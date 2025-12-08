Principal
AuthenticDoc introduce un nuevo estándar de firmas digitales en El Salvador
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Jetset
Arranca segunda edición del Gamer CIFCO
El Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO) anunció oficialmente la realización de GAMER CIFCO 2, que se llevará a cabo del 10 al 14 de diciembre en Fenadesal.
La nueva edición, considerada uno de los eventos de videojuegos más grandes del país, regresa con una oferta más amplia, inmersiva y dirigida a públicos de todas las edades.
Tras el éxito de su primera edición, la feria reafirma su papel como un punto de encuentro para jugadores, familias, creadores de contenido, comunidades gamer y entusiastas de la cultura pop. CIFCO destacó que esta actividad busca seguir consolidando la industria del entretenimiento digital en El Salvador.
Los horarios oficiales serán:
– Miércoles 11 de diciembre: apertura de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.
– Del jueves 12 al domingo 14: de 3:00 p. m. a 11:00 p. m.
La institución detalló que estos horarios fueron diseñados para brindar mayor comodidad y permitir que cada visitante disfrute plenamente de las actividades programadas.
GAMER CIFCO 2 contará con más áreas temáticas y atracciones interactivas, entre ellas DK Jungle, Hollow Forest, Super World, Kanto, la Guarida de Jinx, Gamer Zone y el Calabozo de Ganon.
Cada espacio ofrecerá experiencias gratuitas, ambientaciones especiales y personajes inspirados en franquicias icónicas del mundo gamer.
Entre las atracciones destacadas se encuentran el Tren de The Last of Us, las Pruebas de Kratos, FCIFCO25 y Mario Kart, todas diseñadas para ofrecer recorridos y desafíos inmersivos para familias, jugadores casuales y fanáticos de larga trayectoria.
La feria reunirá a miles de visitantes, emprendedores, empresas tecnológicas, comunidades de eSports y comercios especializados, dinamizando la economía creativa y fortaleciendo el sector de entretenimiento en el país. CIFCO aseguró que el evento mantiene su compromiso con espacios seguros, accesibles y de calidad para todos los asistentes.
Los boletos ya están disponibles a través de Smart Ticket, con precios accesibles y opciones de compra anticipada.
Internacionales
Reinicia escrutinio electoral en Honduras con Asfura encabezando la votación
Tras 63 horas sin actualizar, la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras volvió a mostrar movimiento este lunes al reanudar el conteo de votos.
La actualización mantiene a Nasry Asfura con una ventaja de 19,819 marcas sobre Salvador Nasralla.
Sin embargo, un detalle encendió las alarmas: el porcentaje de actas escrutadas, que previamente marcaba 88.02%, ahora aparece reducido a 87.96%.
Este retroceso ha puesto en duda la transparencia del proceso electoral y del escrutinio, avivando cuestionamientos de ciudadanos y observadores.
La situación aumenta la tensión en un proceso ya marcado por la incertidumbre y la falta de información continua.
Internacionales
Continúa paro del transporte colectivo en Honduras al no recibir bono del gobierno
El centro de Tegucigalpa amaneció este lunes con fuertes afectaciones en la movilidad, tras el paro ejecutado por transportistas que reclaman varios meses de atraso en el pago del bono compensatorio por parte del gobierno hondureño.
Wilmer Cálix, dirigente del transporte, señaló que ya están en diciembre y aún no reciben el pago correspondiente.
“Pero no tarda en salir el comisionado Rafael Barahona diciendo que han cumplido con los pagos”, expresó.
Cálix agregó que, de haberse cumplido con el bono, no estarían manifestándose.
“Es por eso que pedimos a las autoridades paguen lo que nos adeudan del bono compensatorio”, afirmó.
Las protestas mantienen congestionado el centro de la capital hondureña, mientras los transportistas anuncian que podrían continuar con las medidas hasta recibir una respuesta concreta del gobierno.