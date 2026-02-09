El Salvador registra masivo ingreso de turistas por residencia de Shakira

Una persona resultó lesionada tras un fuerte siniestro vial registrado la noche del sábado sobre el bulevar Nicolás Salume, en las cercanías de Vidrí, en la ciudad de Santa Ana.

Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña (CVS), seccional Santa Ana, atendieron la emergencia e informaron que, pese a la magnitud del accidente, solo una persona presentó lesiones leves y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

“Afortunadamente, no se reportan lesionados de gravedad. Se atendió en el lugar únicamente al copiloto, quien no ameritó traslado”, detalló la institución de socorro.

Según el reporte brindado por el conductor, el accidente ocurrió cuando intentó evitar impactar a un motociclista, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y saliera de la vía, colisionando contra la valla separadora y dos viviendas.

Al lugar se hicieron presentes agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y deducir responsabilidades.

