilizan 192 días sin homicidios, cifra que refleja la continuidad de la tendencia a la baja en la violencia en el país. Estos días se distribuyen a lo largo del año: 25 en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril, 25 en mayo, 25 en junio, 29 en julio y 15 en agosto.
Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Desde el inicio de su mandato en 2019, El Salvador ha registrado 990 días sin homicidios, de los cuales 876 corresponden al periodo del régimen de excepción.
El promedio diario de homicidios también muestra una disminución: durante los primeros siete meses de 2025, se registró un promedio de 0.19 asesinatos por día, menor al 0.30 diario de cierre de 2024, el año más seguro en la historia del país.
Nacionales
PNC captura a conductor ebrio tras accidente en Ciudad Delgado
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de Enoc Esaú Ayala Gutiérrez, de 43 años, señalado como responsable de un accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo 17 de agosto en el kilómetro 7 ½ de la carretera Troncal del Norte, en Ciudad Delgado, San Salvador.
Según las autoridades, al realizarle la prueba de alcotest, Ayala Gutiérrez presentó 263 grados de alcohol en sangre. El detenido será procesado por los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor.
El accidente se registró cuando una joven, que caminaba con un bebé en brazos a la orilla de la carretera, fue embestida por el vehículo. La víctima aseguró que el automóvil se salió de la vía e impactó contra ella.