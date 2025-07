La cuenta de X de Elmo es hackeada y publica mensajes racistas

El pasado 28 de junio, Beyoncé, su equipo y público pasaron un susto tras una falla técnica en el mecanismo que hacía volar un vehículo durante su show. Finalmente, pudo ser rescatada, ella siguió con su show y todo solo quedó en un susto.

Después del incidente, Beyoncé dio tres conciertos más, pero ahora sorprendió a todos al cambiar el vehículo descapotado de color rojo por un caballo de color dorado. El nuevo integrante del show también vuela sobre el escenario y la acerca más al púbico que está lejos, pero sigue funcionando bajo el mismo mecanismo.

Se desconoce si el cambio está relacionado con la pasada falla o si era un plan que tenían desde que inició su gira ‘Cowboy Carter Tour 2025’.

El caballo apareció en el primero de los cuatro shows programados, y agotados, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Esta es la penúltima ciudad que la cantante visita durante la gira. Los dos conciertos finales serán el 25 y 26 de julio en Las Vegas, Nevada.

‘Cowboy Carter Tour 2025’ ha tenido un total de 31 shows en diferentes ciudades de Estados Unidos. También visitó Londres, Inglaterra, y París, Francia.

Por los momentos tampoco se sabe si decidirá anunciar nuevas fechas para una nueva etapa de la gira, aunque algunos medios consideran que podría pasar si se considera el éxito de ventas que tuvo.

Aunque no se puede comparar con fenómenos como el de Bad Bunny y Taylor Swift -que agotaron entradas en menos de una hora-, Live Nation informó poco después de que salieran a venta las entradas que se habían agostado en 94%.

Hay que recordar que esta gira lleva el nombre de su octavo álbum de estudio, publicado en marzo del 2024. En este disco la artista fusiona country, R&B, blues, rock, hip hop y folk.

En los Grammy 2025, ‘Cowboy Carter’ se convirtió en el tercer álbum más nominado en la historia de los premios, con 11 en total. Además, ganó en las categorías Album of the Year, Best Country Album y Best Country Duo/Group Performance, el cual le dieron por la canción ‘II Most Wanted’ ft. Miley Cyrus.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...