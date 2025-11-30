Tecnología
SpaceX lanza nueva misión de viaje compartido
La empresa privada espacial estadounidense, Space X, lanzó el viernes al espacio una nueva misión de viaje compartido.
La misión, llamada Transporter-15, despegó a bordo de un cohete Falcon 9 a las 10:44 hora del Pacífico de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en el estado de California, informó SpaceX.
Después de la separación de las etapas, la primera etapa del propulsor aterrizó en la plataforma no tripulada «Of Course I Still Love You» (Por supuesto que todavía te amo) estacionada en el océano Pacífico en lo que fue el vuelo número 30 del propulsor de la primera etapa.
A bordo de la misión había 140 cargas útiles, incluyendo satélites cubesats y microsats, cargas útiles alojadas y vehículos de transferencia orbital con 13 de esas cargas que serán desplegadas más tarde, dijo la compañía.
Todas las cargas útiles fueron destinadas a la órbita sincrónica solar, agregó.
SpaceX dijo en X que su programa de viaje compartido ha colocado más de 1,400 cargas útiles en órbita a través de misiones dedicadas de viajes compartidos y otras oportunidades de lanzamiento compartido.
Principal
Max, la alternativa rusa a WhatsApp que divide a los usuarios
Rusia planea prohibir WhatsApp y sus millones de usuarios locales podrían verse obligados a usar Max, nueva mensajería local promovida por las autoridades, que genera opiniones dispares en las calles de Moscú.
«No le tengo mucha confianza», dice Ekaterina, una médica de 39 años que prefiere no dar su apellido. Su jefe le ha pedido instalar Max, pero ella prefiere WhatsApp para sus comunicaciones privadas.
Lanzada por el gigante ruso de las redes sociales VK desde el inicio de año, Max es presentada como una superaplicación que da acceso a los servicios de la administración y a la posibilidad de pedir pizzas, como WeChat o Alipay en China.
El gobierno pidió a los fabricantes incluirla automáticamente en todos los nuevos teléfonos y tabletas desde el 1 de septiembre.
En paralelo bloqueó la posibilidad de hacer llamadas a través de aplicaciones extranjeras como WhatsApp, que reivindica 100 millones de usuarios en Rusia.
En el caso de Ekaterina, sigue usando esta aplicación estadounidense porque «hay un historial personal de mensajes» que no quiere perder. Además, «tengo muchos clientes que lo usan», dice.
Pero pronto puede no tener opción a elegir.
El viernes, la autoridad reguladora de comunicaciones rusa Roskomnadzor afirmó que estaba considerando la prohibición de WhatsApp por no hacer suficiente contra las actividades criminales.
El propietario de la aplicación, el gigante Meta, acusó a Moscú de querer vetarla por ser un canal de «comunicación segura».
Las autoridades rusas aseguran que Max es segura y reducirá la dependencia de plataformas que almacenan sus datos en el extranjero. Pero grupos de defensa de derechos lo ven un intento de vigilar las comunicaciones.
Otro moscovita interrogado por la AFP, Andrei Ivanov, considera que la situación es compleja. Los datos en WhatsApp pueden «ser robados por otros países», pero es «práctico para comunicarse», dice este hombre de 33 años.
Forzar a la gente a cambiar «es una forma de restricción de nuestras libertades», señaló.
Otros, como el jubilado de 67 años Serguéi Abramov, no lo ve «un gran problema». «Para mí, todo lo que está creado en el extranjero es ahora una amenaza para nosotros», afirma.
Y María Isakova, de 36 años, está de acuerdo: «Nuestro país es inherentemente bueno adaptándose a circunstancias cambiantes. Nos adaptamos. Hay otras mensajerías. Hay alternativas», dijo.
Principal
Estos teléfonos se quedan sin WhatsApp a partir de diciembre
WhatsApp volverá a realizar un ajuste importante en su lista de dispositivos compatibles, y varios modelos dejarán de funcionar con la aplicación a partir de diciembre de 2025.
Meta aplica este tipo de depuraciones de forma regular para garantizar que los dispositivos activos puedan recibir actualizaciones y parches de seguridad sin afectar el rendimiento general de la plataforma.
A medida que los teléfonos se quedan rezagados en software y hardware, mantenerlos compatibles requiere mayores recursos, y en muchos casos deja de ser viable.
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
Samsung
Galaxy J2
LG
LG V10
LG G3
Motorola
Moto GHTC
One M8
Sony
Xperia Z3
Xperia Z2
Ciencia
Científicos logran curar la diabetes tipo1 en ratones
Científicos de la Universidad de Stanford, liderados por Seung K. Kim, lograron curar la diabetes tipo 1 en ratones mediante un innovador trasplante combinado de células madre sanguíneas e islotes pancreáticos de donantes inmunológicamente incompatibles.
Con estos ensayos realizados en un tiempo de seis meses, lograron reiniciar el sistema inmunitario para detener el ataque autoinmune a las células productoras de insulina sin necesidad de fármacos inmunosupresores crónicos ni insulina exógena.
Este avance, publicado en el Journal of Clinical Investigation y basado en estudios previos del equipo, previene el rechazo de injertos y la destrucción de células beta en 19 de 19 ratones sanos y 9 de 9 con diabetes establecida.
Este resultado es un logro prometedor que abre la oportunidad de aplicarla en los humanos para eliminar riesgos de inmunosupresión y extenderse a otras enfermedades autoinmunes como artritis o lupus.