Sucesos
Encuentran tres terneros sin vida en la Barra de Santiago
Tres terneros fueron encontrados sin vida en la zona de la Barra de Santiago, según informaron trabajadores locales.
De acuerdo con los trabajadores, personas desconocidas dejaron a los tres semovientes en el sector conocido como Los Tubos desde la noche del jueves.
Esta mañana, al llegar a la zona, los trabajadores locales encontraron a los tres terneros sin vida.
Hasta el cierre de esta nota, se desconocía cómo los semovientes llegaron hasta el lugar donde fueron encontrados sin vida.
Sucesos
Enorme culebra causa tremendo susto a una familia en El Congo
Una culebra de considerable tamaño fue encontrada al interior de una vivienda ubicada en la colonia Siman, en el distrito de El Congo, departamento de Santa Ana.
El hallazgo causó un fuerte susto entre los habitantes de la casa, quienes solicitaron apoyo a rescatistas de Cruz Verde Salvadoreña.
Equipos de primera respuesta acudieron al lugar y, mediante técnicas de rescate, lograron atrapar al reptil sin causarle ningún daño.
Según el reporte, la culebra tenía una longitud aproximada de un metro y posteriormente fue trasladada hacia un lugar apto para su hábitat.
Principal
Dos peatones son atropellados debajo de una pasarela en Ciudad Merliot
Dos personas resultaron lesionadas tras ser atropelladas por un vehículo en la calle El Pedregal, en sentido hacia Ciudad Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
De manera preliminar, se informó que ambos peatones intentaban cruzar la vía debajo de una pasarela cuando ocurrió el percance.
El incidente generó congestionamiento en la zona, mientras ambos lesionados recibían atención médica por parte de cuerpos de socorro.
Las autoridades recomiendan a los peatones hacer uso de las pasarelas para evitar este tipo de accidentes que pueden poner en riesgo sus vidas.
Sucesos
VIDEO | Motociclista lesionada tras accidente en la 25 avenida norte en San Salvador
Una mujer que se conducía a bordo de una motocicleta sufrió un accidente de tránsito este jueves sobre la 25 avenida norte, en San Salvador.
De acuerdo con reportes, la mujer, cuya identidad aún se desconoce, se accidentó frente a la exembajada de los Estados Unidos.
Tras el percance, autoridades y cuerpos de emergencia se desplazaron hasta la zona para atender la situación.
Hasta el momento, también se desconoce si otro vehículo estuvo involucrado en el accidente.