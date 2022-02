James Rodríguez se pronuncia ante supuesto romance con Karol G

Belinda ha estrenado una nueva canción a tan sólo días de haber terminado su relación sentimental con Christian Nodal. La cantante y actriz tituló su nuevo tema, que aparece como Demo en su canal de YouTube, como “Mentiras cabrón’”. En tan solo un día la canción tiene más de 1,500,000 reproducciones.

El tema, que es un reggaetón, dice: “Ya no creo en tus palabras, ya no pidas perdón”, reza en los primeros 30 segundos.

“Te digo que no, no quiero un man que se esté creyendo mejor que yo. Siempre peleando y comportándose como un cabrón. Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos”, dice la cantante en esta canción que transcurre al ritmo del reggaetón.

“Como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tu haces de ignoran. Que lastima verte así, detrás de mí… Deja de insistir que yo quiero vivir y disfrutar que la vida es una sola”, canta la artista.

Entre los comentarios que le han dejado en la publicación en YouTube destacan los de sus fanáticos que la apoyan en este momento de su vida, tras el rompimiento con Nodal.

Este tema de Belinda también sale apenas días después de que Nodal estrenara «Ni somo ni seremos» , una canción en la que le canta al despecho. En este tema, Nodal canta que es imposible que olvide al amor de su vida: “Quise mi piel llenarla de tatuajes. Pa’ cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos. Pero no puedo borrarte… Dicen que el tiempo va a curarlo todo. Y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar. Al amor de mi vida. Ni tomando como loco. Ni con otro amor tampoco… Y ahora me toca aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo. Que ya no somos, ni seremos”, relata.

Asimismo, como Nodal estrenó primero su canción y luego le siguió Belinda fue el orden en el que hablaron del fin de su relación.

Por: Diario NY.