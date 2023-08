Redacción elaboró la pregunta que titula esta intervención. Personalmente tengo dificultades para ubicar títulos a lo que escribo pero no así para hacerme preguntas, aunque reconozco que está pregunta la hubiera hecho de otra manera, y si es de otra manera, es decir con otras palabras, la vieja pregunta sería a su vez una nueva pregunta: ¿por qué nos equivocamos tanto en el amor? es lo que me preguntan, y yo preguntaría ¿y por qué no debería de ser así? ¿Por que nosotros deberíamos de acertar en el amor?

Existe, como parte que habita el mundo, la historia y nuestras cabezas, cierta idea sobre lo complementario. Como ejemplo, los conocidos gestaltistas elaboraron leyes conocidas como prägnanz, estas leyes pretenden explicar la idoneidad de la captación de las formas a través de la función de la percepción. La ley del cierre, en concreto, estima que una forma se percibe mejor entre más cerrada se encuentre, y que de ser amplia la ausencia o falta de la forma, la ley estipula que el proceso de percepción la terminará por complementar… ahora bien, si esta idea es verdadera en la extensión del concepto es otro tema, lo importante para nosotros es ejemplificar la existencia de lo complementario.

Pero no solo es la Gestalt que habla de lo complementario, lo podemos encontrar en la religión, la cultura, el arte, lo cotidiano. Lo complementario esta presente, su idea reitera que lo incompleto debe cerrarse: y el amor no está expulsado de tal condición.

Representación de la Ley de Cierre propuesta por la Gestalt

Dar con lo que funda la idea de la complementariedad en el amor excede no solo la nota, excede la historicidad misma, ¿quién sabe cuando es que se fundan los asuntos originales de la humanidad? Eso, bueno, si es que acaso los hay. Lo que sí sabemos es que la idea del complemento amoroso estaba presente en los griegos, y sepamos poco o mucho de ellos sus actos persisten como sostén de nuestra cultura. Platón nos ofrece el texto conocido por nosotros como El Banquete, es fácil hacerse de él por medio de la internet o en alguna librería local. En el texto Platón recrea la reunión realizada por variados personajes en la que se discuten las ideas acerca del amor; Sócrates es uno de los personajes de está reunión.

Me parece que a pesar del centro de gravedad de importancia que puede generar Sócrates (así como Platón y Aristoteles) es Aristófanes quien suele capturar mayor relevancia en El Banquete, más bien, importancia en nuestra interpretación y uso del texto. El segmento de Aristófanes, su participación en el texto, es conocido como El Mito de Aristófanes, se han realizado alrededor de él cuantiosa cantidad estudios y comentarios; es basto, posiblemente inagotable como todo buen mito. El Mito se podría resumir en lo siguiente: Aristófanes explica la razón por la cual entre humanos nos buscamos, nos relacionamos, en esto del amor, lo hacemos para dar con el complemento porque nuestro origen es dual: éramos seres duales que compartíamos el mismo cuerpo y hemos sido arrancados de nuestro cuerpo original, total. Nuestros cuerpos sexuados, nuestras prácticas, nuestra cultura, todo un microcosmos se desprende del Mito de Aristófanes; el Mito, si quisiéramos, podría ser el fundador del porque en el amor se busca al complemento, la pieza que falta: el elegido, el que ha sido diseñado para uno.

Representación de los humanos según el Mito de Aristófanes

Aquí he de poner esta advertencia: que la terapia, al menos en la que trabajo, no puede y no debe reducirse a un asunto netamente psicológico pues entiendo que hay un más allá ajeno a la psicología y que por eso no se puede psicologizar la realidad a pesar de que la mayoría de colegas lo hagan. La experiencia en la terapia me ha dejado observar lo reiterado de este asunto del complemento y del cierre. Visto a manera superficial: desde la elección de la pareja, el enamoramiento, el desarrollo de la relación y su futuro, las fases del amor están articuladas en el umbral de la idea del complemento; allá la iglesia o la cultura que intensifique este umbral con la media naranja, tal para cual y el ayuda idónea.

La realidad castiga, ejerce una enseñanza que no siempre es fácil de captar. El fracaso del complemento en el amor que queda evidenciado en las relaciones descubren el siguiente movimiento: la condición de error de la relación recae en uno o el otro o en los dos, pero no lo hace en el amor; el amor, como ideal, sale consistente y fuerte para perpetuar la búsqueda del complemento y a la vez, la lectura e interpretación que se hace de la relación en la que se falló, parece, que termina de matizarse con la perfección; es como un purgatorio la relación fallida, una estancia que limpia al sujeto de sus errores en el encuentro con el otro. Esto es cercano a o que nos muestran las series televisivas que consumimos, el enamorado salta de relación en relación hasta dar con la elegida o dar con el elegido, the one; el camino entre amores, el martirio en su nombre, es el valor del perfeccionamiento y adecuación para el tiempo de la complementariedad que tarde o temprano llegará.

Pero la práctica me reitera el posible carácter de ilusión de este complemento, por lo tanto la pregunta de este tema que se formula al inicio es es respondida con cabalidad cuando escribo ¿por que debería de acertar en el amor?

Con esta formulación no he solucionado nada, pero quizá estamos en el tiempo volver a hacernos preguntas porque habiendo tantas respuestas en el mundo, la red y las revistas, la ineficacia de las respuestas puede que demuestre la banalidad y falta de ajuste que tienen con lo que sucede realmente entre humanos. Esta nota no es ni conclusiva, ni un NO rotundo al amor, más bien apertura la pregunta sobre que lugar tiene el amor en un mundo donde no es posible el complemento.

Posiblemente me atreva a escribir de ello otro día.

Por: Alex Escobar Blanco

