Nacionales
FOTOS | Motociclista huye tras accidente y abandona a su compañero, quien falleció en el lugar
Un hombre fue encontrado sin vida en una cuneta del cantón Talcualuya, en San Juan Opico, La Libertad Centro. La escena fue procesada por equipos de Inspecciones Oculares, quienes determinaron que la víctima viajaba como pasajero en una motocicleta.
Durante las investigaciones, las autoridades identificaron al conductor como Luis Alfredo Valencia Rodas, de 24 años, quien habría confirmado que la víctima lo acompañaba cuando sufrieron un accidente vial.
De acuerdo con la información policial, Valencia abandonó el lugar sin auxiliar al hombre. Por este hecho, el conductor será remitido por los delitos de homicidio culposo y omisión del deber de socorro.
MOTOCICLISTA HUYE TRAS ACCIDENTE Y ABANDONA A SU COMPAÑERO, QUIEN FALLECIÓ EN EL LUGAR
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 17, 2026
Nacionales
Solicitan ayuda para localizar a familiares de Juan Alberto Aquino tras accidente de tránsito
Se solicita la colaboración de la población para localizar a los familiares de Juan Alberto Aquino, quien resultó afectado en un accidente de tránsito y está siendo trasladado de emergencia al Hospital Nacional San Juan de Dios.
De acuerdo con la información compartida, se busca establecer contacto con sus hijos o demás familiares para informarles sobre su estado de salud y facilitar su presencia en el centro asistencial.
Las personas que conozcan al señor Juan Alberto Aquino o tengan información que permita ubicar a sus parientes pueden comunicarles la situación.
Asimismo, se solicita compartir esta información para contribuir a localizar a su familia a la brevedad.
🚨 SOLICITAN AYUDA PARA LOCALIZAR A LOS FAMILIARES DE JUAN ALBERTO AQUINO
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Principal
Motociclista resulta gravemente lesionado tras accidente de tránsito en Nahuizalco
Un motociclista de 37 años sufrió lesiones de gravedad tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera que conecta Sonsonate con Santa Ana, a la altura del desvío El Canelo, en Nahuizalco.
Según el reporte, otro vehículo habría invadido el carril por donde circulaba la víctima, provocando la colisión.
El motociclista presentó fracturas expuestas en el brazo y la pierna derechos, por lo que recibió atención prehospitalaria por parte de Comandos de Salvamento de Sonsonate.
Sucesos
Salvadoreño fallece tras sufrir accidente laboral en Nueva York
José de la Paz Hernández Argueta, de 35 años, falleció luego de sufrir un accidente laboral mientras trabajaba como jardinero en East Hills, Long Island, Nueva York, Estados Unidos.
Según la información proporcionada, el salvadoreño cayó de un camión el pasado 10 de septiembre, resultando gravemente afectado por el accidente.
Los restos de Hernández Argueta serán repatriados en los próximos días a El Salvador. Posteriormente, serán trasladados hasta su natal caserío Nacascolo, en el departamento de La Unión, donde recibirá sepultura.