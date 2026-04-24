Empresarial
Banco Cuscatlán y el Tec de Monterrey traen a El Salvador el Summit de empresas familiares
Con el objetivo de potenciar al crecimiento de las empresas familiares que enfrenten día a día nuevos y grandes retos, Banco Cuscatlán reafirma su compromiso con su desarrollo al presentar el Family Business Summit El Salvador 2026, un espacio diseñado para fortalecer la continuidad, liderazgo y sostenibilidad de este segmento estratégico.
“En Banco CUSCATLAN creemos en la pequeña y mediana empresa, por ello, impulsamos iniciativas que fortalecen su crecimiento, profesionalización y capacidad de adaptación a los nuevos desafíos del entorno empresarial. En tal sentido, decidimos traer al país de la mano de ALTAG el Family Business Summit 2026 porque brindará herramientas herramientas prácticas, modelos aplicables y estrategias claras para fortalecer el futuro de tu empresa familiar, expresó Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco Cuscatlán.
El Family Business Summit 2026, que se llevará a cabo desde el 2 al 4 de junio, en el Hotel Sheraton Presidente, reunirá a expertos internacionales, empresarios y líderes locales, orientará a los empresarios en los principales desafíos que enfrentan las empresas familiares para asegurar la continudidad de su legado familiar, brindar herramientas claras para una sucesión ordenada y generacionalmente solida, evaluar la profesionalización del negocio, brindar roles definitivos, estructura moderna y una gestión que impulsa resultados y fortalece el gobierno corporativo.
Entre los principales retos que identificamos como institución financiera en las empresas familiares están la confusión entre relaciones familiares y decisiones familiares, conflicto de liderazgo y poder, falta de profesionalización, ausencia de un plan de sucesión, gestión financiera inadecuada, resistencia al cambio e innovación entre otros que frena el desarrollo de las empresas”, sostuvo Santiago Díaz, Gerente Segmento PYME Banco CUSCATLAN.
De acuerdo a datos recientes, las empresas familiares están conformadas por un 45% de miebros de la primera generación, 53% entre la segunda y tercera generación y un 2% de la cuarta geberación. Además, que solo el 15% cuenta con un plan definido de sucesión, lo que evidencia la necesidad de generar espacios de formación y discusión estratégica que permitan garantizar su continuidad y crecimiento sostenible en el tiempo.
Diego Lladó, Director de Alta Gerencia, ALTAG Latinoamérica, destacó que, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de ejecutivos en América Latina, Alta Gerencia en alianza con Banco CUSCATLAN llega a El Salvador y Centroamérica con la primera edición del Family Business Summit para las empresas familiares, el motor de la economía en la región. “Será una oportunidad de compartir con expertos consultores internacionales con el fin de apoyar a las mismas en su desarrollo y crecimiento”.
En este contexto, Banco Cuscatlán juega un rol clave como aliado financiero y estratégico, promoviendo soluciones que contribuyan a la estabilidad y expansión de las empresas familiares, incluyendo acceso a financiamiento, asesoría especializada y herramientas para la toma de decisiones, favoreciendo un entorno ecońmico más inclusivo, resiliente y responsable.
Asimismo, el evento incluirá espacios de conversación sobre soluciones financieras para empresas familiares, donde se abordarán alternativas de financiamiento orientadas a fortalecer su sostenibilidad y crecimiento en el largo plazo. Se trata de un foro en que los participantes podrán descubrir cómo convertir el acceso a capital y asesoría de oportunidades de expansión, innovación y continudiad del legado familiar.
El Family Business Summit 2026 contará con tres planes de inscripción, deiseñado para adaptarse a las necesidades de capa participante. Los cupos son limitados garantizando un espacio exclusivo y de alto valor para quienes asistan. Los tarjetatahabientes de Banco CUSCATLÁN gozarán del 20% de descuento exclusivo en el plan que adquiera.
Con esta iniciativa, Banco Cuscatlán consolida su posicionamiento como un actor relevante en el impulso del sector empresarial salvadoreño, promoviendo un ecosistema que favorece la innovación, la inversión y la generación de oportunidade
Empresarial
Celebran noche de gala para premiar a empresas, marcas y servicios
Un total de 22 empresas, marcas y servicios fueron galardonadas la noche de este miércoles 22 de abril por la Revista Derecho y Negocios para reconocer su aporte al desarrollo de El Salvador.
Se entregaron 11 reconocimientos en la categoría “Líderes Tech” y 11 más a “Empresas de Impacto”, con lo cual se celebra la segunda edición de “Líderes Tech” y la tercera de “Empresas de Impacto”.
El presidente de Derecho y Negocios, Manuel Carranza, se expresó emocionado por la nueva gala desarrollada por su revista.
“El Salvador está viviendo un momento distinto y el mundo lo ve. Los países cambian cuando la gente decide cambiar su historia y esto es lo que estamos viendo hoy: empresas que decidieron cambiar, crear; decidieron invertir y eso es liderazgo. Liderazgo es seguir apostando cuando otro se detiene”, dijo como parte de sus palabras de bienvenida.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, y el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, fueron dos de los invitados especiales y quienes se encargaron de entregar algunos de los galardones.
“Debo reconocer a Manuel (Carranza) por reconocer a las empresas que trabajan por El Salvador”, expresó la titular de Economía.
Durante su intervención destacó el desempeño económico que ahora distingue a el país: “El Salvador cuenta con un crecimiento de 3.9% y un entorno favorable para la inversión… Tenemos seguridad, estabilidad y un clima de negocios fortalecido que impulsa el desarrollo empresarial”.
Mientras que Rodríguez habló de cómo desde la institución que dirige se ha logrado agilizar la inversión en El Salvador. “Hemos superado la burocracia y eso ha permitido la inversión. Somos el país que más estamos empujando la inversión en la región”, sostuvo.
Añadió que : “Todos vamos empujando en la misma ruta, ¿y cuándo habíamos visto eso? Y hoy, esta noche, lo que se premia son dos cosas. Por un lado, el conocimiento porque es el detonante para que muchas cosas sucedan y, por otro, a las empresas que hacen posible este cambio. Reciban con orgullo estos reconocimientos. Como OPAMSS les comparto que superamos los $5,700 millones solo en el Área Metropolitana”.
Los premiados
La ministra de Economía y el presidente de Derecho y Negocios entregaron las distinciones a los 11 “Líderes Tech 2026”.
Estos premios fueron para: Applaudo, Bitfinix, Datatrust, Kash, Key Institute, Kodigo, Monetae, Serfinsa, Steren, Tigo y Weris App.
Cada fundador, ejecutivo o representante de las instituciones premiadas agradeció el esfuerzo de Derecho y Negocios por llevar a cabo las galas de premiación, al tiempo que destacaron los esfuerzos realizados para llegar a donde están.
Correspondió al director de OPAMSS, Luis Rodríguez, acompañar al presidente de Derecho y Negocios en la entrega de los reconocimientos para las “Empresas de Impacto”. En esta categoría fueron premiadas: Adoc, AES, CMI, Diana, DelSur, Enerwire, Holcim, La Constancia, Paill, Plantosa y Pollo Campestre.
Los representantes de este otro grupo empresarial también agradecieron el homenaje recibido y se comprometieron a seguir apostando al desarrollo de El Salvador.
Empresarial
Sorteo LOTRA N.º 447 dedicada a Gente Ayudando Gente El Salvador
La Lotería Nacional de Beneficencia realizó el Sorteo LOTRA N.º 447, dedicado a la organización sin fines de lucro Gente Ayudando Gente El Salvador, bajo el lema “¡Por una vida Rosa!”.La entidad trabaja para transformar vidas mediante programas de salud, vivienda, educación y bienestar integral, enfocándose en brindar oportunidades a comunidades vulnerables con acciones que generan impacto real y sostenible.
La fundación destaca por su trabajo en la detección temprana del cáncer de seno, acercando chequeos oportunos a más mujeres en El Salvador.
Entre sus principales iniciativas se encuentra la caminata-carrera “Por una vida rosa”, que busca sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana.
Los fondos recaudados se destinan a jornadas de ultrasonografías de seno, sumando esfuerzos para salvar vidas y apoyar a las familias salvadoreñas.
Con 10 años consecutivos realizando esta actividad, Gente Ayudando Gente El Salvador invita a participar el próximo 17 de mayo, a partir de las 6:00 a. m., en la Plaza Divino Salvador del Mundo. Los kits están disponibles en sus oficinas.
Como parte del protocolo del sorteo, se realizó la presentación de premios mayores y la selección de maletines de balotas, además de la entrega de un marco conmemorativo de manos del Team Lotería a Lisselot Troconnis, directora ejecutiva de Gente Ayudando Gente El Salvador.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 447:
Primer Premio: $195.000 – Billete N.º 06126 Vendido.
Segundo Premio: $20.000 – Billete N.º 12318 Vendido.
Tercer Premio: $10.000 – Billete N.º 33500 Vendido.
Podés consultar la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv.También podés sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10. Recordá que ganarte la Lotería te puede pasar a vos si participás en nuestros sorteos de los Miércoles de Alegría.
Empresarial
Digicel incorpora ZTE a su portafolio y presenta el nubia NEO 3, diseñado para el segmento gaming
Digicel El Salvador anunció la incorporación de ZTE a su portafolio de dispositivos móviles, sumando así una marca global reconocida por su innovación, trayectoria y desarrollo de tecnología accesible.
Con esta integración, Digicel continúa fortaleciendo su propuesta de valor, brindando a sus clientes más opciones de conectividad y acceso a tecnología de última generación, especialmente en el segmento prepago, uno de los más dinámicos del país.
ZTE Corporation, fundada en 1985 y con presencia en más de 160 países, se ha consolidado como uno de los principales proveedores mundiales de telecomunicaciones y soluciones tecnológicas, con un enfoque centrado en la innovación, la conectividad y el desarrollo de dispositivos accesibles con tecnología de punta.
Como parte de este lanzamiento, Digicel pone a disposición el modelo NUBIA NEO 3, un dispositivo diseñado específicamente para el segmento gaming, que combina potencia, desempeño y una experiencia optimizada para entretenimiento digital.
Este equipo responde a las necesidades de una nueva generación de usuarios que buscan mayor fluidez, rendimiento y capacidad en sus dispositivos móviles, acercando características propias del gaming a un público más amplio y a precios accesibles.
Como parte de esta propuesta, KrediYa se integra como un aliado fundamental en el lanzamiento, facilitando el acceso a estos dispositivos a través de opciones de financiamiento en cuotas pequeñas, con un proceso ágil y accesible para los clientes.
Durante el anuncio, Alejandra Gamero, representante del área de Mercadeo de Digicel, destacó que esta incorporación forma parte del compromiso de la compañía de seguir evolucionando su portafolio:
“En Digicel trabajamos constantemente para ofrecer más y mejores opciones a nuestros clientes. La incorporación de ZTE y su línea NUBIA nos permite acercar tecnología innovadora, especialmente para quienes buscan experiencias de alto rendimiento como el gaming, manteniéndolos siempre conectados con lo que más les apasiona.”
Los dispositivos ZTE, incluyendo el NUBIA NEO 3, ya están disponibles en las 17 Tiendas Digicel a nivel nacional, con opciones pensadas para el segmento prepago y facilidades de financiamiento a través de KrediYa.