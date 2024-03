Evento de lanzamiento de la maestría y doctorado en Gestión de la Educación Superior

Esta será la primera edición internacional de la Cumbre de las Microfinanzas impulsada por la FEPCMAC.

Como parte de una alianza que traspasa fronteras, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), y el SISTEMA FEDECRÉDITO, organizan la segunda edición del Microfinance Summit for Latin America and the Caribbean, por sus siglas en inglés SUMMIC 2024, en la ciudad de San Salvador, bajo el lema «Reinventando la Inclusión Financiera en pos de un objetivo mayor», con el propósito de explorar y abordar desafíos cruciales en el panorama actual de las microfinanzas.

La cumbre se desarrollará del 21 al 23 de agosto del 2024 en el Hotel Hilton de San Salvador y constituye un espacio de diálogo, reflexión sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las instituciones microfinancieras de la región en la actualidad.

EI SUMMIC reúne a líderes financieros de Latinoamérica y el Caribe para abordar temas críticos en el contexto actual, entre ellos se destacan la ciberseguridad y desarrollo de productos, la experiencia del usuario y la gestión de riesgos, el entorno regulatorio y gobierno corporativo, así como las finanzas de género y verdes.

«Como SISTEMA FEDECRÉDITO nos sentimos honrados de ser los coorganizadores de tan importante evento que reunirá a cientos de líderes financieros de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, en donde se abordarán temas de gran interés para las microfinanzas. No cabe duda que será un evento sin precedentes en nuestro país del que nos sentimos orgullosos de ser parte», comentó el licenciado Macario Armando Rosales Rosa, Presidente y CEO de FEDECRÉDITO.

La importancia de estos temas se intensifica en el contexto postpandemia y tras fenómenos naturales significativos, ya que las microfinancieras se enfrentan al desafío de operar en una economía que demanda innovación. Este nuevo entorno resalta la necesidad de implementar medidas de seguridad y sistemas de control de riesgos más robustos.

Este evento marca la primera edición internacional de la cumbre, después del exitoso SUMMIC Lima 2023. La cumbre se consolida como un referente internacional para promover mejores prácticas y soluciones innovadoras en el ámbito de las microfinanzas.

Por su parte, Jorge Solis, presidente de la FEPCMAC comentó que: «EI SUMMIC El Salvador 2024 representa una oportunidad única para fortalecer la colaboración regional y abordar de manera conjunta los retos actuales fomentando el intercambio de conocimientos y mejores prácticas entre líderes de la industria, contribuyendo así al fortalecimiento y la adaptabilidad del sector microfinanciero».

