FOTOS | Motociclista huye tras accidente y abandona a su compañero, quien falleció en el lugar

Se solicita la colaboración de la población para localizar a los familiares de Juan Alberto Aquino, quien resultó afectado en un accidente de tránsito y está siendo trasladado de emergencia al Hospital Nacional San Juan de Dios.

De acuerdo con la información compartida, se busca establecer contacto con sus hijos o demás familiares para informarles sobre su estado de salud y facilitar su presencia en el centro asistencial.

Las personas que conozcan al señor Juan Alberto Aquino o tengan información que permita ubicar a sus parientes pueden comunicarles la situación.

Asimismo, se solicita compartir esta información para contribuir a localizar a su familia a la brevedad.

🚨 SOLICITAN AYUDA PARA LOCALIZAR A LOS FAMILIARES DE JUAN ALBERTO AQUINO Se solicita la colaboración de la población para localizar a los familiares de Juan Alberto Aquino, quien resultó afectado en un accidente de tránsito y es trasladado de emergencia al Hospital Nacional San… pic.twitter.com/rDo2c22QVp — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 17, 2026

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