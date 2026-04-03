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Protección Civil despliega asistencia prehospitalaria en actividades de Semana Santa en Sonsonate
El Sistema Nacional de Protección Civil activó un amplio dispositivo de asistencia prehospitalaria en el marco de las actividades religiosas de Semana Santa que se desarrollan en la iglesia El Pilar, en el distrito de Sonsonate.
La tarde del Jueves Santo, el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, junto al subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, acompañaron el despliegue del personal operativo, verificando de primera mano la atención brindada a los feligreses y turistas que visitan esta localidad, una de las más concurridas del país durante la temporada.
Las autoridades destacaron que el dispositivo tiene como objetivo principal garantizar el bienestar y la seguridad de los asistentes que participan en las distintas actividades religiosas, caracterizadas por una alta afluencia de personas.
«Nos encontramos en una de las ciudades con mucho fervor religioso en esta época y como Sistema Nacional de Protección Civil estamos garantizando seguridad en los eventos de Semana Santa. Equipo Táctico Operativo, el Cuerpo de Bomberos, Fuerza Armada y PNC estamos atentos del bienestar del pueblo salvadoreño», expresó el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano.
El operativo incluye la presencia de equipos de primera respuesta, personal médico, unidades de socorro y elementos de seguridad, quienes se mantienen en constante monitoreo para atender cualquier emergencia que pueda surgir durante el desarrollo de las actividades religiosas.
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Calor extremo y tormentas eléctricas afectarán al país este domingo
De acuerdo con el pronóstico emitido por el Ministerio de Medio Ambiente, para este domingo se espera un ambiente caluroso en todo el territorio nacional, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 20 °C y los 38 °C, dependiendo de la región. Las cifras más altas se registrarán en la zona oriental, donde los termómetros podrían alcanzar hasta 38 °C, mientras que en las zonas de montaña el clima será más fresco, con temperaturas de entre 20 °C y 28 °C.
El informe detalla que esta tarde, se prevén lluvias con actividad eléctrica principalmente en la zona montañosa norte y en los distritos cercanos a la franja volcánica occidental. Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de ráfagas de viento, ya que se estima que las brisas alcancen los 35 km/h, aunque la velocidad habitual del viento se mantendrá entre 8 y 18 km/h.
Durante la noche, las lluvias con actividad eléctrica se extenderán a varios sectores del país, incluyendo las zonas occidental, central y oriental. Las autoridades advierten que en estas regiones las tormentas podrían ser intensas, por lo que recomiendan a la población mantenerse alerta ante posibles crecidas repentinas de ríos o inundaciones urbanas.
El informe oficial subraya la importancia de que la ciudadanía «se mantenga informada con fuentes oficiales» y «siga las recomendaciones de las autoridades». Asimismo, se insiste en la necesidad de «evitar zonas de riesgo y tomar precauciones», especialmente en áreas propensas a deslizamientos o anegamientos.
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Capturan a joven que se ocultó bajo una cama para asaltar a un adulto mayor
Las autoridades informaron sobre la captura de Miguel Ángel Campos Chicas, de 18 años, quien es señalado de haber ingresado ilegalmente a la vivienda de un adulto mayor con la intención de cometer un robo.
De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió cuando la víctima regresaba de una procesión religiosa. El sujeto se habría ocultado debajo de la cama dentro de la vivienda y, al ser descubierto, sometió al anciano para despojarlo del dinero que portaba.
Gracias a la denuncia interpuesta por la víctima, las autoridades lograron ubicar y capturar al sospechoso, quien será remitido por el delito de robo.
Las investigaciones también revelaron que Campos Chicas ya había sido detenido en 2024, cuando aún era menor de edad; sin embargo, en esa ocasión fue puesto en libertad por jueces de menores.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, se pronunció sobre el caso, señalando la necesidad de fortalecer el marco legal para evitar la reincidencia delictiva.
“Por casos como este estamos impulsando reformas que fortalezcan nuestras leyes, porque los criminales deben enfrentar verdaderas consecuencias y no volver a las calles a seguir dañando a la población”, afirmó el funcionario.
“Este es el resultado del sistema débil que algunos todavía defienden: delincuentes que son capturados y luego liberados para volver a atacar a personas inocentes”, agregó Villatoro.
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Feligresía celebra el Domingo de Resurrección con procesión de Cristo Resucitado en el Centro Histórico
La mañana de este domingo, la feligresía católica de San Salvador participó en la solemne procesión de Cristo Resucitado, que recorrió distintas calles del Centro Histórico capitalino. La imagen partió desde la parroquia El Calvario acompañada por cientos de personas que conmemoraron la principal celebración de la Iglesia católica.
El Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua, marca el fin de la Semana Santa y conmemora la resurrección de Jesucristo. Esta celebración es considerada por la Iglesia católica como «signo de esperanza y vida nueva».
La procesión recorrió las principales arterias del Centro Histórico, donde los presentes acompañaron la imagen. La actividad religiosa se desarrolló en un ambiente de recogimiento y celebración, congregando a las familias que participaron.
La parroquia El Calvario, ubicada en el corazón del Centro Histórico, sirvió como punto de partida y llegada de la procesión. Los asistentes manifestaron su devoción durante todo el recorrido, que se extendió por varias horas en la mañana de este domingo.
Con esta procesión se dan por concluidas las actividades religiosas de la Semana Santa en la capital salvadoreña, que incluyeron diversas representaciones, viacrucis y celebraciones eucarísticas desde el Domingo de Ramos. La feligresía respondió masivamente a cada una de las convocatorias realizadas por las diferentes parroquias.
Las autoridades no reportaron incidentes durante el desarrollo de la procesión, que transcurrió con normalidad gracias al dispositivo de seguridad implementado en el perímetro del Centro Histórico. La celebración del Domingo de Resurrección cierra así una de las temporadas litúrgicas más importantes para los católicos en el país.