Nacionales
Dan el último adiós a esposos fallecidos en accidente de tránsito en Santa Ana
Familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós a René Flores y Lorena Mejía, esposos que fallecieron este martes en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 53 de la carretera Panamericana, en el sector de El Jocotón, Santa Ana.
De acuerdo con la información compartida, la pareja se desplazaba en una motocicleta cuando fue impactada por un vehículo particular y posteriormente colisionó contra un autobús.
Ambos perdieron la vida en el lugar del accidente.
Este día, sus seres queridos acompañaron el sepelio y despidieron a la pareja en medio del dolor y la consternación por su repentina partida.
Nacionales
El Salvador podrá acceder a lenacapavir para prevenir el VIH
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció una nueva vía de acceso al lenacapavir para la prevención del VIH en América Latina y el Caribe, que permitirá que El Salvador y otros 13 países puedan adquirir este medicamento de acción prolongada a través de los Fondos Rotatorios Regionales.
El lenacapavir es una profilaxis preexposición (PrEP) inyectable que se administra dos veces al año y constituye una alternativa de prevención para las personas que enfrentan dificultades para mantener esquemas que requieren una administración más frecuente.
La OPS informó que la iniciativa es resultado de un acuerdo entre la organización y Gilead Sciences, con el objetivo de complementar los mecanismos de acceso existentes y ampliar las opciones disponibles para la prevención del VIH en la región.
Además de El Salvador, los países que podrán adquirir lenacapavir mediante los Fondos Rotatorios Regionales son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
La adquisición del medicamento estará sujeta a los procesos regulatorios y programáticos nacionales correspondientes, informó la OPS.
En 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el lenacapavir como una opción adicional para la prevención del VIH.
Nacionales
FOTOS | Motociclista huye tras accidente y abandona a su compañero, quien falleció en el lugar
Un hombre fue encontrado sin vida en una cuneta del cantón Talcualuya, en San Juan Opico, La Libertad Centro. La escena fue procesada por equipos de Inspecciones Oculares, quienes determinaron que la víctima viajaba como pasajero en una motocicleta.
Durante las investigaciones, las autoridades identificaron al conductor como Luis Alfredo Valencia Rodas, de 24 años, quien habría confirmado que la víctima lo acompañaba cuando sufrieron un accidente vial.
De acuerdo con la información policial, Valencia abandonó el lugar sin auxiliar al hombre. Por este hecho, el conductor será remitido por los delitos de homicidio culposo y omisión del deber de socorro.
MOTOCICLISTA HUYE TRAS ACCIDENTE Y ABANDONA A SU COMPAÑERO, QUIEN FALLECIÓ EN EL LUGAR
Un hombre fue encontrado sin vida en una cuneta del cantón Talcualuya, en San Juan Opico, La Libertad Centro. La escena fue procesada por equipos de Inspecciones Oculares, quienes determinaron… pic.twitter.com/X7SQqPZLtm
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 17, 2026
Nacionales
Solicitan ayuda para localizar a familiares de Juan Alberto Aquino tras accidente de tránsito
Se solicita la colaboración de la población para localizar a los familiares de Juan Alberto Aquino, quien resultó afectado en un accidente de tránsito y está siendo trasladado de emergencia al Hospital Nacional San Juan de Dios.
De acuerdo con la información compartida, se busca establecer contacto con sus hijos o demás familiares para informarles sobre su estado de salud y facilitar su presencia en el centro asistencial.
Las personas que conozcan al señor Juan Alberto Aquino o tengan información que permita ubicar a sus parientes pueden comunicarles la situación.
Asimismo, se solicita compartir esta información para contribuir a localizar a su familia a la brevedad.
🚨 SOLICITAN AYUDA PARA LOCALIZAR A LOS FAMILIARES DE JUAN ALBERTO AQUINO
Se solicita la colaboración de la población para localizar a los familiares de Juan Alberto Aquino, quien resultó afectado en un accidente de tránsito y es trasladado de emergencia al Hospital Nacional San… pic.twitter.com/rDo2c22QVp
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 17, 2026