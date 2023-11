Envivo El Salvador Today, Luis Alvarado con Manuel “El Chino” Flores

El candidato presidencial del FMLN, Manuel “Chino” Flores, pidió perdón al pueblo salvadoreño por los errores que miembros de su partido cometieron, durante las gestiones presidenciales que su partido estuvo al frente.

“Pido perdón por los errores del pasado, pero no voy a vivir dándome golpes de pecho toda la vida. Ya lo he hecho otras veces, he pedido perdón por los errores del pasado”, expresó Flores en el espacio de entrevistas El Salvador Today del diario digital Cronio.

Sin embargo, indicó que es necesario que la gente reconozca los alcances sociales, que se obtuvieron cuando la izquierda asumió el poder del país.

“Muchos obtuvieron muchos beneficios con los gobiernos del Frente, muchos recibieron empleo, tierras, títulos de propiedad, créditos y ahora le dan la espalda ¿Por qué? Porque la campaña publicitaria es más fuerte”, señaló.

En este sentido, dijo que nadie lo puede tildar de corrupto debido a que ha presentado sus credenciales a las instancias correspondientes, lo que se confirma que cuando desempeñó cargos públicos no se aprovechó de esta envestidura.

De la misma manera, indicó que no formó parte de los gobiernos de Mauricio Funes, ni de Salvador Cerén en los que muchos de sus compañeros de lucha han salido señalados de recibir fondos de manera irregular.

Por lo tanto, dijo que se encuentra seguro de hacer una buena contienda electoral, debido que hasta la fecha es el único candidato que ha presentado un plan de trabajo de obtener el triunfo en las elecciones de 2024.

Además, insistió que el FMLN no cuenta con los fondos suficientes para financiar su campaña, por lo que ha optado en evitar comprar publicidad y mejor volcarse a las calles, para estar cercano a la población y con ello escuchar sus necesidades.

Sin embargo, consideró que, pese a no tener un financista, el dinero no es una limitante ya que el pueblo es su mejor aliando para poder gestionar su campaña política.

Por otra parte, aceptó que la Biblioteca Nacional De El Salvador (BINAES) es una excelente donación del gobierno de China y espera que sea bien aprovechada por parte de los salvadoreños.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...