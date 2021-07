Ella era Xiomara, joven que se quitó la vida a pocos días de casarse en San Juan Opico

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele inició esta mañana con la entrega de 2.1 millones de paquetes alimentarios en todo El Salvador, una medida que anunció el mandatario como parte de la propuesta integral de incremento al salario mínimo de un 20 % para los trabajadores de los diferentes rubros.

“No a todas beneficiará este aumento (del salario mínimo), ya que hay algunos que no están en el sector formal o hay otros que no tienen empleo, o hay otros que ganas más que el salario mínimo y es por eso que también he ordenado que a partir de la próxima semana se haga otra entrega del Programa de Emergencia Sanitario (PES) para todos los hogares salvadoreños”, dijo el mandatario.

En esa línea, esta mañana, el titular del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Juan Carlos Bidegain; el de Defensa, René Merino, y el de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dieron detalles sobre la logística que se implementará para completar en 45 días lo ordenado por el jefe de Estado.

#CRONIO Funcionarios supervisan distribución de paquetes alimentarioshttps://t.co/Wbmx5rflrw — Diario Digital Cronio (@croniosv) July 3, 2021

De acuerdo al titular de Gobernación, las entregas iniciaron esta mañana en diferentes puntos del municipio de San Salvador y Soyapango, acción en la que participará personal de la Fuerza Armada, de Obras Públicas, Policía Nacional Civil (PNC) y reos en fase de confianza del Plan Cero Ocio de la Dirección General de Centros Penales.

En total, son más de 3,000 personas involucradas en esta operación y, de acuerdo al ministro Merino, un tercio pertenece a la Fuerza Armada, quienes completarán labores de seguridad y patrullajes, para que las entregas se hagan de manera rápida y expedita.

Además, 13 unidades de la Fuerza Armada en todo el país serán utilizadas “para tener adelantados los paquetes para que cuando corresponda ya estén listos para ser entregados de manera rápida”

El ministro Rodríguez detalló que son más de 500 pick ups y camiones de ocho toneladas a través de los cuales se entregarán estos alimentos.

El Presidente Bukele destacó dos beneficios de esta acción: “el recibo directo de los alimentos por las familias salvadoreñas y el subsecuente posible bajo de precio por una menor demanda de los alimentos en el mercado local”.

El mandatario destacó que “si bien no podemos afectar el precio internacional de los alimentos, si podemos afectar esa pequeña franja que corresponde al aumento local de los precios, y esa baja podrá ocurrir por la reducción de la demanda de alimentos de las familias, al tener este apoyo alimentario de parte del Gobierno”.

El paquete PES proporcionará a los salvadoreños los productos necesarios como: frijoles, arroz, leche, pasta, avena, aceite, atún, harina de maíz, pasta de tomate, gelatina, chocolate en polvo, pastas para sopas y papel higiénico.