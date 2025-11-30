Internacionales
Las inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejan más de 800 muertos
El balance de las catastróficas inundaciones que golpearon estos últimos días amplios territorios de Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka aumentó el domingo, con un total de al menos 818 muertos y cientos de desaparecidos.
Las autoridades de estos países asiáticos se apresuraron a despejar las carreteras, retirar los escombros e intentar encontrar a las personas desaparecidas tras lluvias torrenciales, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra.
En el sudeste asiático, Indonesia, el país más afectado, lamenta la muerte de al menos 442 personas, mientras que otras 402 siguen desaparecidas, según un balance de la agencia de gestión de catástrofes.
En Tailandia, donde al menos 162 personas murieron debido a una de las peores inundaciones de la década, las autoridades seguían distribuyendo ayuda a decenas de miles de afectados sin hogar y reparando los destrozos.
En Malasia, las inundaciones que sumergieron amplias zonas del estado septentrional de Perlis dejaron dos muertos.
En el sur de Asia, el Centro de Gestión de Catástrofes (DMC) de Sri Lanka indicó el domingo que al menos 212 personas perdieron la vida tras una semana de fuertes lluvias provocadas por el ciclón Ditwah, mientras que otras 218 seguían desaparecidas.
Buques de guerra
En Indonesia, al menos dos ciudades de la isla de Sumatra, la más afectada del país, seguían estando inaccesibles el domingo, y las autoridades anunciaron haber desplegado dos buques de guerra cerca de Yakarta para entregar ayuda.
«Dos ciudades necesitan una atención particular debido a su aislamiento, concretamente Tapanuli Central y Sibolga», declaró Suharyanto, jefe de la agencia nacional de gestión de catástrofes, en un comunicado, agregando que se esperaba que los buques de guerra llegaran a Sibolga el lunes.
En le pueblo de Sungai Nyalo, a unos 100 km de la capital de Sumatra Occidental, Padang, el agua de la crecida se había retirado en gran parte el domingo, dejando casas, vehículos y cultivos cubiertos de un espeso barro gris.
Las autoridades todavía no habían comenzado a despejar las carreteras, indicaron varios habitantes a AFP, y ninguna ayuda exterior había llegado.
«La mayoría de los aldeanos decidieron quedarse; no querían abandonar sus casa», declaró Idris, de 55 años, que como muchos indonesios solo tiene nombre y no apellido.
En Tailandia, las autoridades seguían buscando a los numerosos desaparecidos, distribuyendo ayuda y reparando los daños.
El gobierno tailandés implementó medidas de ayuda para las personas afectadas por las inundaciones, entre ellas una compensación de hasta dos millones de bats (62.000 dólares) para los hogares que perdieron a miembros de su familia.
Sin embargo, las críticas hacia la respuesta de Tailandia ante las inundaciones aumentaron y dos responsables locales fueron suspendidos de sus funciones.
Internacionales
Cuatro muertos y 10 heridos en un tiroteo en California
Al menos cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas en un tiroteo la noche del sábado en la ciudad de Stockton, California, informó la policía, en pleno fin de semana de Acción de Gracias.
El tiroteo ocurrió dentro de un salón de banquetes de la localidad, situada al noreste de San Francisco, indicó en una rueda de prensa la portavoz de la oficina del sheriff del condado de San Joaquín, Heather Brent.
Las víctimas, que van de «juveniles a adultos», fueron trasladadas a hospitales locales, indicó Brent, quien agregó que la información sobre el caso aún es limitada.
«Lo que hemos confirmado en este momento es que había una familia celebrando en un salón de banquetes. Tenemos 14 víctimas de este tiroteo, cuatro de ellas han muerto», precisó.
«Los indicios iniciales sugieren que esto habría sido un incidente dirigido. Los investigadores exploran todas las posibilidades en este momento», agregó.
«Urgimos a cualquier persona con información, tomas de video o que hayan presenciado cualquier parte de este incidente que contacte de inmediato a la oficina del sheriff del condado de San Joaquín», dijo ese cuerpo policial.
Señaló que de momento no hay ningún sospechoso identificado.
El gobernador de California, Gavin Newson, fue informado del tiroteo, dijo su oficina en redes sociales.
Este año ha habido 504 tiroteos masivos en Estados Unidos, incluyendo el de Stockton, según la ONG Gun Violence Archive.
Esa organización define los tiroteos masivos como aquellos en los que cuatro o más personas son alcanzadas por los disparos.
Internacionales
El balance del incendio de Hong Kong sube a 146 muertos
El balance de muertos del gigantesco incendio que arrasó esta semana un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong subió a 146, informó este domingo la policía.
«El último recuento de víctimas mortales asciende a 146. No podemos descartar la posibilidad de que haya más fallecidos», declaró el representante de la policía Tsang Shuk-yin en una rueda de prensa.
El balance se actualizó tras inspeccionar tres torres más de las ocho que conforman el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po.
El complejo, de un total de 1.984 viviendas y ocho torres de 31 plantas inaugurado en 1983, estaba en proceso de renovación, pero seguía habitado.
El incendio se declaró el miércoles por la tarde por causas aún desconocidas, al parecer en las redes de protección que cubrían la obra de renovación y que servían para proteger del polvo y de la caída de objetos.
El fuego se propagó rápidamente a las demás torres, favorecido, según las primeras hipótesis, por las redes, los paneles de espuma y el bambú que se usa en Hong Kong en lugar de metal para los andamios.
Los bomberos confirmaron que las alarmas no funcionaron, como habían señalado numerosos supervivientes.
La policía halló más cadáveres en los pisos, las escaleras, los pasillos e incluso en las azoteas de tres edificios. Periodistas de la AFP vieron a los agentes transportar bolsas mortuorias.
De las 146 víctimas, 54 siguen sin identificar. «No podemos descartar que haya más personas fallecidas», declaró Tsang Shuk-yin.
Estudiante detenido
Se trata del incendio de un edificio con más víctimas mortales desde 1980 en todo el mundo, excluyendo los ocurridos en discotecas, cárceles o centros comerciales, según datos de la Universidad de Lovaina (Bélgica).
Hong Kong observó el domingo su segundo día de duelo.
Al igual que el día anterior, personas anónimas formaron una fila de más de un kilómetro para depositar flores o recitar una oración en el lugar habilitado para ello a los pies de las torres.
Cientos de indonesios y filipinos, muy numerosos en el territorio chino, organizaron sus propios homenajes en otros puntos de la ciudad.
El consulado de Indonesia informó que siete de sus ciudadanos murieron en el incendio. El consulado de Filipinas informó de un fallecido.
De las decenas de heridos, catorce se encuentran en estado crítico, según las autoridades hospitalarias.
El viernes, una comisión anunció la detención de ocho personas por presuntos hechos de corrupción en el mercado de renovación: dos responsables de la oficina de estudios encargada de la renovación, dos jefes de obra, tres subcontratistas de andamios y un intermediario.
El sábado se produjeron tres nuevas detenciones de personas de entre 52 y 68 años que ya habían sido arrestadas y puestas en libertad por la policía.
Por otro lado, los medios locales informaron el sábado de la detención de Miles Kwan, un estudiante de 24 años que, junto con otros, había impulsado una petición para exigir responsabilidades por el peor incendio que la ciudad haya conocido desde 1948.
La petición en línea, que había reunido más de 10.000 firmas en menos de un día, fue eliminada. La AFP intentó sin éxito contactar con él.
Internacionales
Hong Kong decreta tres días de luto por las víctimas del gran incendio de Wang Fuk
Foto: Cortesía
Hong Kong comenzó este sábado tres días de luto por el incendio que devastó el complejo residencial Wang Fuk Court, en Tai Po, considerado el siniestro más mortífero de la historia reciente de la ciudad. Las autoridades han confirmado al menos 128 fallecidos y cerca de 200 personas continúan desaparecidas.
A las 08:00, el jefe ejecutivo, John Lee, encabezó tres minutos de silencio frente a la sede del Gobierno en Tamar, acompañado por altos funcionarios. Las banderas de China y de la Región Administrativa Especial ondean a media asta en todos los edificios oficiales hasta el lunes.
Durante la mañana, decenas de familias, incluidos niños, realizaron un homenaje silencioso en la Plaza de la Bauhinia Dorada, en Wan Chai. El Gobierno suspendió o aplazó todas las actividades festivas financiadas con fondos públicos y los altos cargos evitarán participar en actos no esenciales durante el periodo de duelo.