Nacionales
Esto es lo que se sabe del homicidio ocurrido contra un joven en La Paz
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de cinco hombres señalados como responsables de la muerte de un joven, tras una discusión ocurrida mientras ingerían bebidas alcohólicas en el departamento de La Paz.
Los detenidos fueron identificados como Pedro Antonio Deras Sánchez, de 30 años; Andrés Abelino Hernández Rodríguez, de 48; Geo Esnal Martínez Zelaya, de 24; Santos Daniel Cañas Aguillón, de 25; e Isaías Eduardo Gavidia Ventura, de 24 años.
De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró en el distrito de Zacatecoluca, municipio de La Paz Este, donde la víctima, un hombre de 29 años, fue agredida por varios sujetos luego de una discusión.
“La víctima fue vapuleada por otros individuos mientras se encontraban consumiendo alcohol. Los cinco responsables ya fueron capturados”, detalló la PNC, que aseguró que el caso será remitido a las instancias correspondientes.
Nacionales
El Salvador registra masivo ingreso de turistas por residencia de Shakira
Las autoridades fronterizas de El Salvador continúan registrando un incremento en el ingreso de turistas centroamericanos que arriban al país para asistir a uno de los cinco conciertos que ofrecerá la cantante colombiana Shakira en el estadio Jorge “El Mágico” González, en San Salvador.
Nacionales
Entre bebidas y discusión, la noche terminó en tragedia en La Libertad
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un sujeto señalado de lesionar a un hombre en el cuello con una hoja de afeitar, durante un hecho ocurrido la noche del sábado en el departamento de La Libertad.
El detenido fue identificado como Erick Alexander Ramírez Vásquez, de 18 años, quien habría atacado a un hombre de 48 años de edad.
Según el informe policial, el hecho se registró en el caserío El Pital, cantón Entre Ríos, distrito de Colón, municipio de La Libertad Oeste.
De acuerdo con las autoridades, ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando sostuvieron una discusión que derivó en la agresión. Ramírez Vásquez habría causado a la víctima una herida profunda en el cuello utilizando una hoja de afeitar.
La PNC indicó que el detenido será remitido a las instancias correspondientes para enfrentar el proceso legal por el hecho.
Nacionales
Vehículo choca contra separadores y viviendas en Santa Ana
Una persona resultó lesionada tras un fuerte siniestro vial registrado la noche del sábado sobre el bulevar Nicolás Salume, en las cercanías de Vidrí, en la ciudad de Santa Ana.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña (CVS), seccional Santa Ana, atendieron la emergencia e informaron que, pese a la magnitud del accidente, solo una persona presentó lesiones leves y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.
“Afortunadamente, no se reportan lesionados de gravedad. Se atendió en el lugar únicamente al copiloto, quien no ameritó traslado”, detalló la institución de socorro.
Según el reporte brindado por el conductor, el accidente ocurrió cuando intentó evitar impactar a un motociclista, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y saliera de la vía, colisionando contra la valla separadora y dos viviendas.
Al lugar se hicieron presentes agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y deducir responsabilidades.