Internacionales -deportes
El Inter Miami jugará su primera final de MLS contra el Vancouver Whitecaps
En una noche mágica frente a sus aficionados, el Inter Miami de Lionel Messi goleó 5-1 el sábado al New York City y avanzó a su primera final de la liga norteamericana (MLS), que le enfrentará al Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.
La escuadra canadiense, que se impuso 3-1 al San Diego FC en la final de la Conferencia Oeste, y Miami, ganador del Este, chocarán el próximo sábado por el título en el estadio del Inter.
El argentino Tadeo Allende fue el héroe de la clasificación de Miami con un triplete de goles, mientras su joven compatriota Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia redondearon la manita.
El triunfo fue celebrado a lo grande por los casi 22.000 aficionados en Fort Lauderdale (afueras de Miami), donde también brillaron invitados especiales como el tenista español Carlos Alcaraz, que le entregó el trofeo de campeón del Este al capitán Messi.
«Es el partido que soñábamos a inicios de temporada, una final en nuestra casa ante nuestra gente», festejó el entrenador Javier Mascherano.
Triplete de Allende
En su sexta temporada de vida, el Inter puede cumplir su promesa de dominar el fútbol norteamericano que realizó con el sonado fichaje de Messi a mediados de 2023.
El Inter dejó escapar un segundo título de la Leagues Cup de agosto, perdiendo la final ante Seattle Sounders, pero inesperadamente encontró su mejor forma en el cierre de esta extenuante campaña, sumando 30 tantos en ocho partidos jugados desde octubre.
Messi, principal artífice de esta explosión goleadora, cedió este sábado por una vez el protagonismo a sus compañeros de ataque, en especial a Tadeo Allende.
El atacante cordobés llegó a ocho tantos en los cinco partidos de playoffs, igualando la mayor marca de una postemporada que tenía el guatemalteco Carlos Ruiz desde 2002.
El hat-trick de Allende arrancó al recibir en carrera un pase de Sergio Busquets desde su campo y marcando con un potente derechazo en el minuto 14.
El segundo tanto nació también de la inteligencia de juego del mediocampista español, que sacó rápidamente una falta tras una pequeña trifulca entre Messi y su compatriota Maxi Moralez.
Alba recibió la pelota en la banda izquierda y la envió al área neoyorquina, donde Allende (23′) cabeceó a la escuadra.
Busquets y Alba por último título
La felicidad en el Chase Stadium era absoluta cuando los visitantes descontaron con un cabezazo inapelable del estadounidense Justin Haak (37′).
La franquicia neoyorquina amenazaba con otra sorpresa como la de la semana pasada ante Philadelphia Union, el mejor equipo de la fase regular.
En el 66, el arquero argentino Rocco Ríos Novo salvó al Inter en un remate de Julián Fernández y un minuto después Silvetti marcó el gol de la tranquilidad local tras una asistencia en el área de Messi.
Las gradas entraron después en éxtasis cuando Segovia (83′) anotó el cuarto tras un taconazo magistral de Alba y Allende (89′) completó la goleada en otro fulminante contragolpe.
Barcelona remonta al Alavés y recupera el liderato provisional de LaLiga
El FC Barcelona venció 3-1 al Alavés en la 14ª jornada de LaLiga, en un partido que inició con desventaja tras el gol de Pablo Ibáñez en el primer minuto. Lamine Yamal empató al 8 y Dani Olmo firmó un doblete al 26 y 90+3.
Con 34 puntos, el Barcelona retomó el liderato provisional, a la espera del juego del Real Madrid, segundo con 32 unidades, que visitará el domingo al Girona.
El encuentro se disputó en el Camp Nou, que continúa en obras y actualmente puede recibir a poco más de 45,000 espectadores. Raphinha, quien regresó recientemente de lesión, asistió los goles de Yamal y Olmo.
En el segundo tiempo, el Alavés generó ocasiones y Lucas Boyé estuvo cerca del empate al 76, pero Pau Cubarsí evitó el gol. En el tiempo añadido, Olmo sentenció el marcador. La afición también celebró la reaparición de Pedri tras una lesión muscular.
En otro partido, el Mallorca empató 2-2 ante Osasuna, pese a haber tomado una ventaja de dos goles con un doblete de Vedat Muriqi. Enzo Boyomo igualó para Osasuna al 90+2.
El Barcelona podría ‘arrebatarle’ el liderato al Madrid si doblega al Alavés
Este spabado podría haber un cambio de líder en LaLiga si el Barcelona logra doblegar al Alavés en el Spotify.
Tras una humillante derrota en Champions, los de Hansi Flick no piensan en otra cosa que no sea la victoria y, si es por goleada, mejor.
Como motivación extra, los barcelonistas tienen en sus manos el poder de ‘arrebatarle’ el liderato al Madrid, al menos de manera momentánea, pues los de Alonso tendrán un partido menos.
Asimismo, la mejor noticia para los azulgranas es que Pedri volverá a estar disponible y se espera que dispute algunos minutos para ir tomando nuevamente el ritmo.
De acuerdo con la programación, el juego será a las 9:15 de la mañana (hora El Salvador).
El dramático relato del capitán de Chapecoense a nueve años de la tragedia
A nueve años de la tragedia aérea de Chapecoense, el testimonio de Alan Ruschel vuelve a impactar y revivir el momento en que el piloto anunció el aterrizaje sin que el avión descendiera, episodio central de un accidente que marcó para siempre al fútbol sudamericano.
El actual capitán de Juventude, sobreviviente de la tragedia, recordó que el vuelo hacia Medellín «debía convertirse en una celebración para Chapecoense» por la final de la Copa Sudamericana.
El brasileño relató que «el piloto avisó que el descenso estaba por iniciarse», aunque el avión repitió maniobras sin éxito hasta que las luces se apagaron, el silencio ocupó la cabina y la turbidez previa al impacto dejó en él un último registro antes de perder el conocimiento.
También explicó que «el aparato no había generado sospechas previas», más allá de detalles administrativos de contratación habituales para un club sin experiencia en competencias internacionales.
Chapecoense perdió la categoría a tres años de la tragedia que conmovió al mundo
La elección de un asiento distinta favoreció su supervivencia, ya que Ruschel cambió de lugar tras el pedido de un compañero y permaneció allí hasta el accidente. No retuvo el rescate, aunque los profesionales que lo asistieron le informaron que entregó sus documentos y pidió contactar a su padre en medio del shock.
Ruschel sufrió lesiones graves en la columna que pusieron en duda su capacidad de volver a caminar, aunque reaccionó de inmediato a los primeros exámenes y recuperó movilidad en pocos días.
El defensor reconoció que «desconocía la magnitud de la tragedia al despertar en el hospital» y que «recién con la intervención psicológica asimiló la pérdida de sus compañeros».
También admitió que la secuencia de casualidades que lo dejó fuera de la semifinal ante San Lorenzo por un problema con su pasaporte terminó acercándolo a la butaca que ocupó durante el vuelo final.
La rehabilitación avanzó por etapas y culminó con su regreso a la competencia, incluido un amistoso ante Barcelona que lo conectó con la elite europea. Más tarde enfrentó tensiones internas en Chapecoense por declaraciones dirigenciales que lo empujaron a buscar nuevos rumbos.
Con el tiempo recuperó protagonismo, sumó títulos y regresó a un nivel alto que, según él, no recibe el reconocimiento proporcional a la superación alcanzada. Hoy proyecta cerrar su carrera en Juventude, club que definió como su lugar de origen y pertenencia.