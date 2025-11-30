Max, la alternativa rusa a WhatsApp que divide a los usuarios

La Alcaldía de San Salvador Centro inauguró, por doceavo año consecutivo, el emblemático y gigante árbol navideño en la plaza Salvador del Mundo, marcando oficialmente el inicio de las festividades decembrinas en la capital.

San Salvador dio la bienvenida a la temporada navideña con el encendido de su monumental árbol de 50 metros de altura, instalado en la plaza Salvador del Mundo. La estructura, decorada con más de medio millón de luces, fue presentada este sábado por la Alcaldía de San Salvador Centro, bajo el liderazgo del alcalde Mario Durán, en coordinación con una empresa privada.

Por doceavo año consecutivo, la comuna capitalina mantiene esta tradición que reúne a cientos de salvadoreños y turistas extranjeros, quienes se congregaron desde horas de la tarde para presenciar el espectáculo inaugural.

El toque melódico de la noche fue gracias a dos artistas nacionales: la joven cantante de pop, Analu Dada y la soprano salvadoreña Gracia González, quienes se encargaron de amenizar la velada con música, baile y alegría.

Al filo de las 8:30 p.m., la emoción llegó a su punto más alto, los salvadoreños realizaron con gran euforia la cuenta regresiva y el gigante árbol se iluminó, brindando un momento que quedará marcado en la memoria de todas las personas que abarrotaron el recinto.

«Estamos muy felices de inaugurar la temporada navideña junto a San Martín, con este nuevo ícono navideño de 50 metros, que se convierte en el más grande de Centroamérica. Desde hace 4 años, como administración sumamos esfuerzos para vestir de magia y color la ciudad», dijo Durán.

Un impresionante show de drones y fuegos artificiales también acompañaron el encendido del árbol, en una noche mágica que simboliza alegría, unidad y esperanza para las familias.

Este 2025, el árbol incorpora una estructura completamente renovada, construida con materiales importados desde Europa y un sistema lumínico de última generación que lo posiciona entre los más grandes y luminosos de la región.

Su imponente silueta puede apreciarse desde varias cuadras, reafirmando su papel como uno de los principales atractivos turísticos de la época.

«Hoy encendemos el árbol de Navidad más icónico del país y junto a él, toda la tradición que nos une como salvadoreños y que podemos disfrutar y compartir con todos en esta nueva etapa de seguridad de El Salvador», agregó el alcalde capitalino.

La alcaldía informó que el espacio permanecerá habilitado desde este 29 de noviembre hasta el próximo 6 de enero de 2026, garantizando un entorno limpio, seguro y ordenado para el disfrute de cientos de familias durante la temporada navideña.

La comuna recordó a la población que mantienen activos los números 2511-6125 del CAM, para reportar cobros ilegales de parqueos u otras irregularidades en la zona.

