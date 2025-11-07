Nacionales
Una persona resulta gravemente lesionada en aparatoso accidente en Ahuachapán
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó un accidente de tránsito ocurrido este viernes sobre el kilómetro 102 de la carretera Litoral, jurisdicción del cantón Guayapa Abajo, distrito de Jujutla, Ahuachapán Sur.
Según el informe preliminar, en el percance estuvieron involucrados un pick up y un vehículo tipo Qute. De acuerdo con las autoridades, el conductor de este último habría invadido el carril contrario, impactando de frente contra el otro automóvil.
Como resultado, una persona resultó con lesiones de gravedad y fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario cercano para recibir atención médica. Las causas del accidente continúan bajo investigación.
MARN pronostica descenso de temperaturas para la próxima semana
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante la próxima semana se prevé un descenso en las temperaturas, especialmente durante las horas nocturnas.
Según el boletín oficial difundido en su cuenta de X, el lunes 10 y martes 11 de noviembre se registrará la presencia de vientos del norte, con velocidades entre 10 y 25 km/h.
La institución aclaró que, pese a las temperaturas más frescas en la noche, el ambiente diurno se mantendrá caluroso en la mayor parte del territorio nacional. En las zonas altas, las condiciones serán más frescas de lo habitual, indicó el MARN.
ENTREGA ESPECIAL
Esto es lo que se sabe sobre Yesica Solís, la joven que murió tras un disparo accidental en el centro de San Salvador
Foto: Cortesía
La joven Yesica Solís, de 32 años y originaria de Nueva Concepción, Chalatenango, perdió la vida el jueves tras un disparo accidental realizado por un militar de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), en el Centro Histórico de San Salvador. La víctima se encontraba caminando junto a su hermana luego de realizar unas compras cuando ocurrió el lamentable incidente.
El soldado involucrado fue identificado como Derman Fernando Jorge Benítez, destacado en la zona. Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), el militar confesó que el disparo fue accidental y fue detenido para ser procesado por homicidio culposo.
Esta mañana de viernes, transeúntes rindieron homenaje a la joven, dejando flores, fotografías y mensajes frente al Palacio Nacional y en el lugar donde ocurrió el hecho. La acción refleja la conmoción y solidaridad de la población ante la pérdida de Yesica Solís.
Po su parte, familiares de la víctima la despiden entre lágrimas en su vivienda, mientras la comunidad muestra su apoyo en memoria de la joven.
La Fuerza Armada expresó su solidaridad con la familia y anunció una compensación económica de $200,000, además de garantizar su colaboración con las investigaciones y acompañamiento a los familiares dolientes.
Este caso ha generado gran impacto en la ciudadanía, que lamenta la pérdida irreparable y exige que se haga justicia. Las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer los hechos y brindar apoyo a los familiares de Yesica Solís, recordando la importancia de la responsabilidad en el uso de armas de fuego por parte de los elementos de seguridad.
Sucesos
Pelea entre dos mujeres en coaster de la ruta 100 se vuelve viral en redes sociales
Un video que circula en redes sociales muestra una fuerte pelea entre dos mujeres al interior de una coaster de la ruta 100, generando diversas reacciones entre los usuarios.
En las imágenes se observa cómo ambas se enfrentan físicamente, mientras una de ellas le reclama a la otra por seguir a un hombre que, según le dice, “tiene hijos”. Durante la disputa, la mujer agredida amenaza con que “la próxima vez no la contás”, mientras recibe varios golpes.
Los pasajeros del transporte colectivo prefirieron no intervenir y solo observaron el altercado para evitar salir lastimados. El hecho ha provocado comentarios divididos en redes, donde muchos cuestionan la falta de respeto y violencia mostrada en el video.