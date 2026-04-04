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156,000 visitantes internacionales llegan a El Salvador durante vacación de Semana Santa
Entre el sábado 28 de marzo y el jueves 2 de abril El Salvador ha recibido 156,000 visitantes extranjeros, en el marco del periodo de vacaciones por Semana Santa, según registros oficiales.
Representa un incremento del 50 % frente a los 104,000 visitantes que ingresaron al país en el mismo periodo del año anterior; y un 8 % de aumento respecto a la meta planteada para la Semana Santa 2026, que era de 145,000.
«Ya superamos la meta de los 145,000 visitantes internacionales que nosotros habíamos estimado según estadísticas de Semanas Santas anteriores, en un 8 % de la meta», afirmó la ministra de Turismo, Morena Valdez.
Guatemala sigue como el país de donde procede la mayoría de los visitantes internacionales [55 %], seguido de Honduras [19 %], Estados Unidos [17 %] y resto del mundo [9 %].
«Los guatemaltecos son los que más han subido, si lo comparamos con el año pasado, el porcentaje ha subido alrededor de 89 %. De Honduras un 28 % y de Estados Unidos un 9 %. Estos tres mercados emisores son los que más han crecido», detalló la ministra de Turismo.
De acuerdo a los registros, los cinco sitios más buscados y visitados en El Salvador son Surf City 1 [playas de La Libertad, El Tunco y El Zonte], la ciudad de San Salvador, el Centro Histórico de San Salvador, la Ruta de las Flores y la Ciudad de San Miguel.
Las visitas totales a sitios públicos durante los seis días de vacación, hasta ayer, suman 1.2 millones, lo que representa un incremento del 38 % respecto a 2025. «Estos son los que nosotros podemos contabilizar, ahí se incluyen tanto los nacionales como internacionales que visitan esos sitios», indicó Valdez.
Solo el Centro Histórico de San Salvador ha recibido a 527,000, mientras que a las playas públicas han asistido 256,000, a sitios turísticos públicos 198,000, a sitios culturales públicos 102,000, mientras que a sitios del Ministerio de Obras Públicas 56,000 y en áreas naturales protegidas se registra la visita de 14,000 personas.
De acuerdo a Valdez, «según el reporte hasta esta hora, hay full ocupación en los hoteles y en restaurantes» de El Salvador.
Sobre las causas por las que el país registra cifras históricas en turismo, la funcionaria señaló que «se debe sobre todo a la seguridad y todas estas estrategias que se han hecho para posicionar al país. Se ha tenido una fuerte campaña de promoción y posicionamiento en los países hermanos centroamericanos».
«Para nosotros ha sido super importante todo lo que se ha hecho en estrategias dirigidas por el Despacho de la Primera Dama con Family Friendly, y todo lo que se ha trabajado interinstitucionalmente en temas de salud para recibir a los turistas, seguridad acuática, prevención de incendios con Bomberos, fumigación con el Ministerio de Salud, inspección en destinos turísticos; es decir, hay un trabajo interinstitucional detrás», agregó Valdez.
ENTREGA ESPECIAL
Fracaso rotundo del “partido de tiktokers” en el Cuscatlán: el público salvadoreño ya no traga más circo
Lo que prometía ser el “evento del año” organizado por Ricky de San Miguel terminó convertido en el más claro síntoma de que El Salvador ya está harto. El partido de tiktokers que se anunció a bombo y platillo en el Estadio Cuscatlán se celebró ante un graderío prácticamente vacío. Ni las entradas baratas, ni la promoción desesperada en TikTok, ni los llamados constantes de Ricky lograron llenar las tribunas. El mensaje fue contundente: el pueblo ya no quiere más de esto.
El fracaso no fue casualidad. Fue la gota que derramó el vaso de una fórmula gastada hasta la náusea. Durante meses, los mismos rostros de siempre han convertido las redes en un ring de peleas interminables, retos absurdos y “batallas” que más parecen riñas de patio que contenido creativo. El público salvadoreño, que antes consumía todo con curiosidad, ahora mira con fastidio cómo se repite el mismo guion: insultos, vulgaridades, exhibicionismo barato y una obsesión enfermiza por el “flow” y el dinero fácil.
Y aquí está el punto que más duele y que nadie se atreve a decir en voz alta: la gente está cansada de ver a estos personajes pidiendo donaciones, ventas de entradas, “apoyos” y “colaboraciones” para luego despilfarrar todo en vidas de aparente lujo que no generan absolutamente nada de valor social. No hay escuelas, no hay proyectos comunitarios, no hay ayuda real. Solo carros rentados, botellas, fiestas y más pedidos de dinero. El salvadoreño trabajador, que suda la camiseta todos los días para salir adelante, ya no está dispuesto a financiar ese circo.
El estadio vacío del Cuscatlán no es solo una foto vergonzosa. Es una declaración. Es el rechazo colectivo a un estilo que ya no vende: el de la vulgaridad como estrategia, la confrontación como contenido y el mendigar disfrazado de “emprendimiento digital”. Ricky y su grupo de tiktokers pueden seguir grabando videos justificándose, culpando a Yeik, al público o a quien se les ocurra. Pero la realidad es innegable: el pueblo salvadoreño ya no compra el paquete.
Lo que pasó ayer en el Cuscatlán no es el fracaso de un partido. Es el fracaso de un modelo. Y el público, con su ausencia, acaba de dar el pitazo final.
Ya es hora de que los creadores de contenido entiendan que en El Salvador de 2026 la gente exige algo más que gritos, peleas y manos extendidas pidiendo plata. Exige respeto, creatividad real y, sobre todo, que dejen de tomarlos por tontos. El estadio vacío lo dijo todo.
Internacionales
Triciclos eléctricos alivian el caos del transporte en Cuba ante la escasez de combustible
Eduardo Herrera solía caminar largos kilómetros por las calles de la capital cubana debido a la falta de transporte público, pero ahora aguarda un triciclo eléctrico que le brinda una opción viable en una ruta que comenzó a operar a finales de enero.
En la misma parada, Adrianys Hernández, cocinera en una casa particular en el municipio habanero de Marianao, coincide en que los triciclos se han vuelto esenciales para llegar a su trabajo desde el municipio de Playa, también en la capital cubana.
«No hay otro transporte», sentencia Hernández, quien afirma que estos vehículos eléctricos circulan con regularidad en los horarios de la mañana y la tarde.
Personas viajan a bordo de un triciclo eléctrico en medio de la escasez de combustible, en La Habana, capital de Cuba, el 3 de abril de 2026.
Para esta trabajadora cubana los triciclos son una buena opción porque permiten moverse con más rapidez ante la escasez de combustible, una situación que se agravó en la nación caribeña por el recrudecimiento del bloqueo que impone Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 60 años.
Por su parte, Raúl Jiménez, conductor de un triciclo eléctrico, aseguró a Xinhua que desde enero el flujo de pasajeros que opta por este medio de transporte ha aumentado entre un 70 y un 80 por ciento.
«Con la situación de combustible que tenemos hoy en el país, nosotros somos una ayuda más para esta población», afirmó Jiménez, quien lleva un mes y medio trabajando en esa ruta y destacó que la cantidad de triciclos que optan por la transportación de pasajeros ha crecido un 100 por ciento.
Mujeres viajan a bordo de un triciclo eléctrico en medio de la escasez de combustible, en La Habana, capital de Cuba.
Maikel Estévez, otro conductor de triciclos eléctricos que opera en el municipio Cerro, pero en el transporte de cargas, comentó que desde que empezó a trabajar con su vehículo eléctrico se liberó de la escasez de gasolina y los precios altísimos del combustible.
«Solo necesito corriente eléctrica para seguir cargando mercancía», explicó Estévez, quien ha observado un incremento de la demanda desde enero y actualmente realiza hasta tres viajes más al día que en diciembre, principalmente para pequeñas empresas que venden electrodomésticos.
Según informó el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez, en el programa Mesa Redonda, desde principios de febrero y ante el déficit de combustible derivado del bloqueo de Estados Unidos, se reorganizó el uso de los triciclos eléctricos y se involucró a todos los actores económicos.
Un hombre camina frente a dos triciclos eléctricos en una calle en medio de la escasez de combustible, en La Habana, capital de Cuba.
La cartera ha implementado alternativas como la incorporación de 25 ambulancias eléctricas, 15 vehículos fúnebres en La Habana, 25 ómnibus de combustión y nueve microbuses eléctricos para el traslado de personal médico, además de 64 vehículos mixtos para transportaciones sociales en distintas provincias.
También se otorgaron licencias temporales de operación para triciclos y motocicletas eléctricas o de combustión sin matrícula, con el fin de facilitar la movilidad en los territorios, en un contexto en el que la generación eléctrica del país depende en gran medida de centrales termoeléctricas obsoletas con más de 40 años de explotación.
A pesar de la compleja situación, el Estado cubano apuesta por mejorar el transporte mediante estas medidas innovadoras, mientras que los pasajeros como Eduardo Herrera señalan que el bloqueo estadounidense es el principal obstáculo y golpea con dureza la vida cotidiana: «si no hubiera bloqueo, no estuviéramos en esta situación», lamenta.
Desde enero, la crisis energética se ha agravado tras la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenaza con imponer aranceles a países que comercialicen petróleo con Cuba, lo que ha intensificado la escasez de combustible en la isla y refuerza la necesidad de soluciones de movilidad eléctrica para los cubanos.
Internacionales
Trump afirma que atacará centrales energéticas y puentes de Irán el martes si no reabre estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo en una publicación en redes sociales cargada de insultos, con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el estrecho de Ormuz no es reabierto
Tras un ultimátum de 48 horas que lanzó el sábado, Trump dijo en su plataforma Truth Social que «el martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo junto en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!!».
«Abran el jodido estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. SOLO MIREN», escribió el presidente, y añadió: «Alabado sea Alá».