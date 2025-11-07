Las leyendas del Barcelona afinan detalles en el estadio Mágico González antes del clásico contra el Real Madrid

El icónico excapitán del FC Barcelona y campeón del mundo con la selección española, Carles Puyol, encabezó este viernes el reconocimiento de la cancha del estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador.

Junto a él estuvieron otras figuras históricas del club catalán, como Touré Yaya y Juan Pablo Sorín, quienes también realizaron trabajos de activación con balón para recuperar movilidad después del largo viaje a territorio salvadoreño.

#DeDeportes Las leyendas del Barcelona FC ya entrenan en el estadio Jorge «Mágico» González, previo al clásico contra los veteranos del Real Madrid de mañana sábado. Fotos: Sofía Mazariego/Video: Wilmer Merino/#DiarioES pic.twitter.com/vWrAeAEaaz — Diario El Salvador (@elsalvador) November 7, 2025

La práctica fue abierta al público, lo que permitió que decenas de aficionados —muchos de ellos niños acompañados por sus padres— se acercaran a ver a sus ídolos y lucieran orgullosamente las camisetas del Barcelona.

El esperado encuentro entre las leyendas del Real Madrid y del Barcelona se disputará este viernes, reviviendo una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mundial, ahora en suelo salvadoreño.

#DeDeportes Touré Yaya y Juan Pablo Sorín son algunas de las estrellas que se ven en la cancha. Mientras en las butacas niños acompañados de sus padres lucen las camisas del Real Madrid y Barcelona que mañana se enfrentarán en un nuevo clásico. Fotos: Sofía Mazariego/Video:… pic.twitter.com/VpNmVIWlAX — Diario El Salvador (@elsalvador) November 7, 2025

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...