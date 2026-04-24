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El Salvador brilla en una celebración sin precedentes en la OCDE
Por primera vez en su historia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tradicionalmente caracterizada por una marcada presencia europea y angloparlante, abrió sus puertas a una celebración dedicada al idioma español, marcando un hito institucional y cultural dentro de este organismo internacional.
En el marco del Día del Español en las Naciones Unidas, el Centro de Conferencias de la OCDE fue escenario de un evento sin precedentes que combinó diplomacia, identidad lingüística y una inédita muestra gastronómica de países hispanohablantes. La iniciativa, impulsada decisivamente por España, responde a la reciente creación de la Red de Amigos del Español dentro de la organización, cuyo objetivo es promover la inclusión y el fortalecimiento del idioma español en los trabajos oficiales de la OCDE.
Este paso representa un cambio significativo en una institución históricamente orientada hacia dinámicas europeas, donde el español ha tenido una presencia limitada. La celebración no solo puso en valor el peso global del idioma (hablado por más de 600 millones de personas), sino que también evidenció el creciente protagonismo de América Latina en los espacios multilaterales.
La jornada inició con intervenciones de alto nivel que subrayaron el papel estratégico del español como lengua de cooperación internacional, particularmente en la articulación de políticas públicas y el fortalecimiento de los vínculos entre Europa y América Latina y el Caribe.
En este contexto, El Salvador tuvo una participación destacada que reflejó su posicionamiento emergente dentro de la OCDE. Su presencia no solo reafirmó su compromiso con el multilateralismo, sino que también evidenció que el país está siendo cada vez más tomado en cuenta en espacios de alto nivel, consolidando su inserción en dinámicas internacionales clave, a traves de la Embajadora Camila Rosa, y la diplomática encargada del tema, Randa Hasfura.
Uno de los momentos más emblemáticos de la jornada fue la primera muestra gastronómica organizada en la historia de la OCDE con participación de países hispanohablantes, un hecho que simboliza la apertura cultural del organismo y el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural que representa el español.
España, como principal promotor del evento, presentó su tradicional tortilla de patatas y paella; Colombia ofreció sus patacones; México cautivó con sus tacos; Perú deleitó con su ceviche; y Chile compartió sus empanadas. A esta diversidad se sumaron Ecuador, Paraguay y República Dominicana, en una celebración que reunió lo mejor de la gastronomía latinoamericana.
Sin embargo, El Salvador logró sobresalir con un éxito rotundo. Su stand, dedicado a las emblemáticas pupusas, se convirtió en el más visitado de toda la muestra. Preparadas en distintas variedades, las pupusas no solo despertaron un gran interés entre los asistentes, sino que se agotaron antes de que concluyera la jornada, reflejando el entusiasmo y la acogida que generaron.
Este éxito no es aislado. Responde al momento de creciente visibilidad internacional que vive El Salvador, cuyo posicionamiento global se ha fortalecido en los últimos años. La aceptación de su propuesta gastronómica en un espacio tradicionalmente europeo simboliza también la apertura de nuevos espacios para el país, su cultura y su creciente turismo.
Más allá del aspecto cultural, la participación salvadoreña en este evento tiene una relevancia estratégica. Ser parte de una iniciativa pionera dentro de la OCDE no solo refuerza su presencia institucional, sino que también evidencia el reconocimiento que está ganando en un organismo clave para el desarrollo de políticas públicas y la cooperación internacional.
La celebración del Día del Español en la OCDE marca, así, un antes y un después. No solo representa un avance en la inclusión lingüística dentro de la organización, sino también una señal clara del cambio en las dinámicas multilaterales, donde América Latina y, particularmente, El Salvador, comienzan a ocupar un lugar cada vez más visible y relevante.
Empresarial
Banco Cuscatlán y el Tec de Monterrey traen a El Salvador el Summit de empresas familiares
Con el objetivo de potenciar al crecimiento de las empresas familiares que enfrenten día a día nuevos y grandes retos, Banco Cuscatlán reafirma su compromiso con su desarrollo al presentar el Family Business Summit El Salvador 2026, un espacio diseñado para fortalecer la continuidad, liderazgo y sostenibilidad de este segmento estratégico.
“En Banco CUSCATLAN creemos en la pequeña y mediana empresa, por ello, impulsamos iniciativas que fortalecen su crecimiento, profesionalización y capacidad de adaptación a los nuevos desafíos del entorno empresarial. En tal sentido, decidimos traer al país de la mano de ALTAG el Family Business Summit 2026 porque brindará herramientas herramientas prácticas, modelos aplicables y estrategias claras para fortalecer el futuro de tu empresa familiar, expresó Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco Cuscatlán.
El Family Business Summit 2026, que se llevará a cabo desde el 2 al 4 de junio, en el Hotel Sheraton Presidente, reunirá a expertos internacionales, empresarios y líderes locales, orientará a los empresarios en los principales desafíos que enfrentan las empresas familiares para asegurar la continudidad de su legado familiar, brindar herramientas claras para una sucesión ordenada y generacionalmente solida, evaluar la profesionalización del negocio, brindar roles definitivos, estructura moderna y una gestión que impulsa resultados y fortalece el gobierno corporativo.
Entre los principales retos que identificamos como institución financiera en las empresas familiares están la confusión entre relaciones familiares y decisiones familiares, conflicto de liderazgo y poder, falta de profesionalización, ausencia de un plan de sucesión, gestión financiera inadecuada, resistencia al cambio e innovación entre otros que frena el desarrollo de las empresas”, sostuvo Santiago Díaz, Gerente Segmento PYME Banco CUSCATLAN.
De acuerdo a datos recientes, las empresas familiares están conformadas por un 45% de miebros de la primera generación, 53% entre la segunda y tercera generación y un 2% de la cuarta geberación. Además, que solo el 15% cuenta con un plan definido de sucesión, lo que evidencia la necesidad de generar espacios de formación y discusión estratégica que permitan garantizar su continuidad y crecimiento sostenible en el tiempo.
Diego Lladó, Director de Alta Gerencia, ALTAG Latinoamérica, destacó que, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de ejecutivos en América Latina, Alta Gerencia en alianza con Banco CUSCATLAN llega a El Salvador y Centroamérica con la primera edición del Family Business Summit para las empresas familiares, el motor de la economía en la región. “Será una oportunidad de compartir con expertos consultores internacionales con el fin de apoyar a las mismas en su desarrollo y crecimiento”.
En este contexto, Banco Cuscatlán juega un rol clave como aliado financiero y estratégico, promoviendo soluciones que contribuyan a la estabilidad y expansión de las empresas familiares, incluyendo acceso a financiamiento, asesoría especializada y herramientas para la toma de decisiones, favoreciendo un entorno ecońmico más inclusivo, resiliente y responsable.
Asimismo, el evento incluirá espacios de conversación sobre soluciones financieras para empresas familiares, donde se abordarán alternativas de financiamiento orientadas a fortalecer su sostenibilidad y crecimiento en el largo plazo. Se trata de un foro en que los participantes podrán descubrir cómo convertir el acceso a capital y asesoría de oportunidades de expansión, innovación y continudiad del legado familiar.
El Family Business Summit 2026 contará con tres planes de inscripción, deiseñado para adaptarse a las necesidades de capa participante. Los cupos son limitados garantizando un espacio exclusivo y de alto valor para quienes asistan. Los tarjetatahabientes de Banco CUSCATLÁN gozarán del 20% de descuento exclusivo en el plan que adquiera.
Con esta iniciativa, Banco Cuscatlán consolida su posicionamiento como un actor relevante en el impulso del sector empresarial salvadoreño, promoviendo un ecosistema que favorece la innovación, la inversión y la generación de oportunidade
Principal
Salvadoreños pueden aplicara becas MEXT 2027 de Japón
La Embajada del Japón en El Salvador anunció la apertura oficial de la convocatoria para las becas Monbukagakusho (MEXT) 2027, un programa que ofrece oportunidades de formación técnica, de pregrado y postgrado en Japón para ciudadanos salvadoreños.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, busca fortalecer la formación académica y profesional de jóvenes salvadoreños en distintas áreas del conocimiento. La fecha límite para la entrega de documentos, que deberá enviarse vía correo electrónico, es el 18 de mayo de 2026.
Las becas están dirigidas a tres niveles académicos. Para técnico y pregrado, los aspirantes deben ser de nacionalidad salvadoreña, tener menos de 25 años, contar con título de bachiller o estar cursando el último año, además de poseer conocimientos de inglés o japonés y gozar de buena salud física y mental.
En el caso de postgrado, los candidatos deben ser menores de 35 años y haber completado al menos 16 años de educación formal. Asimismo, se requiere que el tema de investigación esté relacionado con los estudios previos, un promedio mínimo de 7, dominio de inglés o japonés, y buen estado de salud.
La embajada informó que las personas interesadas pueden consultar los detalles y descargar el formulario de aplicación en el sitio web oficial: https://www.sv.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000644.html, o solicitar información adicional al correo electrónico becaycultura@sv.mofa.go.jp.
Como parte del proceso de orientación, se llevará a cabo una charla informativa el próximo jueves 30 de abril a las 5:00 p.m. en la Universidad Centroamericana JoséSimeón Cañas (UCA), bajo modalidad híbrida. La actividad será gratuita y abierta al público, con opción presencial en el Auditorio Multimedia o virtual mediante enlace que será enviado tras la inscripción previa.
«La convocatoria está dirigida al público general interesado en ampliar sus oportunidades académicas en Japón», indicó la embajada, que invitó a los salvadoreños a participar en esta iniciativa educativa internacional.
Además, destacó que estas becas representan una oportunidad integral que cubre no solo la formación académica, sino también el fortalecimiento del intercambio cultural entre ambos países, permitiendo a los beneficiarios adquirir experiencias internacionales y conocimientos que posteriormente pueden contribuir al desarrollo del país.
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Delegación marroquí destaca inclusión en Binaes
Una delegación de la Fundación Lalla Asmaa, procedente del Reino de Marruecos, conoció de primera mano los espacios diseñados para promover la inclusión, destacando especialmente la experiencia que ofrece la sala sensorial de la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes).
La visita se enmarca en el proceso formativo que los especialistas desarrollan en el país, dirigido a personal de salud y educación, enfocado en el abordaje integral de la discapacidad auditiva. Esta iniciativa forma parte de la alianza estratégica impulsada por la primera dama Gabriela de Bukele, junto a la fundación marroquí.
Durante el recorrido, los visitantes exploraron distintos espacios de la biblioteca, entre ellos la sala sensorial, concebida como un entorno de apoyo donde los niños y sus familias participan en actividades que estimulan sus sentidos y fortalecen su desarrollo. Este espacio, aunque no es terapéutico en sentido formal, facilita la interacción con recursos de estimulación psicomotriz y dinámicas diseñadas para el bienestar integral.
«Lo que realmente inspira es que esta biblioteca recibe a todos los niños, incluyendo a aquellos con diferentes tipos de discapacidades, y crea un ambiente inclusivo donde cada niño puede acceder al lenguaje y al aprendizaje», expresó Khadija Erraji Chahid, logopeda de la Fundación Lalla Asmaa.
La delegación también conoció áreas especializadas como la sala Braille y el espacio de tecnologías inclusivas, donde se presentaron herramientas adaptadas para personas con discapacidad visual, incluyendo dispositivos de lectura con audio, lupas electrónicas e impresoras Braille. Asimismo, se destacó la flexibilidad de horarios y la disponibilidad de estos servicios, que permiten atender a usuarios en diferentes momentos del día.
«Estoy muy contenta de estar aquí en la Biblioteca Nacional de El Salvador; es un lugar muy bonito, moderno e interesante. Me gusta mucho porque es un espacio abierto para todos, donde las personas pueden aprender y descubrir muchas cosas», afirmó Amal Chorfi, profesora de la fundación.
El recorrido incluyó además la presentación del diseño integral del edificio, que incorpora elementos como guías podotáctiles y maquetas táctiles para facilitar la orientación de personas con discapacidad visual, así como programas formativos accesibles, entre ellos cursos de lengua de señas y Braille dirigidos a distintas edades.
Según los organizadores, este intercambio de experiencias refuerza los esfuerzos por consolidar espacios inclusivos y accesibles en el país, en línea con la cooperación iniciada tras la visita oficial de la primera dama a Marruecos en 2025, por invitación de la Princesa Lalla Asmaa, que permitió establecer acuerdos orientados a fortalecer la atención en salud auditiva en El Salvador