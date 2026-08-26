Motel El Oso actualiza sus tarifas en San Salvador

Las bandas criminales dominaron El Salvador durante mucho tiempo. El presidente Bukele declaró el estado de emergencia y ordenó la detención de 90.000 personas. Ahora los inversores están regresando.

Hace poco más de dos meses que el nuevo proyecto emblemático está abierto. El vanguardista Hospital Rosales, en la capital, San Salvador, tuvo un costo aproximado de 61 millones de dólares estadounidenses (52 millones de euros). «Medicamentos. Tratamientos. Procedimientos. Operaciones. Incluso tratamiento contra el cáncer. Gratuito para todos los pacientes. Solo tienen que presentarse en la puerta», prometió el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante la inauguración del hospital en junio, ante las cámaras de televisión.

La transformación de este país centroamericano es claramente visible en la capital. En lo que antes era un centro sórdido y peligroso de San Salvador, ahora se alza una moderna biblioteca —financiada por China— en una zona completamente restaurada. Donde antes eran comunes los montones de basura, los carteristas y los robos, ahora los padres pasean y dejan que sus hijos jueguen.

Bukele, presidente del país desde 2019, es, según las encuestas, el político más popular de América Latina. En su país, su índice de aprobación ronda el 80 por ciento. Gracias a una abrumadora mayoría, el parlamento, dominado por su partido Nuevas Ideas, aprueba sin objeciones todos los proyectos del gobierno .

Declaró el estado de emergencia para arrestar a unos 90.000 presuntos miembros de las tristemente célebres bandas de la Mara, que aterrorizaban a la población con extorsión y violencia. Fueron encarcelados, entre otros lugares, en la tristemente célebre prisión de alta seguridad de Cecot .

Dado que se presume que entre los fallecidos hay varios miles de personas inocentes, la Iglesia y los activistas de derechos humanos critican duramente esta política. Sin embargo, para la gran mayoría de los salvadoreños, lo más importante es que uno de los países más peligrosos de Latinoamérica se ha convertido en uno de los más seguros.

Ahora, este pequeño país se enfrenta a otro punto de inflexión. El año pasado, la economía creció un 3,9 por ciento, y en el primer trimestre de 2026 incluso creció un 4,8 por ciento, según informa la Cámara de Comercio Germano-Salvadoreña en respuesta a una consulta.

Según el Ministerio de Asuntos Económicos, basándose en datos del banco central, la inversión privada aumentó un 23 por ciento el año pasado y la inversión pública un 22 por ciento. En el primer trimestre de 2026, 17 de los 19 sectores económicos registraron crecimiento.

El segundo en importancia después de Bukele es el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. El factor más importante para la recuperación económica es la estrategia integral para liberar al país de las actividades delictivas de las pandillas, tal como se describe en el «Plan de Control Territorial» (PCT), explicó Ulloa en respuesta a una consulta de WELT.

Esto se produjo tras un análisis realizado en el marco de un acuerdo binacional entre El Salvador y Estados Unidos, que estimó la pérdida del producto interno bruto debido a las bandas armadas en un 10,5 por ciento.

“La seguridad ciudadana, la seguridad jurídica e institucional, las inversiones sociales para el desarrollo del capital humano, un entorno favorable a los negocios y la estabilidad política serán factores cruciales para sustentar la estrategia de desarrollo y crecimiento económico en El Salvador”, afirma Ulloa.

Consultas desde Alemania

La Cámara de Comercio Alemana en San Salvador ve perspectivas prometedoras para el país. El dinamismo actual de las inversiones, el desarrollo de diversos sectores económicos y el interés concreto observado entre las empresas internacionales constituyen un buen punto de partida, afirma Karla Klaus, presidenta de la Cámara de Comercio Alemana en El Salvador, en una entrevista con WELT.

“Lo fundamental ahora será mantener este impulso de forma sostenible y canalizarlo hacia la inversión privada a largo plazo, una mayor productividad y la creación de empleo cualificado”, declaró el presidente Klaus.

El interés por El Salvador como destino de negocios está creciendo: «Estamos recibiendo consultas de Alemania, Austria, Bélgica y otros países europeos». La empresa alemana ZF Lifetec inauguró recientemente una nueva planta de producción de sistemas de seguridad para automóviles en El Salvador.

Las políticas de línea dura de Bukele son sumamente controvertidas. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch critican que el estado de emergencia, vigente desde hace años, haya suspendido de facto el estado de derecho. Se desconoce cuántas personas inocentes se encuentran realmente encarceladas.

Una nueva ley ha dificultado el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en el país. Muchas de ellas, incluidas fundaciones de partidos políticos alemanes, se han visto obligadas a abandonar el país.

Otros indicadores de tendencias autoritarias incluyen el arresto de la destacada abogada de derechos humanos Ruth Lopez y el exilio de periodistas críticos con el gobierno que habían informado sobre los negocios de la familia Bukele en El Salvador.

Uno de los últimos críticos que se mantienen abiertos en el país es el cardenal Gregorio Rosa Chávez. A principios de mes, comentó sobre la nueva prórroga del estado de emergencia: existen dos caminos para alcanzar la paz en el país: uno es la represión, el otro conduce a la «verdadera libertad». Este segundo camino es el más difícil, pero el único humano.

Bukele refuta a sus críticos y a las ONG, alegando que solo defienden los derechos de los perpetradores, pero nunca los derechos humanos de las víctimas asesinadas por las pandillas. Mientras tanto, el controvertido estado de emergencia está recibiendo un sorprendente apoyo incluso del antiguo partido gobernante, el FMLN. Rafael Aguirre, el candidato presidencial de izquierda, declaró al periódico «El Mundo»: «Estoy a favor del estado de emergencia; es constitucional».

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