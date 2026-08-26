Sucesos
“Nubes petateadas” llaman la atención en diferentes zonas de San Salvador
Una peculiar formación de nubes llamó la atención de los salvadoreños durante la mañana de este miércoles en diferentes sectores de San Salvador.
A través de redes sociales, algunos ciudadanos recordaron la creencia popular de que cuando las nubes presentan este tipo de apariencia podría registrarse un sismo.
Sin embargo, esta idea forma parte de las creencias populares y no existe evidencia científica que permita predecir un sismo a partir de la forma de las nubes.
La particular apariencia del cielo no pasó desapercibida y varios ciudadanos comenzaron a compartir fotografías en redes sociales.
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Motel El Oso actualiza sus tarifas en San Salvador
El Motel El Oso, ubicado en San Salvador, dio a conocer una nueva tabla de precios para sus habitaciones, que incluye diferentes tarifas según el tipo de servicio y el tiempo de permanencia.
De acuerdo con la información publicada, el denominado “rato” en una habitación con ventilador tiene un costo de $7.00, mientras que la tarifa aumenta a $14.00 cuando se trata de hasta cuatro personas. Este servicio tiene un tiempo máximo de seis horas.
En las habitaciones con aire acondicionado, el “rato” tiene un precio de $9.00, mientras que para hasta cuatro personas la tarifa es de $18.00. Por otra parte, el precio para día o noche se mantiene en $10.00.
El listado de precios también contempla servicios adicionales, entre ellos una cuna por $4.00, mientras que la toalla y la sábana tienen un costo de $1.00 cada una. Asimismo, se establece un cobro de $5.00 por persona adicional.
Sucesos
Dos jóvenes mueren tras ser impactados por un rayo en Ahuachapán
Dos jóvenes perdieron la vida ayer por la tarde luego de ser impactados por un rayo en el departamento de Ahuachapán.
El lamentable incidente ocurrió en el cantón La Ceiba, distrito de San Francisco Menéndez, Ahuachapán.
Los jóvenes fueron alcanzados por el rayo cuando se encontraban debajo de un árbol durante la tarde del domingo.
Ante este tipo de situaciones, los expertos recomiendan que durante una tormenta eléctrica no se busque refugio debajo de los árboles, debido a que estos pueden servir como pararrayos.
Sucesos
VIDEOS | ¿Sabías que ya se realizó la primera batalla de “farmear aura” en Zacatecoluca?
Este fin de semana se desarrolló en el distrito de Zacatecoluca, departamento de La Paz, la primera batalla de “farmear aura”, una actividad relacionada con una tendencia que continúa generando interés en redes sociales.
Durante la actividad, algunos participantes llegaron acompañados de sus padres.
El movimiento de “farmear aura” continúa dando de qué hablar y algunos distritos de El Salvador han comenzado a desarrollar batallas para reconocer al participante que destaque por su “aura”.
El concepto de “farmear aura” proviene del lenguaje utilizado en los videojuegos, donde “farmear” significa acumular recursos. En internet, el término “aura” se utiliza para hacer referencia al nivel de estilo, carisma, actitud o presencia que proyecta una persona.