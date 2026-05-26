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Comisión dictamina prórroga para estabilización en precios del gas hasta mayo de 2027
Diputados de la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa dictaminaron ayer favorable la extensión del decreto que contiene la Ley especial y transitoria para la estabilización de precios del gas licuado de petróleo, hasta el 31 de mayo de 2027.
Por unanimidad, los legisladores emitieron el aval a la iniciativa enviada por el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, para continuar beneficiando la economía de las familias.
Dicha ley a prorrogar, con base al decreto legislativo 761 de fecha 13 de junio de 2023, explica que la nueva extensión se realiza con «el propósito de contrarrestar la constante fluctuación del precio internacional de los hidrocarburos, que incide directa y negativamente en el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) consumido por la población en nuestro país, y como una consecuencia de la adopción de esa medida se ha logrado mantener una razonable estabilidad de la economía de las familias salvadoreñas».
Juan Francisco Grande, director general de subsidios del Ministerio de Hacienda, indicó ayer en la comisión de hacienda que el objetivo es mantener el apoyo económico ante las variaciones de precio.
«Permite crear un mecanismo transitorio que atenúe la variedad del alza de los precios del gas licuado de petróleo, que es causada por fluctuaciones en los mercados internacionales», señaló sobre la iniciativa.
El funcionario agregó que el mecanismo de ayuda económica conlleva transferencias de subsidios dirigidas a los consumidores, pero que son canalizadas a través de las empresas envasadoras que comercializan el gas.
«Este subsidio se activa cuando los precios de mercado superan los precios máximos de referencia establecidos por la autoridad competente, garantizando así la protección del consumidor final frente a aumentos abruptos», dijo.
Según Grande, entre marzo a abril de este año hubo un incremento del 10 % en los precios del gas licuado, pero gracias a la ley la población no lo ha percibido. Agregó que los precios del GLP pueden seguir alza.
Con la aprobación del dictamen para la prórroga, que sería votado mañana por el pleno legislativo, los precios máximos de venta al consumidor de los cilindros de gas licuado continúan siendo de $4.61 para el de 10 libras, $8.98 para el de 20 libras, $11.13 para el de 25 libras, y $15.50 para el de 35 libras.
Internacionales
Capturan a vicecónsul guatemalteca por presuntamente participar en un parricidio
Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol, capturaron a Gladis Jeanette Castro García, de 40 años, quien se desempeñaba como vicecónsul de Guatemala en Los Ángeles.
La detención fue ejecutada el pasado 23 de mayo en instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la zona 13 de Ciudad de Guatemala, luego de que la funcionaria arribara al país en un vuelo de retornados procedente de Estados Unidos.
Según las autoridades, Castro García tenía vigente una orden de captura emitida el 25 de septiembre de 2024 por el delito de parricidio. La investigación del Ministerio Público de Guatemala la vincula con la muerte de su hijo menor de edad, ocurrida en 2021.
Tras su arresto, la funcionaria fue trasladada bajo custodia hacia la Torre de Tribunales para comparecer ante el juzgado competente y enfrentar el proceso judicial correspondiente.
De acuerdo con la fiscalía, existen elementos de investigación, peritajes y otros indicios que sustentan la sospecha de una posible participación en los hechos investigados. Asimismo, las autoridades señalaron que la alerta internacional fue activada para evitar una eventual evasión de la justicia mientras la acusada permanecía fuera del país.
Por su parte, la defensa de Castro García sostiene que la funcionaria mantiene intacto su derecho a la presunción de inocencia y asegura que colaborará con las autoridades judiciales durante el proceso. Sus abogados han manifestado que presentarán pruebas y argumentos legales para solicitar que se desestimen los señalamientos en su contra.
El caso continúa en etapa judicial y será un tribunal el encargado de determinar responsabilidades conforme avance el proceso penal.
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Revista del Reino Unido coloca a El Salvador en la Green Travel List
La revista «Wanderlust», producida en el Reino Unido, incluyó por primera vez a El Salvador en su Green Travel List y destacó las iniciativas de turismo sostenible que impulsa el país.
En su edición de 2026, la revista de viajes destacó el Parque Nacional El Imposible, situado en la sierra Apaneca-Ilamatepec, en Ahuachapán, por su belleza y biodiversidad.
«El Imposible, repleto de fauna autóctona y hogar de especies en peligro de extinción como el águila crestinegra, el jabalí y el puma, lleva décadas luchando contra la deforestación, la caza furtiva y el desarrollo rural», subrayó la publicación internacional en la descripción que corresponde al listado.
En cuanto a su atractivo para visitantes nacionales e internacionales, «Wanderlust» señaló que el ecoturismo ha sido fundamental para proteger este hábitat e involucrar a las comunidades locales en su bienestar.
«Los guías son empleados locales, lo que les permite alejarse de fuentes de ingresos problemáticas como la caza y la tala de árboles. Su conocimiento también hace que las excursiones de senderismo, observación de aves y fotografía sean muy especiales», afirmó el medio europeo.
Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que esta es la primera vez que «Wanderlust» incluye a El Salvador, a través del Parque Nacional El Imposible, en su Green Travel List, conformada por 101 destinos de diversos países del mundo.
No es la primera vez que este parque nacional es mencionado en los más importantes listados de turismo y naturaleza, ya que en febrero pasado fue elegido entre Las Siete Maravillas del Mundo edi ción 2026, que publica el portal internacional «Condé Nast Traveler», especializado en viajes y turismo de lujo.
Designación con la que el sitio recomendaba conocer este destino salvadoreño, al que describió como una zona silvestre que encanta con sus «cañones profundos, pumas poco comunes y cascadas que caen en pozas secretas».
Javier Chavarría, coordinador de Turismo de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente (MARN), explicó que El Imposible es uno de los parques, administrados por el MARN, con el mayor flujo de visitantes a escala nacional, con 25,000 personas en los últimos cinco años que disfrutaron de su fauna, entre la que resaltan tigrillos, gatos zontos, venados y pumas, además de la variedad de árboles centenarios que atestiguan su historia.
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El Salvador ingresa al top 10 de países más innovadores de América Latina
La apuesta por la innovación y la tecnología del Gobierno del presidente Nayib Bukele, en conjunto con el empuje de la iniciativa privada, ha propiciado el ingreso de El Salvador en el «Índice global del ecosistema de startups 2026» de StartupBlink.
En la edición de este año, StartupBlink, centro global de investigación y mapa interactivo que clasifica el ecosistema de emprendimiento y startups en el mundo, coloca a El Salvador en el puesto 80 a escala global; esta también es la primera vez que el país aparece en este listado.
«El Salvador es el país ingresante mejor clasificado en el índice y debuta en el puesto 80 a escala mundial», resaltó la entidad en la descripción del país.
A su vez, remarcó que «El Salvador ocupa el primer lugar en Centroamérica en el pilar de valor de marca del ecosistema, lo que refleja el posicionamiento global más sólido de la subregión, impulsado por el atractivo, la madurez y la visibilidad del ecosistema», señaló StartupBlink.
Para el centro de investigación, esto sugiere que las condiciones subyacentes del entorno empresarial de los países ya están dadas para albergar ecosistemas de startups de rápido crecimiento.
En su análisis también destacó que El Salvador ocupa el tercer lugar en América Latina y el Caribe en la categoría funcional de visibilidad del ecosistema, «lo que indica un alto grado de reconocimiento global en la región, impulsado por “influencers” de startups, eventos, organizaciones influyentes y la tracción de las startups».
En América Latina, el país destacó como el décimo más innovador en una lista en la que Brasil lidera en el puesto 26, seguido por Colombia en el 35 y por Chile en el 39. La nación más innovadora del mundo según este ranking es Francia.
Estos avances responden a la generación de condiciones para el desarrollo del sector innovador, las cuales se materializan en normativas como la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías y la Ley de Inteligencia Artificial, impulsadas por la administración Bukele.
«El Salvador ofrece a las startups una entrada estratégica al mundo con un ecosistema de innovación en rápida evolución. Su entorno propicio para la experimentación, sumado al acceso a incentivos fiscales y al talento cualificado y motivado hacen de El Salvador el lugar ideal para que las startups prueben, desarrollen y expandan sus proyectos», mencionó la ministra de Economía, María Luisa Hayem, respecto al ecosistema innovador.
El año pasado, la capital salvadoreña mostró un importante avance en la lista mundial de las ciudades que se perfilan como nichos con potencial para el desarrollo y crecimiento de startups, y se ubicó en el lugar 300, lo que implicó un salto de 405 ubicaciones con respecto a la puntuación de 2024, que fue de 705.
Según datos del Ministerio de Economía (Minec), para agosto de 2025, el ecosistema de startups local equivalía a más de $330 millones en El Salvador, dentro del que destaca el aceleramiento de las fintech.