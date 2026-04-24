Banco Cuscatlán y el Tec de Monterrey traen a El Salvador el Summit de empresas familiares

Con el objetivo de potenciar al crecimiento de las empresas familiares que enfrenten día a día nuevos y grandes retos, Banco Cuscatlán reafirma su compromiso con su desarrollo al presentar el Family Business Summit El Salvador 2026, un espacio diseñado para fortalecer la continuidad, liderazgo y sostenibilidad de este segmento estratégico.

“En Banco CUSCATLAN creemos en la pequeña y mediana empresa, por ello, impulsamos iniciativas que fortalecen su crecimiento, profesionalización y capacidad de adaptación a los nuevos desafíos del entorno empresarial. En tal sentido, decidimos traer al país de la mano de ALTAG el Family Business Summit 2026 porque brindará herramientas herramientas prácticas, modelos aplicables y estrategias claras para fortalecer el futuro de tu empresa familiar, expresó Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco Cuscatlán.

El Family Business Summit 2026, que se llevará a cabo desde el 2 al 4 de junio, en el Hotel Sheraton Presidente, reunirá a expertos internacionales, empresarios y líderes locales, orientará a los empresarios en los principales desafíos que enfrentan las empresas familiares para asegurar la continudidad de su legado familiar, brindar herramientas claras para una sucesión ordenada y generacionalmente solida, evaluar la profesionalización del negocio, brindar roles definitivos, estructura moderna y una gestión que impulsa resultados y fortalece el gobierno corporativo.

Entre los principales retos que identificamos como institución financiera en las empresas familiares están la confusión entre relaciones familiares y decisiones familiares, conflicto de liderazgo y poder, falta de profesionalización, ausencia de un plan de sucesión, gestión financiera inadecuada, resistencia al cambio e innovación entre otros que frena el desarrollo de las empresas”, sostuvo Santiago Díaz, Gerente Segmento PYME Banco CUSCATLAN.

De acuerdo a datos recientes, las empresas familiares están conformadas por un 45% de miebros de la primera generación, 53% entre la segunda y tercera generación y un 2% de la cuarta geberación. Además, que solo el 15% cuenta con un plan definido de sucesión, lo que evidencia la necesidad de generar espacios de formación y discusión estratégica que permitan garantizar su continuidad y crecimiento sostenible en el tiempo.

Diego Lladó, Director de Alta Gerencia, ALTAG Latinoamérica, destacó que, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de ejecutivos en América Latina, Alta Gerencia en alianza con Banco CUSCATLAN llega a El Salvador y Centroamérica con la primera edición del Family Business Summit para las empresas familiares, el motor de la economía en la región. “Será una oportunidad de compartir con expertos consultores internacionales con el fin de apoyar a las mismas en su desarrollo y crecimiento”.

En este contexto, Banco Cuscatlán juega un rol clave como aliado financiero y estratégico, promoviendo soluciones que contribuyan a la estabilidad y expansión de las empresas familiares, incluyendo acceso a financiamiento, asesoría especializada y herramientas para la toma de decisiones, favoreciendo un entorno ecońmico más inclusivo, resiliente y responsable.

Asimismo, el evento incluirá espacios de conversación sobre soluciones financieras para empresas familiares, donde se abordarán alternativas de financiamiento orientadas a fortalecer su sostenibilidad y crecimiento en el largo plazo. Se trata de un foro en que los participantes podrán descubrir cómo convertir el acceso a capital y asesoría de oportunidades de expansión, innovación y continudiad del legado familiar.

El Family Business Summit 2026 contará con tres planes de inscripción, deiseñado para adaptarse a las necesidades de capa participante. Los cupos son limitados garantizando un espacio exclusivo y de alto valor para quienes asistan. Los tarjetatahabientes de Banco CUSCATLÁN gozarán del 20% de descuento exclusivo en el plan que adquiera.

Con esta iniciativa, Banco Cuscatlán consolida su posicionamiento como un actor relevante en el impulso del sector empresarial salvadoreño, promoviendo un ecosistema que favorece la innovación, la inversión y la generación de oportunidade

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