Educación entregará 600 mil guías didácticas a estudiantes del sector público

La abogada y exfiscal Tahnya Pastor criticó que la Fiscalía mostrara un video en el caso de intolerancia entre militantes del FMLN y particulares. De acuerdo con la jurista se rompió la cadena de custodia debido a que la investigación está en curso y era material que se debía guardar para el proceso.

“Los videos no son para que se rompa la cadena de custodia, son para el proceso, sobre todo en coyuntura electoral”, aseguró.

La abogada también criticó que el fiscal haya mostrado un video, de cuatro, que podía decantar la opinión pública a su favor.

Tahnya Pastor ha denunciado en reiteradas ocasiones que Raúl Melara no es idóneo para el cargo de fiscal general por su vinculación partidaria con ARENA.

“El fiscal es incompetente y no es idóneo, y eso no es un insulto, es simplemente que él es muy preparado, pero no para el cargo de fiscal general”, manifestó durante una entrevista matutina.

De acuerdo con la exfiscal, la combinación de inexperiencia pone en duda la parcialización del fiscal general por sus claros vínculos partidarios. Recordó que seis meses antes de ser nombrado en el cargo, vitoreaba y celebrara la candidatura de Carlos Calleja cuando aspiraba a la silla presidencial.

Para la abogada, que la Sala de lo Constitucional no se pronuncie en un caso tan claro de vinculación partidaria es preocupante y también señaló que debería ser delito “la justicia selectiva” que existe en todo el sistema judicial pero principalmente en las Salas de la Corte Suprema de Justicia.