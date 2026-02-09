Autoridades reportan balance positivo tras operativo de tránsito por conciertos de Shakira en El Salvador

El Viceministerio de Transporte (VMT) ejecuta un plan de movilidad para garantizar la circulación vehicular durante la residencia de Shakira en El Salvador. Los conciertos de la colombiana se realzan en el Estadio Nacional Jorge «El Mágico» González, evento que congrega a miles de asistentes nacionales y extranjeros.

Según explicó el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, previo al inicio de los conciertos se diseñó una estrategia enfocada en agilizar el tránsito vehicular en la zona durante las 5 fechas en las que se presentará la artista en el país, de las cuales dos ya se han realizado.

La magnitud del evento representa un desafío para las autoridades, ya que se espera una alta afluencia de personas. «Tenemos un reto logístico, ya que alrededor de 30,000 personas pueden asistir al Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González en cada concierto», detalló.

Reyes aseguró que los primeros conciertos se desarrollaron sin complicaciones en materia vial y que se mantendrá la misma logística para las próximas fechas.

«El balance de los dos conciertos de Shakira ha sido positivo y se mantendrá la misma logística para las próximas fechas», dijo.

Además, afirmó que el dispositivo no se limita únicamente a la zona del estadio, sino que se extiende a nivel nacional debido al incremento de la movilidad hacia distintos puntos del país.

«Mantenemos dispositivos en todo el territorio nacional para agilizar el tráfico hacia lugares turísticos», señaló Reyes, quien destacó el impacto económico que genera la residencia de la artista colombiana.

«La residencia de Shakira es un evento que deja un gran aporte económico al país, lo cual también implica un gran trabajo logístico para la movilidad de los asistentes durante las entradas y salidas. Muchos de los turistas van al Centro Histórico luego de los conciertos», dijo.

Reyes reiteró que el objetivo principal del VMT es garantizar la seguridad vial tanto de la población salvadoreña como de los visitantes.

Como parte de las acciones implementadas, el viceministro detalló que se han reforzado las vías alternas, además se está monitoreando a través de cámaras de videovigilancia y se ha coordinado con la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades recomiendan a la población planificar su viaje con anticipación y utilizar las rutas alternativas a la zona del estadio mientras se realizan los conciertos. Además, sugieren evitar el uso del vehículo particular para asistir al evento, con el fin de reducir la carga vehicular en la zona.

