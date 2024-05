Investigan un síndrome completamente nuevo relacionado al covid-19

El tribunal superior de Los Ángeles, a través del juez Gus T. May, decretó que Brian Wilson, legendario líder y cofundador de The Beach Boys, sea colocado bajo tutela judicial a causa de un “trastorno neurocognitivo importante”. La medida legal llega en respuesta a la solicitud de amigos y familiares presentada en febrero, a causa de la progresiva demencia del músico de 81 años.

La tutela, designa como co-curadores a su gerente comercial, LeeAnn Hard, y Jean Sievers, su publicista. “A partir de pruebas claras y convincentes, descubro que es necesaria una tutela de la persona”, afirmó el juez May, en relación con la incapacidad de Wilson para tomar decisiones autónomas, especialmente en lo que respecta a su atención médica.

EL proceso fue iniciado tras el fallecimiento de Melinda Ledbetter Wilson, esposa y manager del artista durante décadas, quien había sido su cuidadora principal tras su deterioro en su salud.

Los documentos presentados a la corte por Hard y Sievers subrayan que Wilson es incapaz de “cubrir adecuadamente sus propias necesidades personales de salud física, alimentación, ropa o refugio”. La intención detrás de la tutela, según se menciona, es “garantizar que todas las necesidades de la vida diaria de Sr. Wilson estén satisfechas y que reciba la mejor atención posible mientras permanezca en su hogar”.

La corte también dispuso que Carnie y Wendy Wilson, hijas de Wilson y miembros del grupo Wilson Phillips, sean consultadas en lo que respecta a decisiones médicas importantes y participen en conversaciones sobre el estado de salud de su padre. El autor de Pet Sounds parece haber sido partícipe de las decisiones, ya que el juez señaló que “demostró claramente su consentimiento al nuevo acuerdo”.

“Tras el fallecimiento de la amada esposa de Brian, Melinda, después de una cuidadosa consideración y consulta entre Brian, sus siete hijos, Gloria Ramos y los médicos de Brian (y de acuerdo con los procesos familiares implementados por Brian y Melinda), confirmamos que los antiguos representantes de la familia Wilson, LeeAnn Hard y Jean Sievers, actuarán como co-tutores de Brian”, se lee en una declaración compartida a la prensa.

Se agregó que: “esta decisión se tomó para garantizar que no habrá cambios extremos en el hogar y que Brian y los niños que viven en el hogar serán atendidos y permanecerán en el hogar donde son atendidos por Gloria Ramos y el maravilloso equipo de la casa, quienes han estado en el lugar durante muchos años ayudando a cuidar a la familia”.

“Brian podrá continuar trabajando en proyectos actuales, así como participar en cualquier actividad que elija y disfrutar de toda su familia y amigos”, concluyó el comunicado.

El documental de The Beach Boys

La noticia llega a unas semas de que se haya anunciando el estreno de The Beach Boys, un documental que promete ser una “celebración de la legendaria banda que revolucionó la música pop y el sonido icónico y armonioso que crearon y que personificó el sueño de California, cautivando a los fanáticos de generaciones y generaciones venideras”.

El estreno está programado para llegar a Disney+ el próximo 24 de mayo. La producción ofrecerá a los espectadores una travesía por la historia de la banda desde sus inicios familiares hasta convertirse en un fenómeno global, complementada con “imágenes nunca antes vistas y entrevistas completamente nuevas”.

Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks y Bruce Johnston, miembros de The Beach Boys, junto con los ex miembros Carl y Dennis Wilson, Blondie Chaplin y Ricky Fataar, serán algunos de los protagonistas de estas conversaciones exclusivas. Además, figuras influyentes de la música como Lindsey Buckingham, Janelle Monáe, Ryan Tedder y Don Was que también aportarán su perspectiva sobre la legendaria banda.

Posterior al largometraje, se publicará un antiguo álbum country de Wilson, grabado en los primeros años de la década de 1970 y que había permanecido inédito hasta ahora. Bajo el título de Cows in the Pasture, este esperado proyecto llegará al público en algún punto del año 2025.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...