Junior Achievement El Salvador impulsa iniciativa regional de Google Cloud
Junior Achievement El Salvador desarrolló con éxito la edición presencial de CAPACITA+, una iniciativa regional impulsada por Google Cloud que busca preparar a jóvenes y profesionales en habilidades tecnológicas esenciales para los empleos del futuro. El evento, realizado en San Salvador, permitió capacitar a 200 participantes salvadoreños en competencias de inteligencia artificial, contribuyendo al fortalecimiento del talento digital en el país.
Como parte del esfuerzo regional de Google Cloud para capacitar a un millón de personas en América Latina, CAPACITA+ tiene como objetivo democratizar el acceso a la formación tecnológica mediante metodologías innovadoras y contenidos especializados. En El Salvador, Junior Achievement fungió como anfitrión presencial exclusivo, garantizando un proceso académico estructurado, accesible y alineado con las necesidades del mercado laboral moderno.
La iniciativa contó con el acompañamiento del equipo local de JA El Salvador, asegurando un entorno formativo óptimo para el aprendizaje de conceptos de inteligencia artificial, automatización y computación en la nube. Los participantes tuvieron la oportunidad de explorar herramientas tecnológicas de vanguardia aplicables a diversos sectores productivos.
Además, CAPACITA+ refuerza el compromiso de Junior Achievement con la creación de oportunidades reales para la juventud salvadoreña, integrando competencias digitales como eje fundamental del desarrollo profesional y la empleabilidad sostenible.
Ricardo Monterroza, Director Ejecutivo de Junior Achievement El Salvador, destacó:
“En Junior Achievement El Salvador trabajamos para que cada joven tenga acceso a herramientas que impulsen su creatividad, potencien la innovación y fortalezcan su espíritu emprendedor. La formación tecnológica es hoy indispensable para acceder a oportunidades laborales de calidad y construir un futuro próspero para nuestro país.”
Un representante de Google Cloud para Latinoamérica agregó:
“CAPACITA+ es una iniciativa diseñada para acelerar el aprendizaje en habilidades digitales y potenciar el talento de la región. El apoyo de Junior Achievement El Salvador ha sido fundamental para garantizar una experiencia formativa de alto nivel y un impacto real en los participantes.”
Puntos Clave de la Iniciativa CAPACITA+
200 salvadoreños capacitados en habilidades de inteligencia artificial.
Desarrollo presencial coordinado exclusivamente por Junior Achievement El Salvador. Parte de la meta regional de Google Cloud de formar a 1 millón de personas en América Latina. Enfoque en IA, nube, automatización y herramientas tecnológicas emergentes. Programa gratuito y accesible para jóvenes y profesionales.
La candidata oficialista anunció que no reconoce los resultados de las elecciones en Honduras
El partido de la presidenta Xiomara Castro en Honduras se rebeló contras las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, cuyos resultados no han terminado de escrutarse una semana después, en medio de una cadena de «fallas técnicas», según informaron las autoridades del CNE.
La candidata del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien ocupa el tercer lugar con el 19,30% de los sufragios, afirmó el domingo que el partido oficialista «no reconoce» los resultados de los comicios.
«Por unanimidad el Partido Libre desautoriza a todo funcionario público que se ponga a la orden y anuncie cooperar en transición gubernamental con los enemigos del pueblo, autores de este golpe electoral en curso», expresó en una rueda de prensa.
Asimismo, Moncada señaló que el partido Libre «ordena a los candidatos electos en este sistema fraudulento no integrar ningún organismo sin autorización del partido».
Moncada, designada por la bancada oficialista a heredar el gobierno de izquierda de Xiomara Castro, alertó de «posibles conexiones directas» entre el Partido Nacional, de Nasry Asfura, y el sistema de transmisión de datos del ente electoral para «la manipulación de los resultados».
Por tanto, insistió, el partido oficialista exigió la «nulidad total de las elecciones» y pidió investigar los presuntos «actos de terrorismo electoral cometidos a través del sistema de transmisión». Además, exhortó a considerar cualquier amaño electoral como un «crimen de traición a la patria», que denunciará «ante la ONU, OEA, CELAC y otros».
Una vez expuesto su argumentario, el Partido Libre llamó a sus militantes el 13 de diciembre «a movilizaciones, asambleas locales y departamentales, protestas, paros y plantones», en lo que llamó una «asamblea extraordinaria de la dignidad nacional».
«A las calles», corearon los militantes de Libre que acompañaron la comparecencia. En las calles, los seguidores de Moncada estallaron en júbilo al escuchar el desconocimiento de las elecciones, mientras agitaban banderas o encendían bengalas.
¿Injerencia de EE. UU.?
Rixi Moncada acusó directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ejercer una «injerencia y coacción», que está «alterando la soberanía popular».
En la antesala de los comicios, el líder republicano manifestó su simpatía por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, a quien denominó como «el hombre que defiende la democracia».
Trump pidió entonces a los hondureños votar por Asfura para frenar «el avance comunista» e incluso advirtió de «consecuencias graves» en caso de «cambiar los resultados» de las presidenciales.
La candidata de izquierda mostró su desacuerdo ante las declaraciones de Trump, al asegurar el sábado previo a las votaciones: «Me llaman comunista para esconder la verdad».
Y el domingo 7 de diciembre, siete días después de los comicios, Moncada volvió a rechazar «la narrativa imperial de comunismo, utilizada como ataque en contra nuestra».
Moncada también reprobó el indulto concedido por Trump, «en el marco del proceso electoral», al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, militante Partido Nacional, quien fue condenado a 45 de prisión en EE. UU. por delitos de narcotráfico. Solo cumplió un año tras las rejas antes de ser puesto en libertad el pasado 1 de diciembre, una noticia que se conoció un día después tras ser anunciada por la esposa del exmandatario.
«Que se ordene su captura internacional», exhortó Moncada este domingo.
El CNE se prepara para dar un nombre
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó en la noche del domingo del reinicio «inmediato» del escrutinio, detenido, una vez más, desde el viernes 5 de diciembre por «problemas técnicos».
Este tipo de retrasos comenzaron el mismo día de las elecciones, con la demora del primer informe oficial preliminar, lo que sucitó las críticas de candidatos como Nasry Asfura.
No obstante, el candidato del Partido Nacional amainó la retórica tras el primer resultado, que le otorgó el liderato de la carrera electoral, por encima de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien exigió un «conteo limpio».
Desde entonces, ambos candidatos se han alternado el liderato del escrutinio, siempre con un leve margen, cercano ahora a los 20.000 votos a favor de Asfura, con un 88% de las actas escrutadas.
Asfura acumula 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Salvador Nasralla, candidato del opositor y también conservador Partido Liberal, registra 1.112.570 sufragios (39,49 %).
Marlon Ochoa, representante de Libre ante el CNE, compareció en solitario antes de Hall para denunciar un cambio en el código de seguridad de dos módulos del sistema con el que se hace el escrutinio.
El consejero detalló que la empresa responsable de la transmisión preliminar de los votos reconoció que en el módulo de divulgación de los resultados electorales se produjo una variación en el «hash» (etiqueta o numeral), aunque aseguró que el código fuente «no se había modificado».
«Las irregularidades que comparto con ustedes el día de hoy son adicionales a las que ya habían sido encontradas el día jueves y cada día vamos encontrando nuevas», enfatizó Ochoa a los periodistas en la sede del CNE en Tegucigalpa.
Honduras–que en 2017 vivió días de violencia tras unas elecciones empañadas por denuncias de fraude que dejaron decenas de muertos y pérdidas millonarias– ha permanecido tranquila durante la semana que ha transcurrido desde los recientes comicios, ante los reiterados llamados a la paciencia de las autoridades.
Pero las fallas y retrasos del sistema electoral ha socavado la confianza que algunos residentes mantenían en el organismo electoral del país. «Sinceramente, no confío en el CNE», confesó a Reuters el estudiante universitario Josué Laínez, quien votó en Tegucigalpa el fin de semana pasado. «Quiero creer en el proceso democrático del país… pero en el fondo siempre me preocupa el fraude».
La odontóloga Gabriela Osorio añadió a la agencia británica: «Es frustrante… el recuento de votos no ha cambiado en días, y ya ha pasado una semana desde las elecciones y aún no sabemos nada», añadió.
El indultado expresidente Juan Orlando Hernández publica mensaje en redes sociales
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández publicó este sábado un mensaje en redes sociales en el que reconoció el trabajo de su abogado Renato Stabile. El exmandatario, indultado recientemente en Estados Unidos, acompañó el texto con imágenes junto al jurista, a quien atribuyó un rol clave durante su proceso judicial.
En su mensaje, Hernández afirmó que Stabile llegó a su vida “en uno de los momentos más difíciles” y aseguró que ahora lo considera un amigo. El dirigente explicó que conoció al abogado cuando fue asignado a su caso como defensor de oficio, un hecho que calificó como una coincidencia que luego interpretó como parte de un “plan de Dios”.
El exgobernante señaló que Stabile “creyó en su inocencia” y resaltó su esfuerzo y el trabajo de su equipo legal. Hernández aseguró que, gracias a esa labor, hoy goza de libertad.
Un gesto que marcó su relación profesional
Hernández también recordó un episodio ocurrido en el Día de Acción de Gracias, cuando dijo que se encontraba solo en prisión. Relató que Stabile lo visitó ese día, pese a que debía estar con su familia. Según el mensaje, el abogado le respondió que él tampoco estaba con la suya, un gesto que Hernández describió como significativo.
Mensaje dirigido a su familia y seguidores
El exmandatario añadió que su esposa, Ana García, sus hijos y otros familiares consideran a Stabile “un ángel en sus vidas”. Concluyó su publicación con un agradecimiento directo y una bendición para el abogado.
El nuevo mensaje de Hernández se suma a sus recientes declaraciones públicas tras recibir el indulto y forma parte de su actividad comunicacional en X desde que recuperó su libertad.
Hernández, extraditado en abril de 2022, apenas 3 meses después de dejar la residencia (2014-222), fue condenado a 45 años de risión en un sonado caso or delitos relacionados al narcotráfico. Trump justificó el indulto alegando que el exmandatario hondureño fue víctima de una trama del gobierno de Joe Biden.
Arranca segunda edición del Gamer CIFCO
El Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO) anunció oficialmente la realización de GAMER CIFCO 2, que se llevará a cabo del 10 al 14 de diciembre en Fenadesal.
La nueva edición, considerada uno de los eventos de videojuegos más grandes del país, regresa con una oferta más amplia, inmersiva y dirigida a públicos de todas las edades.
Tras el éxito de su primera edición, la feria reafirma su papel como un punto de encuentro para jugadores, familias, creadores de contenido, comunidades gamer y entusiastas de la cultura pop. CIFCO destacó que esta actividad busca seguir consolidando la industria del entretenimiento digital en El Salvador.
Los horarios oficiales serán:
– Miércoles 11 de diciembre: apertura de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.
– Del jueves 12 al domingo 14: de 3:00 p. m. a 11:00 p. m.
La institución detalló que estos horarios fueron diseñados para brindar mayor comodidad y permitir que cada visitante disfrute plenamente de las actividades programadas.
GAMER CIFCO 2 contará con más áreas temáticas y atracciones interactivas, entre ellas DK Jungle, Hollow Forest, Super World, Kanto, la Guarida de Jinx, Gamer Zone y el Calabozo de Ganon.
Cada espacio ofrecerá experiencias gratuitas, ambientaciones especiales y personajes inspirados en franquicias icónicas del mundo gamer.
Entre las atracciones destacadas se encuentran el Tren de The Last of Us, las Pruebas de Kratos, FCIFCO25 y Mario Kart, todas diseñadas para ofrecer recorridos y desafíos inmersivos para familias, jugadores casuales y fanáticos de larga trayectoria.
La feria reunirá a miles de visitantes, emprendedores, empresas tecnológicas, comunidades de eSports y comercios especializados, dinamizando la economía creativa y fortaleciendo el sector de entretenimiento en el país. CIFCO aseguró que el evento mantiene su compromiso con espacios seguros, accesibles y de calidad para todos los asistentes.
Los boletos ya están disponibles a través de Smart Ticket, con precios accesibles y opciones de compra anticipada.