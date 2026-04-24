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Delegación marroquí destaca inclusión en Binaes
Una delegación de la Fundación Lalla Asmaa, procedente del Reino de Marruecos, conoció de primera mano los espacios diseñados para promover la inclusión, destacando especialmente la experiencia que ofrece la sala sensorial de la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes).
La visita se enmarca en el proceso formativo que los especialistas desarrollan en el país, dirigido a personal de salud y educación, enfocado en el abordaje integral de la discapacidad auditiva. Esta iniciativa forma parte de la alianza estratégica impulsada por la primera dama Gabriela de Bukele, junto a la fundación marroquí.
Durante el recorrido, los visitantes exploraron distintos espacios de la biblioteca, entre ellos la sala sensorial, concebida como un entorno de apoyo donde los niños y sus familias participan en actividades que estimulan sus sentidos y fortalecen su desarrollo. Este espacio, aunque no es terapéutico en sentido formal, facilita la interacción con recursos de estimulación psicomotriz y dinámicas diseñadas para el bienestar integral.
«Lo que realmente inspira es que esta biblioteca recibe a todos los niños, incluyendo a aquellos con diferentes tipos de discapacidades, y crea un ambiente inclusivo donde cada niño puede acceder al lenguaje y al aprendizaje», expresó Khadija Erraji Chahid, logopeda de la Fundación Lalla Asmaa.
La delegación también conoció áreas especializadas como la sala Braille y el espacio de tecnologías inclusivas, donde se presentaron herramientas adaptadas para personas con discapacidad visual, incluyendo dispositivos de lectura con audio, lupas electrónicas e impresoras Braille. Asimismo, se destacó la flexibilidad de horarios y la disponibilidad de estos servicios, que permiten atender a usuarios en diferentes momentos del día.
«Estoy muy contenta de estar aquí en la Biblioteca Nacional de El Salvador; es un lugar muy bonito, moderno e interesante. Me gusta mucho porque es un espacio abierto para todos, donde las personas pueden aprender y descubrir muchas cosas», afirmó Amal Chorfi, profesora de la fundación.
El recorrido incluyó además la presentación del diseño integral del edificio, que incorpora elementos como guías podotáctiles y maquetas táctiles para facilitar la orientación de personas con discapacidad visual, así como programas formativos accesibles, entre ellos cursos de lengua de señas y Braille dirigidos a distintas edades.
Según los organizadores, este intercambio de experiencias refuerza los esfuerzos por consolidar espacios inclusivos y accesibles en el país, en línea con la cooperación iniciada tras la visita oficial de la primera dama a Marruecos en 2025, por invitación de la Princesa Lalla Asmaa, que permitió establecer acuerdos orientados a fortalecer la atención en salud auditiva en El Salvador
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Los eléctricos chinos acaparan en Pekín el salón del automóvil más grande del mundo
El salón del automóvil más grande del mundo abre sus puertas este viernes en Pekín, donde se espera que cientos de miles de aficionados al motor acudan a la capital china para admirar los últimos modelos del sector, en especial los eléctricos con tecnología de punta.
Marcas extranjeras tradicionales como Volkswagen, Toyota y BMW dominaban en su día el mercado chino, pero en los últimos años han perdido cuota de mercado frente a empresas nacionales que se adelantaron en la revolución de los autos impulsados por electricidad y que ganaron en precio.
Fabricantes chinos como BYD, Xiaomi y Xpeng también están ahora a la vanguardia de la integración de software de inteligencia artificial y tecnologías de conducción autónoma en sus vehículos eléctricos.
La exposición Auto China, que se celebra en dos recintos contiguos en la capital, abarca 380,000 metros cuadrados, según los organizadores, lo que equivale a más de 50 canchas de fútbol.
Más de 1,400 vehículos de cientos de empresas extranjeras y nacionales estarán en exhibición desde este viernes, cuando la feria abre sus puertas a los profesionales del sector y a los medios, y posteriormente al público en general desde el 28 de abril hasta el 3 de mayo.
Se espera que las marcas nacionales compitan por impresionar a la competencia con mejoras en la conducción autónoma, la recarga de baterías y el transporte futurista.
Xpeng, fundada hace poco más de una década, dijo que planea mostrar «los últimos avances en robótica y autos voladores», así como un nuevo sistema de manejo inteligente.
Mientras tanto, los fabricantes de autos extranjeros colaboran cada vez más con empresas locales para mantenerse al día con los avances tecnológicos.
BMW se ha asociado con el fabricante chino de baterías CATL, mientras que Audi utiliza los sistemas de asistencia a la conducción de Huawei, y Volkswagen desarrolla vehículos eléctricos junto con Xpeng, con sede en Cantón.
Este año, las empresas también competirán por vender espacio, según los analistas, con los SUV amplios como nueva área de crecimiento dirigida a clientes que priorizan los asientos y la comodidad.
China «se ha convertido en un mercado impulsado por la retención de clientes y la sustitución/actualización, y estos grandes SUV satisfacen esa necesidad», escribió el analista independiente Lei Xing en un blog esta semana.
Las empresas chinas han inundado el mercado nacional en los últimos años con programas de canje, ofreciendo enormes descuentos a los clientes para que cambien su auto antiguo por uno nuevo.
Esta feroz guerra de precios llevó el año pasado a las autoridades del gigante asiático a pedir un control más estricto y a mejorar la regulación a largo plazo de la competencia.
Internacionales
Líbano acusa a Israel de crímenes de guerra
El presidente y el primer ministro de Líbano acusaron a Israel de haber cometido un crimen de guerra tras el bombardeo que acabó con la vida de una periodista libanesa en el sur del país.
Los equipos de rescate y el medio con el que colaboraba confirmaron el miércoles el fallecimiento de Amal Jalil, una reportera de 42 años que trabajaba para el diario libanés Al Akhbar.
La agencia de defensa civil informó de que Jalil murió en un ataque contra una vivienda en la aldea de Al Tiri.
«Israel ataca deliberadamente a los periodistas para ocultar la verdad sobre sus crímenes contra Líbano», afirmó el presidente libanés, Joseph Aoun, en un comunicado en el que denunciaba «crímenes de guerra».
Un portavoz del ejército israelí declaró a AFP que «el incidente aún está bajo revisión».
Desde el viernes está en vigor en Líbano un alto al fuego de diez días en la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, que ha dejado más de 2,400 muertos en territorio libanés.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que prevé reunirse con los líderes de Israel y Líbano en las próximas dos semanas, y expresó su esperanza de lograr un acuerdo de paz permanente este mismo año.
Internacionales
UE aprueba un préstamo de $105,000 millones a Ucrania
La UE aprobó finalmente un préstamo de 90,000 millones de euros ($105,000 millones) para Ucrania, que estuvo meses bloqueado por el veto de Hungría y que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha celebrado este jueves con los dirigentes del bloque en una cumbre europea en Chipre.
Los europeos también aprobaron un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el vigésimo desde la invasión de la exrepública soviética en febrero de 2022, dirigidas al sector bancario ruso y que añaden nuevas restricciones a las exportaciones de petróleo, cuyos ingresos financian gran parte de su guerra contra Ucrania.
«Llegamos a Chipre con buenas noticias», declaró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. «Mientras Rusia redobla su agresividad», Europa refuerza su apoyo a Ucrania y su «presión sobre la economía de guerra rusa».
El levantamiento del veto de Hungría, tras meses de bloqueo, permitirá que la Comisión Europea abone un primer tramo de este préstamo adoptado en diciembre.
El consenso también fue allanado después de que Eslovaquia retirara sus objeciones, luego de que Ucrania reanudara el flujo de petróleo ruso hacia Europa por el oleoducto Druzhba, que había sufrido daños.
«Se ha desbloqueado el punto muerto», dijo en X la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas. «La economía de guerra de Rusia está bajo una presión creciente, mientras que Ucrania cuenta con un apoyo fundamental», añadió.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se reunirá en Chipre con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, celebró la aprobación del préstamo europeo. Este «reforzará nuestro ejército, hará que Ucrania sea más resiliente y nos permitirá cumplir con nuestras obligaciones sociales para con los ucranianos», afirmó en un mensaje publicado en Facebook.