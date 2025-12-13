Principal
Alianza de BBVA y OpenAI para implantar la inteligencia artificial en las finanzas
El acuerdo, cuyo coste no se desveló, «busca crear un asistente conversacional e inteligente capaz de acompañar a las personas en su día a día financiero», señaló BBVA, cuyos más de 120.000 empleados tendrán a su disposición ChatGPT Enterprise.
Esta implantación generalizada en el segundo banco español llega tras un periodo de prueba con 11.000 empleados, el 80% de los cuales dijeron haberse ahorrado «de media tres horas a la semana en tareas rutinarias».
Se trata de «uno de los mayores despliegues empresariales de IA generativa en el sector de los servicios financieros», se congratuló en un comunicado OpenAI, que actualmente afirma contar con más de un millón de clientes profesionales, incluyendo empresas.
Jetset
Muere Peter Greene, actor de Pulp Fiction y La Máscara, a los 60 años
Peter Greene, actor reconocido por sus personajes intensos y memorables en el cine de los años noventa, falleció a los 60 años tras ser hallado sin vida en su residencia ubicada en la ciudad de Nueva York.
Greene fue parte de una generación de intérpretes que dejó huella en el cine independiente y comercial. Entre sus trabajos más recordados se encuentran su participación en Pulp Fiction (1994), dirigida por Quentin Tarantino, así como su papel en La Máscara (1994), protagonizada por Jim Carrey. Su estilo actoral lo llevó a interpretar con frecuencia personajes complejos, oscuros y de fuerte carga dramática.
A lo largo de su carrera, también participó en producciones como The Usual Suspects, Blue Streak y diversas series de televisión, consolidándose como un actor de carácter muy valorado dentro de la industria.
La noticia de su fallecimiento ha generado reacciones de colegas y seguidores, quienes han destacado su talento y la intensidad que deslumbraba a cada uno de sus personajes.
Internacionales
Sheinbaum invita al papa León XIV a visitar México
La conversación ocurrió durante las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe, una importante fecha para los creyentes católicos en México, en la que millones de personas visitan la basílica de Guadalupe en la capital mexicana.
«En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país», dijo Sheinbaum en la red social X.
«Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe», añadió.
En México, un país de 126 millones de habitantes, el 78 % de la población se identifica como católica, según datos de 2020 del instituto de estadística.
La última vez que un papa visitó México fue en 2016, cuando Francisco realizó una gira por cinco estados del país.
Antes, Benedicto XVI visitó México en 2012 y Juan Pablo II realizó cinco viajes al país.
Internacionales
Inundaciones en Indonesia dejaron más de 1,000 muertos
Las inundaciones, acaecidas hace dos semanas en las provincias de Sumatra Septentrional, Occidental y Aceh, también causaron más de 5,400 heridos.
Además, 1,2 millones de personas desplazadas siguen alojadas en albergues temporales, indicó la agencia en su página web.
Indonesia, Malasia y Tailandia, en el sureste asiático, y Sri Lanka, en el sur de Asia, se vieron azotados este mes por intensas tormentas tropicales y por el monzón, que causaron aludes, deslizamientos de tierras y crecidas repentinas.
Es una de las peores catástrofes ocurridas recientemente en Sumatra y Aceh, en su extremo occidental, impactada también por el tsunami de 2004.
El coste de la reconstrucción podría alcanzar casi 52.000 millones de rupias (unos 3.100 millones de dólares).
El gobierno indonesio ha sido criticado por no haber decretado el estado de catástrofe natural, una medida que habría acelerado las labores de rescate y una mejor coordinación. Yakarta tampoco ha querido pedir ayuda internacional, al contrario de Sri Lanka.
El sábado, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, visitó de nuevo las provincias afectadas y afirmó que los operarios siguen trabajando para reabrir las carreteras que conducen a las zonas más aisladas.
«A causa de las condiciones naturales y físicas, hubo leves retrasos pero inspeccioné todos los sitios de evacuación: están en buenas condiciones, los servicios aportados son adecuados y las provisiones alimentarias, suficientes», declaró el mandatario en la base aérea de Soewondo después de visitar Langkat, en Sumatra Septentrional.