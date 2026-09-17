Motociclista se salva tras quedar debajo de un camión en Soyapango

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció una nueva vía de acceso al lenacapavir para la prevención del VIH en América Latina y el Caribe, que permitirá que El Salvador y otros 13 países puedan adquirir este medicamento de acción prolongada a través de los Fondos Rotatorios Regionales.

El lenacapavir es una profilaxis preexposición (PrEP) inyectable que se administra dos veces al año y constituye una alternativa de prevención para las personas que enfrentan dificultades para mantener esquemas que requieren una administración más frecuente.

La OPS informó que la iniciativa es resultado de un acuerdo entre la organización y Gilead Sciences, con el objetivo de complementar los mecanismos de acceso existentes y ampliar las opciones disponibles para la prevención del VIH en la región.

Además de El Salvador, los países que podrán adquirir lenacapavir mediante los Fondos Rotatorios Regionales son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

La adquisición del medicamento estará sujeta a los procesos regulatorios y programáticos nacionales correspondientes, informó la OPS.

En 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el lenacapavir como una opción adicional para la prevención del VIH.

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