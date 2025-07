Fiscalía desarticula red que hurtó más de $43,000 desde cuentas bancarias usando medios informáticos

La Fiscalía General de la República ordenó la captura de 18 personas acusadas de integrar una estructura dedicada al hurto de dinero desde cuentas bancarias, utilizando medios informáticos. Según las investigaciones, los imputados extrajeron un total de $43,959 en perjuicio de al menos 12 víctimas.

De acuerdo con el informe fiscal, la red delictiva operaba desde 2023 y estaba conformada, en su mayoría, por exempleados de una entidad financiera. Aprovechando sus cargos, vulneraron el sistema informático del banco para realizar operaciones ilícitas. Las autoridades detallan que los sospechosos efectuaron nueve transferencias bancarias hacia cuentas distintas y usaron los fondos para el pago de tarjetas de crédito, generando un perjuicio económico de $25,680.

Uno de los casos que permitió identificar el modus operandi de la banda ocurrió cuando una víctima publicó en redes sociales un anuncio para vender su vehículo. Los delincuentes, haciéndose pasar por compradores extranjeros, solicitaron el número de cuenta bancaria del afectado y le enviaron un enlace con la supuesta promesa de realizar el pago. Al acceder al vínculo, los estafadores lograron sustraer $18,279 de su cuenta.

Entre los detenidos figuran Rosibel Cabrera de Barrientos, Edgar Alfredo Andrade Avilés, Cristian Osvaldo Pérez Lovato, Kenia Lisseth Quijano Molina y Dora Sabrina Miranda Amaya.

Durante los allanamientos ejecutados por la Fiscalía, se incautaron celulares, computadoras, tarjetas bancarias y documentos financieros, los cuales serán utilizados como evidencia en el proceso judicial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no compartir información bancaria, ingresar a enlaces sospechosos ni proporcionar datos personales por canales no oficiales. Asimismo, recordaron que los bancos nacionales no solicitan contraseñas, códigos ni enlaces a través de redes sociales o llamadas telefónicas.

