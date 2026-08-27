VIDEO | Motociclista lesionada tras accidente en la 25 avenida norte en San Salvador

El Motel El Oso, ubicado en San Salvador, dio a conocer una nueva tabla de precios para sus habitaciones, que incluye diferentes tarifas según el tipo de servicio y el tiempo de permanencia.

De acuerdo con la información publicada, el denominado “rato” en una habitación con ventilador tiene un costo de $7.00, mientras que la tarifa aumenta a $14.00 cuando se trata de hasta cuatro personas. Este servicio tiene un tiempo máximo de seis horas.

En las habitaciones con aire acondicionado, el “rato” tiene un precio de $9.00, mientras que para hasta cuatro personas la tarifa es de $18.00. Por otra parte, el precio para día o noche se mantiene en $10.00.

El listado de precios también contempla servicios adicionales, entre ellos una cuna por $4.00, mientras que la toalla y la sábana tienen un costo de $1.00 cada una. Asimismo, se establece un cobro de $5.00 por persona adicional.

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