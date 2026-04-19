2

Connect with us

Internacionales

Hombre armado asesina a cinco personas en Kiev antes de ser abatido

Publicado

hace 1 hora

el

Un hombre mató el sábado a tiros a cinco personas en un barrio residencial de Kiev y se atrincheró con rehenes en un supermercado antes de ser abatido, dijeron las autoridades ucranianas.

El presidente Volodimir Zelenski confirmó que al menos cinco personas murieron y otras diez fueron hospitalizadas por heridas y traumatismos tras el tiroteo ocurrido en el sur de la capital.

Imágenes publicadas por la agencia de noticias ucraniana UNIAN, que la AFP no pudo verificar, mostraban a un hombre con un arma que disparaba a corta distancia a otra persona.

El sospechoso entró después a un supermercado donde también se escucharon disparos, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Cuatro rehenes fueron rescatados, según Zelenski.

«El atacante en Kiev que abrió fuego contra civiles ha sido eliminado», agregó el presidente, quien envió condolencias a las familias de las víctimas.

Un reportero de AFP cerca del supermercado vio manchas de sangre en las ventanas del negocio. Las fuerzas de seguridad habían acordonado el local, en el que había agentes con chalecos antibalas e investigadores de la policía.

El móvil del asaltante se desconocía por el momento.

«¡Corran!»

El fiscal general ucraniano, Ruslan Kravchenko, dijo que el sospechoso era un hombre de 58 años nacido en Moscú. Según los informes preliminares, «usó un arma automática».

Una empleada del supermercado, Tetiana, dijo a la AFP que había escuchado ruidos «en la tienda, como si se abrieran botellas de champán o estallaran globos varias veces». «Entonces los clientes empezaron a gritar: ‘¡Corran!’», contó.

«Hay un lugar donde puedes esconderte detrás de las neveras, y corrimos hacia allí. Oí a un hombre gemir», relató con voz temblorosa.

Zelenski reclamó una «una investigación rápida» sobre el tiroteo y dijo que las circunstancias del suceso todavía se estaban esclareciendo.

El ministro de Interior, Igor Klimenko, explicó que el enfrentamiento entre el asaltante y los negociadores de la policía en el supermercado duró unos 40 minutos.

«Intentamos persuadirlo. Al darnos cuenta de que probablemente había una persona herida dentro, nos ofrecimos a llevar torniquetes para detener la hemorragia (…) Pero no respondió», declaró el ministro en el lugar del suceso.

«Por eso se dio la orden de eliminarlo», agregó Klimenko, quien explicó que el asaltante había matado a uno de los rehenes.

Después de más de cuatro años de guerra contra Rusia, Ucrania ha sufrido incidentes esporádicos con armas de fuego, pero presenta una baja tasa de criminalidad.

El año pasado, un hombre mató a tiros a dos personas en un suburbio de Kiev en una disputa por la venta de un arma de fuego.

Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Internacionales

Disputa entre Trump y el papa León XIV perturba a católicos en EE.UU.

Publicado

hace 2 horas

el

19 abril, 2026

Por

El pulso entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa León XIV enfurece a algunos católicos estadounidenses, un electorado clave, que consideran que el mandatario ha ido demasiado lejos en sus críticas al sumo pontífice.

Trump se ha enfrentado al papa en numerosos temas, desde Irán hasta la inmigración, y recientemente lo calificó de débil en un ataque personal sin precedentes por parte de un líder político estadounidense.

León XIV, el primer papa estadounidense, considera por su parte que tiene el deber moral de pronunciarse contra la guerra.

«Que un ignorante como Trump intente cuestionar la visión teológica de un sacerdote ordenado es totalmente ridículo», dijo a la AFP Jim Supp, de 88 años, frente a la iglesia de San Ignacio de Loyola, en el Upper East Side de Manhattan el viernes.

Supp estaba indignado por la publicación, por parte del presidente, de una imagen generada por inteligencia artificial (IA) que aparentemente lo representaba como Jesucristo y que luego fue eliminada.

«Hay cosas en la vida con las que no se bromea», zanjó este profesor de letras clásicas jubilado.

Para John O’Brian, un exejecutivo de publicidad de 68 años, compartir la imagen es similar a una blasfemia para los cristianos.

El papa, por su parte, advirtió sobre los peligros del abuso de la IA tras la publicación de Trump, aunque sin referirse a ella directamente.

«No se ataca al papa»

Tradicionalmente, los presidentes estadounidenses siempre se han cuidado de no ofender a los católicos con críticas abiertas al papa.

Trump, en cambio, ha cruzado esa línea, aunque ganó las elecciones de 2024 con el apoyo de una mayoría de votantes católicos.

El duelo público con León XIV marca una posible vulnerabilidad para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Anthony Clark, integrante de un grupo antiabortista que habló con la AFP frente a una basílica católica de Washington, consideró a Trump un «muy buen presidente», cuyas intenciones elogió.

«Pero creo que las intenciones no lo son todo, y creo que a veces puede ser imprudente en lo que dice o en la manera en que aborda temas particularmente sensibles», añadió este joven de 20 años.

Los papas por lo general no intervienen en política. Pero la actitud desafiante del sumo pontífice le ha ganado el respeto de algunos.

«Me alegra mucho que el papa León se mantuviera firme cuando dijo que no tiene miedo de la administración de Trump», dijo Carolina Herrera, de 22 años, en Washington.

«No se ataca al papa, pase lo que pase, no se le ataca», enfatizó.

«Muy duro»

Trump no es conocido por ser un devoto creyente. Este magnate inmobiliario casado tres veces y expresentador de reality shows fue criado en la fe presbiteriana, corriente del cristianismo protestante, y rara vez asistía a los oficios religiosos.

Pero desde su ingreso a la política, ha aglutinado a la derecha cristiana. Los conservadores cristianos han elogiado a Trump por ayudarlos a lograr su prioridad: el fin del derecho nacional al aborto, gracias a los magistrados que el mandatario nombró en la Corte Suprema.

En una iglesia de Houston, en Texas —un estado republicano, aunque la ciudad es demócrata—, algunos fieles en la misa del mediodía criticaban tanto al presidente como al papa.

«Creo que ninguno de los dos está actuando como debería», opinó Ann, una mujer de unos 70 años que prefirió no dar su apellido. «Creo que el papa ha sido muy duro con Estados Unidos», añadió.

«Jesús tenía un mensaje personal. No dijo que los presidentes, los dictadores, los primeros ministros, los reyes, no pudieran proteger a su pueblo y a su país», apuntó Manuel, de 67 años, que tampoco dio su apellido.

Dijo esperar que el presidente y el papa pongan fin a sus diferencias. «Porque en este momento se trata, ante todo, de la paz. Necesitamos paz en Oriente Medio», afirmó.

Los partidarios más acérrimos de Trump cerraron filas en torno al presidente el viernes, mientras esperaban su intervención en un acto organizado por el grupo cristiano conservador Turning Point USA en una megaciglesia protestante en Arizona.

«Creo que el papa tiene que quedarse en su sitio», dijo Brenda Gifford a la AFP, y añadió: «Ya no lo respeto».

Continue Reading

Internacionales

Hallan cuerpos de 50 niños y 6 adultos en cementerio de Trinidad y Tobago

Publicado

hace 3 horas

el

19 abril, 2026

Por

La policía de Trinidad y Tobago informó que halló los cadáveres de 50 niños y seis adultos en un cementerio ubicado a unos 40 kilómetros de la capital Puerto España.

Las autoridades iniciaron una «investigación urgente tras el hallazgo de varios restos humanos en el cementerio de Cumuto, ocurrido más temprano hoy», informó la policía de esta isla caribeña en un comunicado.

«Los indicios preliminares sugieren que este podría ser un caso relacionado con la disposición ilegal de cadáveres no reclamados», añade la misiva.

Cuatro hombres adultos y una mujer estaban debidamente identificados, mientras que al menos dos cuerpos mostraban indicios de autopsia antes de ser enterrados.

Unidades especializadas están en el lugar para investigar el caso y la policía pidió a la comunidad aportar información de utilidad para la investigación.

El departamento policial «está abordando este asunto con urgencia, sensibilidad y un compromiso inquebrantable con descubrir la verdad. Todo cadáver debe ser tratado con dignidad y conforme a la ley», dijo el comisario Allister Guevarro.

«Cualquier persona o institución que se determine que ha incumplido ese deber será plenamente responsable de sus actos», agregó.

Los hechos violentos son frecuentes en este archipiélago ubicado a pocos kilómetros de la costa venezolana, un punto común en rutas de narcotráfico que operan en la región.

Con 1,5 millones de habitantes, Trinidad y Tobago registró 623 asesinatos en 2024, una cifra récord que llevó al gobierno a decretar un estado de emergencia.

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos lo ubicó como el sexto país más peligroso del mundo con una tasa de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El año siguiente la tasa de muertes violentas se redujo un 42 %, pero a inicios de marzo de este año la presidenta Kamla Persad-Bissessar decretó nuevamente un estado de emergencia por el incremento de hechos violentos.

Continue Reading

Internacionales

Amplio despliegue de seguridad en las cercanías de París tras hallazgo de bomba de la Segunda Guerra Mundial

Publicado

hace 4 horas

el

19 abril, 2026

Por

Cientos de policías fueron desplegados este domingo cerca de París para desactivar una bomba de la Segunda Guerra Mundial, lo que obligó a evacuar a cientos de residentes, informaron las autoridades.

La operación tiene lugar en la localidad de Colombes, al noroeste de la capital francesa, donde el artefacto fue descubierto el 10 de abril durante unas obras.

Los especialistas en desactivación de explosivos trabajan actualmente para neutralizar la bomba.

Primero intentaron retirar el detonador, pero la maniobra no fue posible, por lo que deberán destruir el artefacto bajo tierra, lo que extenderá la operación hasta ocho horas.

Para garantizar la seguridad, se estableció un perímetro de evacuación de 450 metros.

Los residentes fueron alertados y tuvieron que abandonar sus casas a pie.

Cinco centros de acogida fueron habilitados en Colombes y ciudades vecinas para recibir a los evacuados, mientras que unas 220 personas vulnerables fueron asistidas directamente por los servicios de emergencia.

La zona quedó completamente vacía y bajo vigilancia policial para evitar robos.

Continue Reading

Publicidad

Lo Más Leído