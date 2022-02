El atrevido video de Diosa Canales cantando y bailando sin sostén durante una presentación

Fuertes han sido los rumores que involucran sentimentalmente a James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia de Futbol, con la cantante Karol G, luego de una transmisión en sus redes sociales el jugador respondió a la pregunta sobre su supuesto noviazgo.

“No, no, no. Estoy soltero ahora muchachos. Ya les dije: no crean en todo lo que les dicen”, fue la respuesta a las interrogantes de la mayoría de sus seguidores, dejando claro que no tiene ninguna relación amorosa actualmente.

Si bien los rumores comenzaron cuando Rodríguez se pintó el cabello de azul al igual que la artista, además de ver fotos suyas en el avión de la reguetonera, ninguno de los dos había salido a dar declaraciones al respecto antes de este fin de semana donde surgió este pronunciamiento.

Más adelante, James volvió a recalcar su estado de soltería, “estoy recibiendo hojas de vida”, a su vez les pidió a sus seguidores, entre risas, que le ayudaran con esta tarea y enviaran las propuestas de su futura pareja por medio de redes sociales.

Por su parte, la cantante Karol G, quien ha acaparado titulares en las últimas semanas por la relación de su ex pareja Anuel AA, con una cantante de mediano reconocimiento en República Dominicana, continúa con sus proyectos musicales sin presentar algún amor o novio y enfocada en sacar nueva música.

Finalmente, el atleta agregó: “Que quede claro que estoy soltero, no estoy con nadie, los chismes que dicen por ahí que estoy con alguien, así no es”, con lo que concluyó el tema.