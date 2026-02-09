Principal
La figura de Zuckerberg, centro del debate antes del juicio por adicción a las redes en EE.UU.
Un jurado en Estados Unidos comenzará a analizar el lunes una serie de alegatos para decidir si Instagram y YouTube diseñaron conscientemente sus plataformas para volver adictos a los niños, un caso inédito en el que la figura de Mark Zukerberg genera divisiones.
El caso, que se llevará en el Tribunal Civil Superior de Los Ángeles, podría establecer un precedente jurídico para una gran cantidad de litigios en Estados Unidos contra las plataformas, acusadas de haber causado deliberadamente la adicción para maximizar sus ingresos publicitarios.
La selección de los 12 jurados, avalados el viernes después de más de una semana de meticuloso escrutinio, estuvo marcada por las constantes referencias a Zuckerberg, el fundador de la compañía Meta propietaria de Instagram y Facebook.
Los abogados de Meta lucharon durante seis jornadas en el tribunal para apartar a los jurados que consideraban excesivamente hostiles a esas dos redes sociales.
Por otro lado, los abogados de la parte demandante buscaron excluir personas, en su mayoría hombres, que consideraban que los problemas de salud mental de los usuarios más jóvenes se deben más a fallos de las familias que a los diseñadores de las plataformas.
Los demandados en el juicio son Alphabet y Meta, los gigantes tecnológicos detrás de YouTube e Instagram, respectivamente.
Aunque TikTok y Snapchat también fueron acusados, ambas plataformas llegaron en días pasados a acuerdos por un monto no revelado.
El juicio se centra en las acusaciones de una mujer de 20 años identificada como Kelly G.M., quien sufrió graves daños mentales porque se volvió adicta a las redes sociales cuando era niña.
La joven, usuaria de YouTube desde los seis años y que abrió su cuenta de Instagram con 11, acusa a las dos plataformas de diseñar conscientemente aplicaciones adictivas, en perjuicio de su salud mental.
– Zuckerberg y el juicio –
La selección de los jurados, entre más de 150 ciudadanos, estuvo dominada por las evocaciones recurrentes del jefe de Meta.
«Me siento imparcial respecto a la demandante, pero, basándome en cosas que Mark Zuckerberg ha hecho objetivamente (…) creo que el demandado empezaría en desventaja», dijo una joven.
Muchos posibles jurados criticaron los inicios de Facebook, la cual fue diseñada como una plataforma para que estudiantes universitarios calificaran el atractivo de las mujeres, y citaron el caso de violación de privacidad de Cambridge Analytica en 2018.
También dijeron que les sería difícil aceptar el testimonio del multimillonario, el cual está previsto para las próximas dos semanas, sin prejuicios.
La abogada de Meta, Phyllis Jones, presentó objeciones frecuentes contra esos jurados. Dijo que era «muy importante que ambas partes empiecen con justicia, sin desventajas, que ustedes miren las pruebas con objetividad y decidan».
Otros fueron recusados por los abogados de la demandante por el motivo contrario. «Me cae bien este tipo», dijo un admirador de Zuckerberg. «Lamento no tener acciones de Meta».
– «Empresas muy diferentes»-
Los abogados de Alphabet se empeñaron en garantizar que su plataforma YouTube no se metiera en el mismo saco que Meta.
«¿Todos entienden que YouTube y Meta son empresas muy diferentes? ¿Todos entienden que (Zuckerberg) no dirige YouTube?», preguntó Luis Li, abogado de la plataforma de videos de Google.
Un hombre dijo que veía el potencial de YouTube para intentar provocar «descargas inmediatas de dopamina» entre los usuarios a través de su función ‘Shorts’.
Comentó que su sobrina pasa demasiado tiempo en TikTok, la plataforma que popularizó el desplazamiento infinito de videos en formato ultracorto.
El caso se centrará no en el contenido —ámbito en el que las plataformas están en gran medida protegidas por la legislación estadounidense—, sino en el diseño de algoritmos y funciones de personalización.
Meta y YouTube niegan rotundamente las acusaciones, y también argumentaron sin éxito el viernes para que el juez declarara ilegítimas las afirmaciones que comparan sus plataformas con el tabaco y otros productos adictivos.
Nacionales
Esto es lo que se sabe del homicidio ocurrido contra un joven en La Paz
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de cinco hombres señalados como responsables de la muerte de un joven, tras una discusión ocurrida mientras ingerían bebidas alcohólicas en el departamento de La Paz.
Los detenidos fueron identificados como Pedro Antonio Deras Sánchez, de 30 años; Andrés Abelino Hernández Rodríguez, de 48; Geo Esnal Martínez Zelaya, de 24; Santos Daniel Cañas Aguillón, de 25; e Isaías Eduardo Gavidia Ventura, de 24 años.
De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró en el distrito de Zacatecoluca, municipio de La Paz Este, donde la víctima, un hombre de 29 años, fue agredida por varios sujetos luego de una discusión.
“La víctima fue vapuleada por otros individuos mientras se encontraban consumiendo alcohol. Los cinco responsables ya fueron capturados”, detalló la PNC, que aseguró que el caso será remitido a las instancias correspondientes.
Nacionales
El Salvador registra masivo ingreso de turistas por residencia de Shakira
Las autoridades fronterizas de El Salvador continúan registrando un incremento en el ingreso de turistas centroamericanos que arriban al país para asistir a uno de los cinco conciertos que ofrecerá la cantante colombiana Shakira en el estadio Jorge “El Mágico” González, en San Salvador.
Internacionales
Guatemala aísla a líder de pandilla que provocó la muerte de 11 policías
Miembros de Barrio 18, considerada organización «terrorista» por Estados Unidos y Guatemala, asesinaron a los uniformados en una serie de ataques el pasado 18 de enero en represalia por la toma de tres cárceles que estaban bajo control de convictos de esa banda.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró en ese entonces el «estado de sitio» por un mes tras la violencia provocada por los pandilleros que presionaban para obtener más comodidades en las prisiones o ser trasladados a otras de menor seguridad.
En un mensaje en X acompañado con fotografías, Arévalo informó del aislamiento de Aldo Dupie, alias «El Lobo», uno de los cabecillas de Barrio 18 que lideraron los motines.
El jefe pandillero fue mostrado en una pequeña celda con pequeñas ventanas construida con contenedores metálicos en una zona del penal Renovación I, en el sur del país, el centro donde encabezó el amotinamiento con toma de rehenes.
Con el semblante serio y la cabeza rapada, el líder pandillero permanece solo y con grilletes en las manos, según las imágenes.
El Sistema Penitenciario agregó que la «nueva área», resguardada con vallas metálicas y alambre de púas donde estará Dupie, albergará a presos de «alta peligrosidad» que estarán «sin privilegios» ni electricidad.
«En el caso de ‘El Lobo’, quedará aislado en una celda, solo, y sin acceso a ningún lujo», añadió la agencia estatal de noticias AGN.
Arévalo sostiene que la violencia desatada por la pandilla es un plan de una alianza entre políticos opositores y criminales para desestabilizar a su gobierno en un año clave en la renovación de funcionarios judiciales, entre ellos el jefe de la Fiscalía.