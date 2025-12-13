Jetset
Muere Peter Greene, actor de Pulp Fiction y La Máscara, a los 60 años
Peter Greene, actor reconocido por sus personajes intensos y memorables en el cine de los años noventa, falleció a los 60 años tras ser hallado sin vida en su residencia ubicada en la ciudad de Nueva York.
Greene fue parte de una generación de intérpretes que dejó huella en el cine independiente y comercial. Entre sus trabajos más recordados se encuentran su participación en Pulp Fiction (1994), dirigida por Quentin Tarantino, así como su papel en La Máscara (1994), protagonizada por Jim Carrey. Su estilo actoral lo llevó a interpretar con frecuencia personajes complejos, oscuros y de fuerte carga dramática.
A lo largo de su carrera, también participó en producciones como The Usual Suspects, Blue Streak y diversas series de televisión, consolidándose como un actor de carácter muy valorado dentro de la industria.
La noticia de su fallecimiento ha generado reacciones de colegas y seguidores, quienes han destacado su talento y la intensidad que deslumbraba a cada uno de sus personajes.
¡Shakira tendrá histórica residencia con tres conciertos en El Salvador!
El Salvador sigue posicionándose como el centro del espectáculo centroamericano para decenas de artistas de talla mundial y Shakira es otra de esas estrellas que estará en el país muy pronto.
Según confirmó Two Shows Producciones, la artista colombiana ¡ofrecerá tres conciertos en el país en apenas cuatro días! El espectáculo, que no tiene precedentes, ha sido denominado como ‘Residencia Centroamericana’ y forma parte de su gira «Las mujeres ya no lloran».
Las fechas serán el 12, 14 y 15 de febrero del 2026, y el escenario de este magno evento musical será el Estadio Jorge ‘Mágico’ González.
De acuerdo con Two Shows Producciones, las entradas estarán a la venta a partir de las 11:00 de la mañana del próximo 17 de diciembre a través de @funcapital.latam y @todoticketsv.
Miles de personas de países vecinos seguramente vendrán para disfrutar del talento de la colombiana, pues estas serán las únicas presentaciones en toda Centroamérica, por lo que se prevé que arriben fans de todo el istmo.
¡El Buki regresa a Sívar en mayo 2026!
Muchos lo pedían y a muchos se les concedió. Y es que Marco Antonio Solís -El Buki- confirmó que regresará a El Salvador el próximo año, específicamente el 16 de mayo.
A través de sus redes sociales, el legendario cantante confirmó su presencia en El Salvador con el Tour 2026 Gratitud.
“Hermanitos, el 2026 se acerca con un aire distinto, con esa luz que aparece cuando el corazón decide escuchar. Tour Gratitud 2026 será un encuentro con lo esencial: la música que une, la palabra que reconforta y el futuro que nos espera con los brazos abiertos”, publicó en sus redes sociales el intérprete de temas como “¿A dónde vamos a parar?”.
Desde ya, muchos salvadoreños aseguraron que no se lo perderán, pues ver a El Buki en vivo es una experiencia que siempre es buenísima.
Por ahora no se tienen mayores detalles, pero seguro que a inicios del 2026 ya se sabrá más de este conciertazo que miles ya están deseando que llegue
Fátima Bosch oculta su llegada a México
Fátima Bosch ha regresado a territorio mexicano por primera vez desde su coronación como Miss Universo, aunque su llegada al país difiere notablemente del protocolo seguido durante su estancia en Estados Unidos.
La representante mexicana aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez adoptando medidas para pasar inadvertida entre los pasajeros.
La modelo arribó vestida con una sudadera holgada, gorra, gafas de sol y auriculares de diadema, un atuendo que contrasta significativamente con las apariciones públicas que realizó durante su agenda oficial en Nueva York.
A pesar de sus esfuerzos por mantener un perfil bajo, diversos medios de comunicación lograron identificarla a su llegada.