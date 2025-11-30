Principal
Max, la alternativa rusa a WhatsApp que divide a los usuarios
Rusia planea prohibir WhatsApp y sus millones de usuarios locales podrían verse obligados a usar Max, nueva mensajería local promovida por las autoridades, que genera opiniones dispares en las calles de Moscú.
«No le tengo mucha confianza», dice Ekaterina, una médica de 39 años que prefiere no dar su apellido. Su jefe le ha pedido instalar Max, pero ella prefiere WhatsApp para sus comunicaciones privadas.
Lanzada por el gigante ruso de las redes sociales VK desde el inicio de año, Max es presentada como una superaplicación que da acceso a los servicios de la administración y a la posibilidad de pedir pizzas, como WeChat o Alipay en China.
El gobierno pidió a los fabricantes incluirla automáticamente en todos los nuevos teléfonos y tabletas desde el 1 de septiembre.
En paralelo bloqueó la posibilidad de hacer llamadas a través de aplicaciones extranjeras como WhatsApp, que reivindica 100 millones de usuarios en Rusia.
En el caso de Ekaterina, sigue usando esta aplicación estadounidense porque «hay un historial personal de mensajes» que no quiere perder. Además, «tengo muchos clientes que lo usan», dice.
Pero pronto puede no tener opción a elegir.
El viernes, la autoridad reguladora de comunicaciones rusa Roskomnadzor afirmó que estaba considerando la prohibición de WhatsApp por no hacer suficiente contra las actividades criminales.
El propietario de la aplicación, el gigante Meta, acusó a Moscú de querer vetarla por ser un canal de «comunicación segura».
Las autoridades rusas aseguran que Max es segura y reducirá la dependencia de plataformas que almacenan sus datos en el extranjero. Pero grupos de defensa de derechos lo ven un intento de vigilar las comunicaciones.
Otro moscovita interrogado por la AFP, Andrei Ivanov, considera que la situación es compleja. Los datos en WhatsApp pueden «ser robados por otros países», pero es «práctico para comunicarse», dice este hombre de 33 años.
Forzar a la gente a cambiar «es una forma de restricción de nuestras libertades», señaló.
Otros, como el jubilado de 67 años Serguéi Abramov, no lo ve «un gran problema». «Para mí, todo lo que está creado en el extranjero es ahora una amenaza para nosotros», afirma.
Y María Isakova, de 36 años, está de acuerdo: «Nuestro país es inherentemente bueno adaptándose a circunstancias cambiantes. Nos adaptamos. Hay otras mensajerías. Hay alternativas», dijo.
Nacionales
Así se vivió el Carnaval de San Miguel en su edición 66
El distrito de San Miguel celebró la edición 66 del Carnaval de San Miguel, evento que contó con la participación de chichimecos, bailarinas, regalos y carrozas, así como con el apoyo del Gobierno de El Salvador. Antes del desfile, un show de fuegos artificiales marcó el inicio de la fiesta.
La primera carroza del recorrido por la avenida Roosevelt presentó un volcán, bailarines y elementos tradicionales, seguida por cerca de un centenar de carrozas y vehículos alegóricos que destacaron por su creatividad y colorido. Las reinas de los distritos de San Miguel Centro, así como representantes de cantones, barrios y colonias, participaron en el desfile. La reina del carnaval, Belinda Castellanos, cerró la ruta, acompañada de exreinas, el alcalde Álex Torres y el mariscal Rolando Alirio Mena.
Miles de personas se ubicaron desde temprano para presenciar el desfile. Entre ellas, Karla Perdomo destacó el orden y la seguridad del evento. Más de 5,000 policías y elementos de la Fuerza Armada fueron desplegados en la zona, apoyados por unidades como la UMO, UTEO, Seguridad Pública, Tránsito y la Policía Rural.
En las afueras del estadio Miguel Félix Charlaix, asistentes esperaban la presentación de artistas internacionales. La embajada de Japón también participó con el grupo de danza Awa Odori, Takarabune.
El Gobierno de El Salvador, junto a diferentes instituciones, desarrolló un carnaval organizado y seguro, resaltando la experiencia cultural y gastronómica del evento.
Nacionales
San Salvador enciende la Navidad con un majestuoso árbol de 50 metros
La Alcaldía de San Salvador Centro inauguró, por doceavo año consecutivo, el emblemático y gigante árbol navideño en la plaza Salvador del Mundo, marcando oficialmente el inicio de las festividades decembrinas en la capital.
San Salvador dio la bienvenida a la temporada navideña con el encendido de su monumental árbol de 50 metros de altura, instalado en la plaza Salvador del Mundo. La estructura, decorada con más de medio millón de luces, fue presentada este sábado por la Alcaldía de San Salvador Centro, bajo el liderazgo del alcalde Mario Durán, en coordinación con una empresa privada.
Por doceavo año consecutivo, la comuna capitalina mantiene esta tradición que reúne a cientos de salvadoreños y turistas extranjeros, quienes se congregaron desde horas de la tarde para presenciar el espectáculo inaugural.
El toque melódico de la noche fue gracias a dos artistas nacionales: la joven cantante de pop, Analu Dada y la soprano salvadoreña Gracia González, quienes se encargaron de amenizar la velada con música, baile y alegría.
Al filo de las 8:30 p.m., la emoción llegó a su punto más alto, los salvadoreños realizaron con gran euforia la cuenta regresiva y el gigante árbol se iluminó, brindando un momento que quedará marcado en la memoria de todas las personas que abarrotaron el recinto.
«Estamos muy felices de inaugurar la temporada navideña junto a San Martín, con este nuevo ícono navideño de 50 metros, que se convierte en el más grande de Centroamérica. Desde hace 4 años, como administración sumamos esfuerzos para vestir de magia y color la ciudad», dijo Durán.
🎄¡Navidad es familia, sonrisas, color y mucha ilusión de disfrutar juntos! ✨ pic.twitter.com/nYTesGNllp
— Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) November 30, 2025
“Que cada familia viva una Navidad llena de paz, salud y amor”, Alcalde @marioduran. pic.twitter.com/5l5zD4leRo
— Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) November 30, 2025
Un impresionante show de drones y fuegos artificiales también acompañaron el encendido del árbol, en una noche mágica que simboliza alegría, unidad y esperanza para las familias.
Este 2025, el árbol incorpora una estructura completamente renovada, construida con materiales importados desde Europa y un sistema lumínico de última generación que lo posiciona entre los más grandes y luminosos de la región.
Su imponente silueta puede apreciarse desde varias cuadras, reafirmando su papel como uno de los principales atractivos turísticos de la época.
«Hoy encendemos el árbol de Navidad más icónico del país y junto a él, toda la tradición que nos une como salvadoreños y que podemos disfrutar y compartir con todos en esta nueva etapa de seguridad de El Salvador», agregó el alcalde capitalino.
¡Felices fiestas, San Salvador ! pic.twitter.com/KrN5k6TLv2
— Alcaldía de San Salvador (@alcaldia_ss) November 30, 2025
La alcaldía informó que el espacio permanecerá habilitado desde este 29 de noviembre hasta el próximo 6 de enero de 2026, garantizando un entorno limpio, seguro y ordenado para el disfrute de cientos de familias durante la temporada navideña.
La comuna recordó a la población que mantienen activos los números 2511-6125 del CAM, para reportar cobros ilegales de parqueos u otras irregularidades en la zona.
Internacionales -deportes
Liverpool revive al ganar al West Ham
El Liverpool, en una profunda crisis, reaccionó este domingo con una victoria 2-0 en su visita al West Ham en la 13ª jornada, donde la otra gran noticia fue que Alexander Isak marcó su primer tanto en Premier League con los Reds desde su traspaso millonario de principio de curso.
Con 21 puntos (siete victorias, seis derrotas), el Liverpool sube al octavo puesto, a dos unidades provisionalmente de la zona de Liga de Campeones y a ocho puntos del líder Arsenal, que visita al Chelsea (4º) en el último duelo del día.
El vigente campeón de Inglaterra no podía permitirse otro nuevo desastre en este partido en el London Stadium, después de haber perdido en seis de sus últimos siete partidos en el campeonato y en nueve de los doce últimos teniendo en cuenta todas las competiciones.
Todas las alarmas estaban ya disparadas y el entrenador Arne Slot sorprendió de entrada en Londres dejando a su atacante egipcio Mohamed Salah en el banquillo. En su lugar, el alemán Florian Wirtz hizo un partido prometedor.
Pero fue otro fichaje estelar del Liverpool para esta temporada, el sueco Isak, el que desbloqueó el partido y relajó la atmósfera alrededor de su equipo.
En el minuto 21 había quedado frustrado por una parada de Alphonse Areola ante uno de sus intentos, pero el delantero nórdico pudo marcar en el 60, colocando el balón entre el palo y el arquero francés tras recibir de su compañero neerlandés Cody Gakpo, que logró luego el segundo y definitivo en el 90+2.
Hasta ahora, Isak solo había conseguido un tanto para el Liverpool desde su llegada desde el Newcastle en el último día del mercado de pretemporada. Había sido en un duelo de la Copa de la Liga inglesa.
En el 88, cuando el Liverpool ganaba por un tanto, el West Ham estuvo a punto de igualar con un potente disparo de Jarrod Bowen.
Para entonces el Liverpool estaba ya en superioridad numérica por las dos tarjetas amarillas que vio en el 84 de manera consecutiva el brasileño Lucas Paquetá, que recibió la segunda por sus airadas protestas.