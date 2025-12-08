Jetset
Arranca segunda edición del Gamer CIFCO
El Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO) anunció oficialmente la realización de GAMER CIFCO 2, que se llevará a cabo del 10 al 14 de diciembre en Fenadesal.
La nueva edición, considerada uno de los eventos de videojuegos más grandes del país, regresa con una oferta más amplia, inmersiva y dirigida a públicos de todas las edades.
Tras el éxito de su primera edición, la feria reafirma su papel como un punto de encuentro para jugadores, familias, creadores de contenido, comunidades gamer y entusiastas de la cultura pop. CIFCO destacó que esta actividad busca seguir consolidando la industria del entretenimiento digital en El Salvador.
Los horarios oficiales serán:
– Miércoles 11 de diciembre: apertura de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.
– Del jueves 12 al domingo 14: de 3:00 p. m. a 11:00 p. m.
La institución detalló que estos horarios fueron diseñados para brindar mayor comodidad y permitir que cada visitante disfrute plenamente de las actividades programadas.
GAMER CIFCO 2 contará con más áreas temáticas y atracciones interactivas, entre ellas DK Jungle, Hollow Forest, Super World, Kanto, la Guarida de Jinx, Gamer Zone y el Calabozo de Ganon.
Cada espacio ofrecerá experiencias gratuitas, ambientaciones especiales y personajes inspirados en franquicias icónicas del mundo gamer.
Entre las atracciones destacadas se encuentran el Tren de The Last of Us, las Pruebas de Kratos, FCIFCO25 y Mario Kart, todas diseñadas para ofrecer recorridos y desafíos inmersivos para familias, jugadores casuales y fanáticos de larga trayectoria.
La feria reunirá a miles de visitantes, emprendedores, empresas tecnológicas, comunidades de eSports y comercios especializados, dinamizando la economía creativa y fortaleciendo el sector de entretenimiento en el país. CIFCO aseguró que el evento mantiene su compromiso con espacios seguros, accesibles y de calidad para todos los asistentes.
Los boletos ya están disponibles a través de Smart Ticket, con precios accesibles y opciones de compra anticipada.
Michael Bublé ilumina con su voz la gala benéfica del «Concierto con los Pobres» en el Vaticano
El Vaticano se convirtió en escenario de una emotiva celebración musical con la sexta edición del «Concierto con los Pobres», que por primera vez contó con la presencia del Papa León XIV. El cantante canadiense Michael Bublé, acompañado de su banda, la Nova Opera Orchestra y el Coro de la Diócesis de Roma, ofreció una presentación especialmente preparada para la ocasión.
Antes de su presentación, Bublé expresó que para él «la música es un don de Dios» y que se siente honrado de poder interpretar ante quienes más lo necesitan. El cantante dijo que su objetivo no es solo entretener, sino «servir» y compartir su fe a través del canto.
El repertorio de la noche combinó himnos navideños clásicos, piezas litúrgicas y canciones emblemáticas de su carrera, adaptadas a arreglos orquestales. Su presentación comenzó con música sagrada para abrir la dimensión espiritual del evento, y luego entonó hacia melodías contemporáneas y populares, ofreciendo así un puente entre tradición y modernidad.
Para el Papa León XIV, la música tiene un valor trascendental, ya que afirmó que «la música no es un lujo, sino un regalo divino accesible a todos, ricos y pobres». Conmovido, resaltó que la iniciativa persigue dignificar a quienes viven en situación de vulnerabilidad, devolviéndoles un espacio de belleza, fraternidad y esperanza.
La jornada benefició directamente a miles: de las aproximadamente 8,000 personas presentes, unas 3,000 asistieron como «invitados de honor», gracias a la colaboración del Dicastério para el Servicio de la Caridad, la Esmoliería Apostólica y diversas organizaciones humanitarias. encuentro.
El Concierto con los Pobres nació en 2015 por iniciativa del entonces Pontífice Papa Francisco como una forma de acercar la música, el consuelo y la dignidad a quienes más lo necesitan. En esta edición, la participación de un artista del calibre de Michael Bublé y la presencia del Papa León XIV le imprimieron un carácter especial, uniendo arte, fe y solidaridad en una noche memorable.
FOTOS: Turistas disfrutaron la inauguración de la Villa Navideña del Centro Histórico de San Salvador
Bajo un clima de seguridad y del ambiente de estas festividades de fin de año, centenares de salvadoreños y turistas extranjeros predenciaron la inauguración de la Villa Navideña en el Centro Histórico de San Salvador.
Por segundo año consecutivo, la Villa Navideña posiciona al corazón de San Salvador como el principal destino de celebración, donde miles de familias se reúnen y disfrutan de todas las actividades.
Los colores intensos, las luces vibrantes y el brillo dorado que envuelve cada espacio simbolizan la transformación de un nuevo El Salvador.
Turistas extranjeros que visitan el Centro Histórico de San Salvador destacan la belleza del lugar y sus alrededores, así como el clima de seguridad.
“Por la seguridad que se vive ha sido uno de los motivos por los que hemos venido y estamos listos para comer pupusas y de todo lo bonito que tiene el país”, expresó una mexicana.
Muere Eduardo Manzano, comediante mexicano integrante de «Los Polivoces»
Eduardo Manzano, conocido como “El Polivoz”, falleció a los 87 años, según confirmó su hijo, el también actor Lalo Manzano a través de redes sociales.
“Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, escribió la mañana de este viernes en Facebook.
Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y se consolidó como una de las figuras más influyentes del humor nacional.
Su carrera inició en la radio y el teatro como imitador de voces, inspirado por artistas como José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, y más tarde crecería hasta convertirse en un referente de la comedia televisiva y cinematográfica en México y Latinoamérica.