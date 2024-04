Científica de la NASA explicó por qué es tan importante el eclipse de este lunes

La recuperación de la red vial en Morazán es una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente Nayib Bukele que bajo la coordinación de la DOM inició este fin de semana la renovación de 5.5 kilómetros de calles rurales de Corinto, el segundo proyecto vial en este distrito de la zona Oriental del país.

La nueva obra, con superficie de concreto hidráulico, se realizará desde la calle principal que conduce de la carretera Sociedad-Corinto hacia el cantón Varilla Negra, donde más de 2,900 personas serán las beneficiadas.

En el cantón Varillas Negras los habitantes no sólo recienten el mal estado de las calles, sino también la falta del acceso del transporte colectivo, debido al alto deterioro de las calles.

Lucio González, uno de los pobladores de la zona y ahora beneficiado, asegura que son pocos los vehículos que ingresan a ese lugar y aquellos que brindan el transporte colectivo cancelan una tarifa que ronda desde los $15 a los $20 debido a las dificultades del tránsito vehicular.

“Aquí son más de $10 que se pagan, no hay transporte. El problema de las calles es viejísimo y los gobiernos anteriores del FMLN, ARENA y el PCN nos venían a prometer que nos harían las calles, pero nunca hicieron nada. Este Gobierno ha hecho cambios y lo hemos visto, estamos contentos, porque nos han traído este proyecto”, señaló González.

En este sector fronterizo con Honduras, debido a su ubicación geográfica y el poco acceso del transporte colectivo, las personas tienen que cancelar altas tarifas de transporte particular si quieren movilizarse hacia el centro del distrito.

“Las calles están en mal estado y el transporte no camina por este sector, uno a veces no puede subir al transporte, porque se tiene que pagar. Uno de escasos recursos a veces no tiene como viajar y en el invierno se ponen charcosas las calles y nos toca a pie”, agregó González.

Los trabajos del personal de campo de la DOM en uno de los sectores más rústicos de Morazán permitirán no sólo mejorar el acceso vial de la zona sino también llevar desarrollo local para beneficiar a habitantes de los caseríos: Fuentes, La Rinconada, Los Méndez, Los Villalta, Babilonia y el centro en el cantón Varilla Negra, entre otros.

Incluyen la construcción de cordón cuneta, cambio de tuberías deterioradas como la construcción de badenes. Las calles de polvo y mal estado, que por décadas afectaron a los habitantes de Corinto y los estudiantes, agricultores y comerciantes en general, quedarán en el pasado con esta nueva obra del Gobierno.

En febrero pasado, la DOM inició la renovación de 3.8 kilómetros de calles del casco urbano y otras vías que conectan a caseríos aledaños de este lugar de la zona Oriental del país que permitirá transformar la vida de más de 7,000 personas.

En Morazán, la DOM también ha entregado entre otros proyectos de electrificación en Chilanga y Cacaopera; el renovado parque municipal de Torola; una clínica en Yamabal y un proyecto de agua potable en San Isidro.

En el histórico caserío El Mozote, en el distrito de Meanguera, ya fue revitalizada la plaza memorial, la parroquia y el Jardín de Niños como parte de una primera fase que incluye otras obras que avanzan como la construcción de un moderno polideportivo con canchas de fútbol, baloncesto, juegos infantiles y una cafetería; una estación de Policía Comunitaria Montada y un salón de usos múltiples para la parroquia.

También se construye un centro integral geriátrico para adultos mayores, donde recibirán atención en salud de calidad, y un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO), entre otros.

