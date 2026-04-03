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7 ahogados y 17 accidentes de tránsito reportan las autoridades en lo que va de vacaciones
Luis Amaya, director general de Protección Civil, informó hoy que siete personas han fallecido ahogadas, en el periodo que va del 28 de marzo al 2 de abril. De ellas, cinco personas son adultos y dos niños.
El último caso lamentable de muerte por inmersión ocurrió en la quebrada Mamá Chepa, en Jiquilisco, Usulután.
«No abusen cuando estén en lagos, ríos o centros recreativos. Acatemos las recomendaciones. El ingrediente principal es la imprudencia y el alcohol», dijo Amaya.
En el caso de los accidentes de tránsito, la cifra también es alarmante. Un total de 17 personas han fallecido en accidentes vehiculares. No obstante, esta cifra es inferior a lo reportado en 2025, cuando en el mismo periodo hubo 22 fallecidos.
El total de accidentes ocurridos entre el 28 de marzo y 2 de abril es de 352, de los cuales resultaron 238 lesionados.
«No abusen de la velocidad, no conduzcan bajo los efectos del alcohol. No se distraigan en el teléfono. Un descuido de dos o tres segundos es suficiente para tener un percance», dijo Amaya.
Como parte del Plan de Contingencia Verano 2026 el sistema de Protección Civil tiene presencia en 132 puntos de observación. También ha desplegado personal en las principales actividades religiosas
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Feligresía celebra el Domingo de Resurrección con procesión de Cristo Resucitado en el Centro Histórico
La mañana de este domingo, la feligresía católica de San Salvador participó en la solemne procesión de Cristo Resucitado, que recorrió distintas calles del Centro Histórico capitalino. La imagen partió desde la parroquia El Calvario acompañada por cientos de personas que conmemoraron la principal celebración de la Iglesia católica.
El Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua, marca el fin de la Semana Santa y conmemora la resurrección de Jesucristo. Esta celebración es considerada por la Iglesia católica como «signo de esperanza y vida nueva».
La procesión recorrió las principales arterias del Centro Histórico, donde los presentes acompañaron la imagen. La actividad religiosa se desarrolló en un ambiente de recogimiento y celebración, congregando a las familias que participaron.
La parroquia El Calvario, ubicada en el corazón del Centro Histórico, sirvió como punto de partida y llegada de la procesión. Los asistentes manifestaron su devoción durante todo el recorrido, que se extendió por varias horas en la mañana de este domingo.
Con esta procesión se dan por concluidas las actividades religiosas de la Semana Santa en la capital salvadoreña, que incluyeron diversas representaciones, viacrucis y celebraciones eucarísticas desde el Domingo de Ramos. La feligresía respondió masivamente a cada una de las convocatorias realizadas por las diferentes parroquias.
Las autoridades no reportaron incidentes durante el desarrollo de la procesión, que transcurrió con normalidad gracias al dispositivo de seguridad implementado en el perímetro del Centro Histórico. La celebración del Domingo de Resurrección cierra así una de las temporadas litúrgicas más importantes para los católicos en el país.
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Autoridades instan a turistas a no bajar la guardia durante el último día de vacaciones
En el último día de vacaciones de la Semana Santa en El Salvador, los sitios turístico siguen abarrotados entretanto 100 mil talentos se encuentran desplegados en el territorio para la atención de emergencias.
Representantes del Gobierno informaron que en lo concerniente a emergencias por incendios, las estadísticas están a la baja; mientras que se reporta un leve aumento en accidentes de tránsito, ocho fallecidos por ahogamiento y dos personas desaparecidas.
«Tenemos ya ocho fallecidos y estamos en la búsqueda de una persona que yendo en una lancha en la Barra de Santiago tuvo un percance y se rescataron a cuatro de los que viajaban en ella. Hay otra persona que está desaparecida en Chalatenango, quien en estado de ebriedad decidió adentrarse al río a las 11 de la noche», amplió el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.
«Es importante cuidar cuánto bebe una persona y no dejar que cometa actos que le puedan costar la vida», exhortó el funcionario, poniendo como ejemplo a un hombre ebrio que ayer, en tres ocasiones, fue rescatado por guardavidas de manera simultánea hasta que agentes de la Policía Nacional Civil le retiraron del lugar con el fin de proteger su vida.
Luis Alonso Amaya también observó que además del abuso de bebidas al bañarse en playas y otros cuerpos de agua, existe el descuido, por lo tanto, «no debemos bajar la guardia ni desatender las acciones que hemos venido desarrollando», subrayó.
Entre el 28 de marzo y el 4 de abril ya se alcanzó la cifra de 130 rescates, de estos 97 han sido profundos y 33 simples; siendo la tendencia de personas rescatadas las de edad adulta entre los de mayor peligro: 58 adultos y 39 menores.
Aumento en accidentes de tránsito
En lo concerniente a emergencias en carretera, ya se reportan 444 accidentes de tránsito; es decir, un 5.5 % más que en 2025, donde se registraron 421 en el mismo periodo. Los fallecidos son ya 26, dos menos que en 2025.
Las autoridades también han detenido a 75 personas por conducción peligrosa, incluido un hombre de 51 años que fue sorprendido con 323 grados de alcohol. «Más allá de la cantidad de bebidas embriagantes que se consuma se debe tener claro que no se puede conducir bajo los efectos del alcohol», reiteró Amaya.
Incendios a la baja
José Vásquez, jefe del departamento de operaciones de Bomberos de El Salvador, dijo que en este periodo vacacional, se han atendido 195 emergencias por causa de fuego, comparados con los 358 del año pasado, lo que implica una reducción del 46 %.
Los incendios maleza seca fueron 269 en el 2025 y en este año 140; es decir una reducción del 48 %. Los forestales han sido 11 (26 en 2025, reducción del 58 %), estructurales 24 (35 el año pasado, 31 % menos), 11 en basureros (14 en 2025, 21 % menos), y nueve en vehículos (14 el año pasado, 36 % menos).
La gobernadora de La Libertad, Yaneth Bran, sostuvo que en este domingo, continúa el «despliegue de más de 100 mil talentos para la atención de los turistas, hombres y mujeres comprometidos, que han brindado atención rápida y eficiente durante la Semana Santa».
Guatemaltecos fallecieron en poza
El director de Protección Civil aclaró que tres menores fallecieron mientras se bañaban en una poza en el río paz. Explicó que ellos cayeron en un remanso (remolino) que se formó en el río y no podían salir. Estos tres fueron rescatados con vida y la Policía Nacional Civil de Guatemala se los llevó para su atención médica, resultando los tres fallecidos en el camino.
Internacionales
Medios de Estados Unidos afirman que comandos penetraron profundamente en Irán para rescatar a un aviador derribado
Comandos estadounidenses se desplegaron en lo profundo del territorio iraní para rescatar a un aviador derribado, informaron el domingo medios de Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que el militar había sido recuperado.
Aunque el mandatario dijo inicialmente que el militar está «sano y salvo», el presidente posteó luego que se encuentra «gravemente herido».
Teherán afirmó esta semana que había derribado un caza F-15, el primer avión de combate estadounidense que cae dentro de Irán desde el inicio de la guerra. Washington no ha confirmado los detalles de cómo fue derribado el caza.
Trump declaró a primera hora del domingo que el ejército había «llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de Estados Unidos, en favor de uno de nuestros increíbles oficiales de la tripulación —quien, además, resulta ser un coronel sumamente respetado— y de quien me entusiasma comunicarles que ya se encuentra SANO y SALVO».
En un mensaje posterior describió la misión de rescate —así como otra operación para recoger al piloto— como «¡una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos!».
«Daré una rueda de prensa, junto con los militares, en el Despacho Oval, el lunes a las 13H00 (17H00 GMT)», añadió.
Los comandos del Equipo 6 de los Navy SEAL recibieron la misión de extraer al aviador, mientras que aviones de ataque lanzaban bombas y abrían fuego contra convoyes iraníes para mantenerlos a distancia, informó The New York Times, citando a un funcionario no identificado.
Aunque resultó herido, el aviador, un oficial de sistemas de armas, podía caminar y logró evadir la captura en las montañas durante más de un día, según el medio de noticias Axios, que citó a un funcionario estadounidense.
El piloto no identificado estaba equipado con una pistola, una baliza y un dispositivo de comunicaciones seguras para coordinarse con los rescatistas, señaló The New York Times.
Los comandos estadounidenses que convergían hacia el oficial dispararon sus armas para mantener a las fuerzas iraníes alejadas del lugar del rescate, agregó.
El piloto «sufrió heridas, pero estará perfectamente bien», escribió Trump. Sin embargo, su segunda publicación afirmaba que el aviador había resultado «gravemente herido», sin ofrecer más detalles.
Una operación compleja
Dos de los aviones destinados a trasladar al aviador y a sus rescatistas a un lugar seguro quedaron inmovilizados en una base remota en Irán y tuvieron que ser destruidos para evitar que cayeran en manos iraníes, informaron el New York Times y CBS.
Las fuerzas estadounidenses utilizaron entonces otros tres aviones de transporte para sacar al aviador y a sus rescatistas de Irán.
El ejército iraní afirmó el domingo que la operación estadounidense para rescatar al aviador había utilizado un aeropuerto abandonado en la provincia meridional de Isfahán.
Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central de las fuerzas armadas iraníes, declaró que dos aviones de transporte militar estadounidenses C-130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos.
Según informes, la CIA difundió una campaña de engaños dentro de Irán con la noticia de que las fuerzas estadounidenses estaban sacando al aviador del país por vía terrestre.
En su publicación inicial del domingo, Trump confirmó también el «exitoso rescate de otro valiente piloto, ayer», añadiendo que la información no se hizo pública para evitar poner en peligro la segunda misión de rescate.
La AFP contactó a la Casa Blanca para solicitar más comentarios. El Pentágono remitió a la AFP a la publicación de Trump en las redes sociales en la que anunciaba el rescate.