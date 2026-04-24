Salvadoreños pueden aplicara becas MEXT 2027 de Japón

El salón del automóvil más grande del mundo abre sus puertas este viernes en Pekín, donde se espera que cientos de miles de aficionados al motor acudan a la capital china para admirar los últimos modelos del sector, en especial los eléctricos con tecnología de punta.

Marcas extranjeras tradicionales como Volkswagen, Toyota y BMW dominaban en su día el mercado chino, pero en los últimos años han perdido cuota de mercado frente a empresas nacionales que se adelantaron en la revolución de los autos impulsados por electricidad y que ganaron en precio.

Fabricantes chinos como BYD, Xiaomi y Xpeng también están ahora a la vanguardia de la integración de software de inteligencia artificial y tecnologías de conducción autónoma en sus vehículos eléctricos.

La exposición Auto China, que se celebra en dos recintos contiguos en la capital, abarca 380,000 metros cuadrados, según los organizadores, lo que equivale a más de 50 canchas de fútbol.

Más de 1,400 vehículos de cientos de empresas extranjeras y nacionales estarán en exhibición desde este viernes, cuando la feria abre sus puertas a los profesionales del sector y a los medios, y posteriormente al público en general desde el 28 de abril hasta el 3 de mayo.

Se espera que las marcas nacionales compitan por impresionar a la competencia con mejoras en la conducción autónoma, la recarga de baterías y el transporte futurista.

Xpeng, fundada hace poco más de una década, dijo que planea mostrar «los últimos avances en robótica y autos voladores», así como un nuevo sistema de manejo inteligente.

Mientras tanto, los fabricantes de autos extranjeros colaboran cada vez más con empresas locales para mantenerse al día con los avances tecnológicos.

BMW se ha asociado con el fabricante chino de baterías CATL, mientras que Audi utiliza los sistemas de asistencia a la conducción de Huawei, y Volkswagen desarrolla vehículos eléctricos junto con Xpeng, con sede en Cantón.

Este año, las empresas también competirán por vender espacio, según los analistas, con los SUV amplios como nueva área de crecimiento dirigida a clientes que priorizan los asientos y la comodidad.

China «se ha convertido en un mercado impulsado por la retención de clientes y la sustitución/actualización, y estos grandes SUV satisfacen esa necesidad», escribió el analista independiente Lei Xing en un blog esta semana.

Las empresas chinas han inundado el mercado nacional en los últimos años con programas de canje, ofreciendo enormes descuentos a los clientes para que cambien su auto antiguo por uno nuevo.

Esta feroz guerra de precios llevó el año pasado a las autoridades del gigante asiático a pedir un control más estricto y a mejorar la regulación a largo plazo de la competencia.

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