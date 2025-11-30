Nacionales
San Salvador enciende la Navidad con un majestuoso árbol de 50 metros
La Alcaldía de San Salvador Centro inauguró, por doceavo año consecutivo, el emblemático y gigante árbol navideño en la plaza Salvador del Mundo, marcando oficialmente el inicio de las festividades decembrinas en la capital.
San Salvador dio la bienvenida a la temporada navideña con el encendido de su monumental árbol de 50 metros de altura, instalado en la plaza Salvador del Mundo. La estructura, decorada con más de medio millón de luces, fue presentada este sábado por la Alcaldía de San Salvador Centro, bajo el liderazgo del alcalde Mario Durán, en coordinación con una empresa privada.
Por doceavo año consecutivo, la comuna capitalina mantiene esta tradición que reúne a cientos de salvadoreños y turistas extranjeros, quienes se congregaron desde horas de la tarde para presenciar el espectáculo inaugural.
El toque melódico de la noche fue gracias a dos artistas nacionales: la joven cantante de pop, Analu Dada y la soprano salvadoreña Gracia González, quienes se encargaron de amenizar la velada con música, baile y alegría.
Al filo de las 8:30 p.m., la emoción llegó a su punto más alto, los salvadoreños realizaron con gran euforia la cuenta regresiva y el gigante árbol se iluminó, brindando un momento que quedará marcado en la memoria de todas las personas que abarrotaron el recinto.
«Estamos muy felices de inaugurar la temporada navideña junto a San Martín, con este nuevo ícono navideño de 50 metros, que se convierte en el más grande de Centroamérica. Desde hace 4 años, como administración sumamos esfuerzos para vestir de magia y color la ciudad», dijo Durán.
🎄¡Navidad es familia, sonrisas, color y mucha ilusión de disfrutar juntos! ✨ pic.twitter.com/nYTesGNllp
— Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) November 30, 2025
“Que cada familia viva una Navidad llena de paz, salud y amor”, Alcalde @marioduran. pic.twitter.com/5l5zD4leRo
— Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) November 30, 2025
Un impresionante show de drones y fuegos artificiales también acompañaron el encendido del árbol, en una noche mágica que simboliza alegría, unidad y esperanza para las familias.
Este 2025, el árbol incorpora una estructura completamente renovada, construida con materiales importados desde Europa y un sistema lumínico de última generación que lo posiciona entre los más grandes y luminosos de la región.
Su imponente silueta puede apreciarse desde varias cuadras, reafirmando su papel como uno de los principales atractivos turísticos de la época.
«Hoy encendemos el árbol de Navidad más icónico del país y junto a él, toda la tradición que nos une como salvadoreños y que podemos disfrutar y compartir con todos en esta nueva etapa de seguridad de El Salvador», agregó el alcalde capitalino.
¡Felices fiestas, San Salvador ! pic.twitter.com/KrN5k6TLv2
— Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) November 30, 2025
La alcaldía informó que el espacio permanecerá habilitado desde este 29 de noviembre hasta el próximo 6 de enero de 2026, garantizando un entorno limpio, seguro y ordenado para el disfrute de cientos de familias durante la temporada navideña.
La comuna recordó a la población que mantienen activos los números 2511-6125 del CAM, para reportar cobros ilegales de parqueos u otras irregularidades en la zona.
Nacionales
Así se vivió el Carnaval de San Miguel en su edición 66
El distrito de San Miguel celebró la edición 66 del Carnaval de San Miguel, evento que contó con la participación de chichimecos, bailarinas, regalos y carrozas, así como con el apoyo del Gobierno de El Salvador. Antes del desfile, un show de fuegos artificiales marcó el inicio de la fiesta.
La primera carroza del recorrido por la avenida Roosevelt presentó un volcán, bailarines y elementos tradicionales, seguida por cerca de un centenar de carrozas y vehículos alegóricos que destacaron por su creatividad y colorido. Las reinas de los distritos de San Miguel Centro, así como representantes de cantones, barrios y colonias, participaron en el desfile. La reina del carnaval, Belinda Castellanos, cerró la ruta, acompañada de exreinas, el alcalde Álex Torres y el mariscal Rolando Alirio Mena.
Miles de personas se ubicaron desde temprano para presenciar el desfile. Entre ellas, Karla Perdomo destacó el orden y la seguridad del evento. Más de 5,000 policías y elementos de la Fuerza Armada fueron desplegados en la zona, apoyados por unidades como la UMO, UTEO, Seguridad Pública, Tránsito y la Policía Rural.
En las afueras del estadio Miguel Félix Charlaix, asistentes esperaban la presentación de artistas internacionales. La embajada de Japón también participó con el grupo de danza Awa Odori, Takarabune.
El Gobierno de El Salvador, junto a diferentes instituciones, desarrolló un carnaval organizado y seguro, resaltando la experiencia cultural y gastronómica del evento.
Nacionales
MARN pronostica cielo despejado y ambiente cálido para este domingo
El cielo permanecerá mayormente despejado y no se esperan lluvias durante la mayor parte del día. Por la tarde, se prevé nubosidad en sectores de la cadena montañosa norte y algunas lluvias de rápido desplazamiento en zonas de montaña.
Para la noche, se mantendrá algo de nubosidad, sin precipitaciones. El viento variará entre 8 y 18 km/h, con ráfagas que pueden superar los 25 km/h en áreas altas.
Las temperaturas conservarán un ambiente muy cálido en el día y fresco en la noche y madrugada. Estas condiciones están influenciadas por el flujo del este, el calentamiento diurno y factores locales que favorecen el desarrollo de nubosidad y lluvias aisladas.
Judicial
Prisión para pandillero que extorsionó a comerciante en Chalatenango
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.