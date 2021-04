FOTOS | Hombre se lanza del puente “Ticsa” en San Bartolo y vive para contarlo

Durante los últimos días se han hecho fuerte los rumores de una serpiente que deambula en los alrededores de la comunidad, San Pedro Belén en Acajutla, departamento de Sonsonate.

Según los habitantes, la culebra que les ha robado la tranquilidad mide aproximadamente cinco metros de largo y ronda en medio de los matorrales y veredas del sector.

Algunos lugareños que han tenido un encuentro cercano con el reptil todavía no salen de su asombro, pues aseguran que nunca habían visto algo semejante.

De acuerdo con los expertos, por lo general, las serpientes no atacan a los humanos a no ser que se sientan amenazadas, sin embargo, los vecinos de esta comunidad, no se fían y van armados machetes y palos.

Lo que más temen los afectados es que la serpiente, cuya especie se desconoce, es que llegue hasta sus viviendas y ponga en peligro a niños, mascotas y aves de corral.

Piden a expertos del Ministerio de Medio Ambiente, acercarse al lugar para ubicar y trasladar al reptil a un hábitat más adecuado.

Ver Video Acá.