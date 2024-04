VIDEO | Mujer se casa en hospital para que su padre con cáncer pudiera ser testigo de su unión

En Argentina, una cámara captó el momento en que un policía tuvo un gesto el Domingo de Pascuas con un niño en situación de calle en la ciudad de Córdoba.

El uniformado, de acuerdo con la grabación, se baja de su patrullero, se acerca al menor que está en el cordón de la acera, se sienta junto a él y le da algo de comida. Posteriormente, saca un abrigo y se lo pone al niño.

“Córdoba” Por el gesto que tuvo este policía tras alertar a dos hermanitos en situación de calle: se acercó, se sentó junto al niño y le regaló una bolsa de bizcochitos y un buzo para que no tenga frío. pic.twitter.com/RUXiArRZio — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 1, 2024

Luego del gesto, según reseña la estación de radio local Cadena 3, la madre del pequeño le brindó un abrazo de agradecimiento al efectivo.

El policía fue identificado como el sargento Mariano Pérez, quien ese día, tras ser alertado por un vecino, acudió a una esquina en la avenida Sabatini y Ramón Ocampo de la ciudad de Córdoba, con el objetivo de verificar cuál era la situación de una mujer que se encontraba pidiendo dinero a los chóferes junto a un niño.

En conversación con la mencionada radio, el uniformado comentó sobre el momento: «Me senté en el cordón y me puse a hablar con el nene, vi a personas que estaban en situación de calle con hambre y con frío. El nene tiene problemas de audición, fue algo espontáneo, fue lo que me surgió. Fue mi parte humana no la policial».

Añadió que «en la mirada se nota el hambre, la mirada de un chico nunca miente […] Es una imagen que cada vez se ve más seguido, lamentablemente, sentí emoción y me quedó la sensación de que podría haber colaborado mucho más».

