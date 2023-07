Velada del Año 3 | Fernanfloo gana a Luzu en el tercer combate del evento

La tarjeta gráfica (GPU) se convirtió en la insignia con la que los gamers definen a qué nivel están llegando en resolución y rendimiento con sus computadores.

Un apartado técnico que tiene una amplia gama de características para tener en cuenta al momento de querer comprar una, ya sea para cambiar la actual o para armar una PC de cero.

En el último año, el mercado de GPU tuvo un aumento de precios debido a que muchos empezaron a usarlas para minar criptomonedas, por lo que tomar la decisión de cuál tarjeta comprar es muy importante porque no todas se acoplan a las necesidades de cada persona.

Hay una premisa que sirve para evaluar la compra de cualquier dispositivo tecnológico: cuál es el uso que se le va a dar. Esto permitirá reducir el rango a una lista más específica de opciones, porque no es lo mismo comprar un celular para gaming que uno para tomar fotos. Lo mismo sucede con las tarjetas gráficas.

En este caso, la pregunta es: qué es lo que más juego. Esta evaluación permitirá saber cuál es el límite técnico al que se le va a sacar provecho, porque videojuegos competitivos como League of Legends, Fortnite o Warzone no necesitan de una GPU de gama alta para ser disfrutados, algo que no funciona igual para títulos más exigentes como simuladores de carreras, juegos de disparos o de aventuras en los que alcanzar la resolución 4K y los 120 FPS, cómo mínimo, sí va a ser disfrutable.

Con este primer panorama claro llega otra pregunta: qué más configuraciones acompañan al computador. Para que un PC funcione de manera correcta es importante que haya un equilibrio, porque de nada servirá tener una tarjeta gráfica de gama alta si el procesador o la memoria RAM no puede ir a la par con esa potencia. A esto se le conoce como cuello de botella y es un desperdicio de hardware y de dinero.

Así que antes de comprar cualquier GPU es importante ver si ese nuevo elemento va de la mano con el resto de los apartados en el computador, porque de lo contrario será necesario buscar una mejor opción o hacer una actualización de más componentes para llegar al punto medio.

