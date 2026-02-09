Principal
Mujer que mandó asesinar a esposo para cobrar herencia de $1.5 millones es condenada a 50 años de prisión
Por haber mandado asesinar a su esposo, Claudia Yesenia Meléndez Fuentes, fue condenada a 50 años de prisión.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, la encontró responsable por el delito de homicidio agravado que la Fiscalía General de la República probó que cometió.
La mujer quien además de ser salvadoreña tiene nacionalidad guatemalteca, enfrentó el juicio como ausente ya que es prófuga, pero gracias a las reformas al Código Procesal Penal aprobada en el 2023, fue condenada pese a no estar presente en la vista pública.
El esposo de la mujer fue identificado como Fredy Ángel López Salazar, al momento que las autoridades lo encontraron con múltiples heridas de arma blanca en el interior de una camioneta abandonada en el bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, entre la noche del 18 y madrugada del 19 de mayo de 2011.
En la investigación que fiscales y policías realizaron se determinó que Claudia Yesenia Meléndez Fuentes, contrató a un sicario que ya fue condenado por el crimen y recluido en un centro penal.
El autor directo luego del homicidio trasladó el cadáver dentro del vehículo y lo dejó abandonado en el referido bulevar, las autoridades fueron alertadas que dentro del automotor propiedad de Meléndez Fuentes, había aun hombre muerto.
En las pesquisas se verificó que la autora intelectual del crimen de su esposo, cobró un millón y medio de dólares que su cónyuge le había dejado de herencia y que solo podía cobrarlos cuando él muriera.
Tras obtener el dinero, la mujer de doble nacionalidad abandonó El Salvador y no ha sido localizada. Además del homicidio agravado enfrentó fraude procesal, pero el tribunal la absolvió de ese delito.
Hombre es enviado a penal de Mariona por intento de homicidio
Un hombre de 65 años, identificado como José del Carmen R. A., fue enviado al penal de Mariona, acusado de intentar asesinar a Elmer Francisco A. F., en la urbanización Montes de San Bartolo V, de Soyapango.
El hecho ocurrió el 18 de enero de 2026, aproximadamente a las 11:23 de la noche, cuando ambos ingerían bebidas alcohólicas. Según la acusación luego de comenzar a discutir en el interior de una vivienda, el imputado sacó un arma blanca con la cual lesionó a la víctima.
Testigos informaron a las autoridades que auxiliaron a la víctima para que fuera trasladado al Hospital Nacional Dr. José Molina Martínez y una vecina llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que investigara lo ocurrido y ubicara al agresor.
Al imputado lo capturado el siguiente día en horas de la mañana cuando estaba laborando como agente de seguridad privada en el distrito de Panchimalco.
En la resolución de la audiencia inicial, la jueza envió la causa penal al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango y ordenó que el acusado siga en prisión mientras dure el proceso penal.
Según la decisión judicial, la víctima estuvo en riesgo inminente de perder la vida a raíz de las lesiones que el imputado le ocasionó.
Hombre es condenado a siete años de cárcel por intentar asesinar a su padre
Denis Ariel Ramos Sorto fue condenado a siete años de prisión por haber intentado asesinar a su padre en San Salvador.
La pena se la impuso el Tribunal Tercero de Sentencia de la capital, por delito de homicidio agravado tentado (intento) que la Fiscalía General de la República le atribuyó durante el juicio.
En la exposición de la acusación, el ministerio público dijo que la tarde del 9 de abril de 2024, en el interior de una tapicería ubicada en la colonia Miramonte, de San Salvador Centro el imputado atacó a su progenitor.
El ahora condenado, laboraba como ayudante en ese establecimiento que es propiedad de la víctima, según lo mencionó la Fiscalía en la vista pública.
Denis Ariel Ramos Sorto confesó los hechos ante el tribunal. Manifestó que tomó un cuchillo y luego de amenazar de muerte a su padre, le ocasionó una herida en el cuello, provocándole lesiones de gravedad.
Autoridades reportan balance positivo tras operativo de tránsito por conciertos de Shakira en El Salvador
El Viceministerio de Transporte (VMT) ejecuta un plan de movilidad para garantizar la circulación vehicular durante la residencia de Shakira en El Salvador. Los conciertos de la colombiana se realzan en el Estadio Nacional Jorge «El Mágico» González, evento que congrega a miles de asistentes nacionales y extranjeros.
Según explicó el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, previo al inicio de los conciertos se diseñó una estrategia enfocada en agilizar el tránsito vehicular en la zona durante las 5 fechas en las que se presentará la artista en el país, de las cuales dos ya se han realizado.
La magnitud del evento representa un desafío para las autoridades, ya que se espera una alta afluencia de personas. «Tenemos un reto logístico, ya que alrededor de 30,000 personas pueden asistir al Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González en cada concierto», detalló.
Reyes aseguró que los primeros conciertos se desarrollaron sin complicaciones en materia vial y que se mantendrá la misma logística para las próximas fechas.
«El balance de los dos conciertos de Shakira ha sido positivo y se mantendrá la misma logística para las próximas fechas», dijo.
Además, afirmó que el dispositivo no se limita únicamente a la zona del estadio, sino que se extiende a nivel nacional debido al incremento de la movilidad hacia distintos puntos del país.
«Mantenemos dispositivos en todo el territorio nacional para agilizar el tráfico hacia lugares turísticos», señaló Reyes, quien destacó el impacto económico que genera la residencia de la artista colombiana.
«La residencia de Shakira es un evento que deja un gran aporte económico al país, lo cual también implica un gran trabajo logístico para la movilidad de los asistentes durante las entradas y salidas. Muchos de los turistas van al Centro Histórico luego de los conciertos», dijo.
Reyes reiteró que el objetivo principal del VMT es garantizar la seguridad vial tanto de la población salvadoreña como de los visitantes.
Como parte de las acciones implementadas, el viceministro detalló que se han reforzado las vías alternas, además se está monitoreando a través de cámaras de videovigilancia y se ha coordinado con la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades recomiendan a la población planificar su viaje con anticipación y utilizar las rutas alternativas a la zona del estadio mientras se realizan los conciertos. Además, sugieren evitar el uso del vehículo particular para asistir al evento, con el fin de reducir la carga vehicular en la zona.