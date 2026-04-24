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Salvadoreños pueden aplicara becas MEXT 2027 de Japón
La Embajada del Japón en El Salvador anunció la apertura oficial de la convocatoria para las becas Monbukagakusho (MEXT) 2027, un programa que ofrece oportunidades de formación técnica, de pregrado y postgrado en Japón para ciudadanos salvadoreños.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, busca fortalecer la formación académica y profesional de jóvenes salvadoreños en distintas áreas del conocimiento. La fecha límite para la entrega de documentos, que deberá enviarse vía correo electrónico, es el 18 de mayo de 2026.
Las becas están dirigidas a tres niveles académicos. Para técnico y pregrado, los aspirantes deben ser de nacionalidad salvadoreña, tener menos de 25 años, contar con título de bachiller o estar cursando el último año, además de poseer conocimientos de inglés o japonés y gozar de buena salud física y mental.
En el caso de postgrado, los candidatos deben ser menores de 35 años y haber completado al menos 16 años de educación formal. Asimismo, se requiere que el tema de investigación esté relacionado con los estudios previos, un promedio mínimo de 7, dominio de inglés o japonés, y buen estado de salud.
La embajada informó que las personas interesadas pueden consultar los detalles y descargar el formulario de aplicación en el sitio web oficial: https://www.sv.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000644.html, o solicitar información adicional al correo electrónico becaycultura@sv.mofa.go.jp.
Como parte del proceso de orientación, se llevará a cabo una charla informativa el próximo jueves 30 de abril a las 5:00 p.m. en la Universidad Centroamericana JoséSimeón Cañas (UCA), bajo modalidad híbrida. La actividad será gratuita y abierta al público, con opción presencial en el Auditorio Multimedia o virtual mediante enlace que será enviado tras la inscripción previa.
«La convocatoria está dirigida al público general interesado en ampliar sus oportunidades académicas en Japón», indicó la embajada, que invitó a los salvadoreños a participar en esta iniciativa educativa internacional.
Además, destacó que estas becas representan una oportunidad integral que cubre no solo la formación académica, sino también el fortalecimiento del intercambio cultural entre ambos países, permitiendo a los beneficiarios adquirir experiencias internacionales y conocimientos que posteriormente pueden contribuir al desarrollo del país.
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Delegación marroquí destaca inclusión en Binaes
Una delegación de la Fundación Lalla Asmaa, procedente del Reino de Marruecos, conoció de primera mano los espacios diseñados para promover la inclusión, destacando especialmente la experiencia que ofrece la sala sensorial de la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes).
La visita se enmarca en el proceso formativo que los especialistas desarrollan en el país, dirigido a personal de salud y educación, enfocado en el abordaje integral de la discapacidad auditiva. Esta iniciativa forma parte de la alianza estratégica impulsada por la primera dama Gabriela de Bukele, junto a la fundación marroquí.
Durante el recorrido, los visitantes exploraron distintos espacios de la biblioteca, entre ellos la sala sensorial, concebida como un entorno de apoyo donde los niños y sus familias participan en actividades que estimulan sus sentidos y fortalecen su desarrollo. Este espacio, aunque no es terapéutico en sentido formal, facilita la interacción con recursos de estimulación psicomotriz y dinámicas diseñadas para el bienestar integral.
«Lo que realmente inspira es que esta biblioteca recibe a todos los niños, incluyendo a aquellos con diferentes tipos de discapacidades, y crea un ambiente inclusivo donde cada niño puede acceder al lenguaje y al aprendizaje», expresó Khadija Erraji Chahid, logopeda de la Fundación Lalla Asmaa.
La delegación también conoció áreas especializadas como la sala Braille y el espacio de tecnologías inclusivas, donde se presentaron herramientas adaptadas para personas con discapacidad visual, incluyendo dispositivos de lectura con audio, lupas electrónicas e impresoras Braille. Asimismo, se destacó la flexibilidad de horarios y la disponibilidad de estos servicios, que permiten atender a usuarios en diferentes momentos del día.
«Estoy muy contenta de estar aquí en la Biblioteca Nacional de El Salvador; es un lugar muy bonito, moderno e interesante. Me gusta mucho porque es un espacio abierto para todos, donde las personas pueden aprender y descubrir muchas cosas», afirmó Amal Chorfi, profesora de la fundación.
El recorrido incluyó además la presentación del diseño integral del edificio, que incorpora elementos como guías podotáctiles y maquetas táctiles para facilitar la orientación de personas con discapacidad visual, así como programas formativos accesibles, entre ellos cursos de lengua de señas y Braille dirigidos a distintas edades.
Según los organizadores, este intercambio de experiencias refuerza los esfuerzos por consolidar espacios inclusivos y accesibles en el país, en línea con la cooperación iniciada tras la visita oficial de la primera dama a Marruecos en 2025, por invitación de la Princesa Lalla Asmaa, que permitió establecer acuerdos orientados a fortalecer la atención en salud auditiva en El Salvador
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Los eléctricos chinos acaparan en Pekín el salón del automóvil más grande del mundo
El salón del automóvil más grande del mundo abre sus puertas este viernes en Pekín, donde se espera que cientos de miles de aficionados al motor acudan a la capital china para admirar los últimos modelos del sector, en especial los eléctricos con tecnología de punta.
Marcas extranjeras tradicionales como Volkswagen, Toyota y BMW dominaban en su día el mercado chino, pero en los últimos años han perdido cuota de mercado frente a empresas nacionales que se adelantaron en la revolución de los autos impulsados por electricidad y que ganaron en precio.
Fabricantes chinos como BYD, Xiaomi y Xpeng también están ahora a la vanguardia de la integración de software de inteligencia artificial y tecnologías de conducción autónoma en sus vehículos eléctricos.
La exposición Auto China, que se celebra en dos recintos contiguos en la capital, abarca 380,000 metros cuadrados, según los organizadores, lo que equivale a más de 50 canchas de fútbol.
Más de 1,400 vehículos de cientos de empresas extranjeras y nacionales estarán en exhibición desde este viernes, cuando la feria abre sus puertas a los profesionales del sector y a los medios, y posteriormente al público en general desde el 28 de abril hasta el 3 de mayo.
Se espera que las marcas nacionales compitan por impresionar a la competencia con mejoras en la conducción autónoma, la recarga de baterías y el transporte futurista.
Xpeng, fundada hace poco más de una década, dijo que planea mostrar «los últimos avances en robótica y autos voladores», así como un nuevo sistema de manejo inteligente.
Mientras tanto, los fabricantes de autos extranjeros colaboran cada vez más con empresas locales para mantenerse al día con los avances tecnológicos.
BMW se ha asociado con el fabricante chino de baterías CATL, mientras que Audi utiliza los sistemas de asistencia a la conducción de Huawei, y Volkswagen desarrolla vehículos eléctricos junto con Xpeng, con sede en Cantón.
Este año, las empresas también competirán por vender espacio, según los analistas, con los SUV amplios como nueva área de crecimiento dirigida a clientes que priorizan los asientos y la comodidad.
China «se ha convertido en un mercado impulsado por la retención de clientes y la sustitución/actualización, y estos grandes SUV satisfacen esa necesidad», escribió el analista independiente Lei Xing en un blog esta semana.
Las empresas chinas han inundado el mercado nacional en los últimos años con programas de canje, ofreciendo enormes descuentos a los clientes para que cambien su auto antiguo por uno nuevo.
Esta feroz guerra de precios llevó el año pasado a las autoridades del gigante asiático a pedir un control más estricto y a mejorar la regulación a largo plazo de la competencia.
Internacionales
Líbano acusa a Israel de crímenes de guerra
El presidente y el primer ministro de Líbano acusaron a Israel de haber cometido un crimen de guerra tras el bombardeo que acabó con la vida de una periodista libanesa en el sur del país.
Los equipos de rescate y el medio con el que colaboraba confirmaron el miércoles el fallecimiento de Amal Jalil, una reportera de 42 años que trabajaba para el diario libanés Al Akhbar.
La agencia de defensa civil informó de que Jalil murió en un ataque contra una vivienda en la aldea de Al Tiri.
«Israel ataca deliberadamente a los periodistas para ocultar la verdad sobre sus crímenes contra Líbano», afirmó el presidente libanés, Joseph Aoun, en un comunicado en el que denunciaba «crímenes de guerra».
Un portavoz del ejército israelí declaró a AFP que «el incidente aún está bajo revisión».
Desde el viernes está en vigor en Líbano un alto al fuego de diez días en la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, que ha dejado más de 2,400 muertos en territorio libanés.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que prevé reunirse con los líderes de Israel y Líbano en las próximas dos semanas, y expresó su esperanza de lograr un acuerdo de paz permanente este mismo año.