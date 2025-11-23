Nacionales
Detienen a motorista de la ruta 109 tras atropellar a un hombre en Ciudad Delgado
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un motorista de la ruta 109 que atropelló a un hombre en Ciudad Delgado, San Salvador Centro, debido a una distracción al volante.
El hecho ocurrió en el kilómetro 7 de la carretera Troncal del Norte, según informó la institución.
Las autoridades identificaron al detenido como Samuel Antonio Rosales García, de 33 años, quien será remitido por el delito de homicidio culposo.
Belinda Castellanos es coronada como reina del Carnaval de San Miguel
Foto: Cortesía
Belinda Castellanos, representante de barrio San Francisco, fue coronada durante la madrugada como la reina de la sexagésima sexta edición del carnaval de San Miguel.
En una noche y madrugada llena de emoción, belleza y elegancia, 18 señoritas representantes de los diferentes barrios, colonias y cantones, compitieron por la tan anhelada corona del carnaval migueleño, en un evento que se realizó en el estadio Miguel Félix Charlaix.
Durante aproximadamente 4 horas de duración del certamen de belleza, las señoritas aspirantes a la corona, mostraron sus dotes en el manejo del escenario, pasarela, belleza y oratoria, ante un jurado calificador conformado por 8 personas especialistas en certámenes de belleza, comunicación, pasarela, y otras.
Este año, de las 18 señoritas, el jurado calificador eligió a 10 semifinalistas, quienes tuvieron la oportunidad de brindar un mensaje al público asistente. Sus respuestas fueron evaluadas y el jurado eligió a las 5 finalistas que pasarían a fase de preguntas al azar.
Luego de una noche de emoción, Belinda Castellanos, fue coronada como la reina del Carnaval de San Miguel 2025.
El próximo 29 de noviembre se celebrará el gran carnaval, en donde las reinas de los barrios, cantones y colonias y la reina del carnaval, desfilarán en carrozas. Además se contará con multiples grupos musicales en las principales calles de la ciudad, que deleitarán a migueleños y visitantes.
Inauguran la villa navideña en El Cafetalón
En el marco del inicio de las fiestas patronales de Santa Tecla, que se celebran en honor del Niño Jesús, del 1.° al 25 de diciembre, el alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores, inauguró la Villa Navideña y encendió el árbol de Navidad gigante en El Cafetalón.
Durante el evento, también se realizó un show de luces y se entregaron juguetes a los niños asistentes.
Por otra parte, como parte del Tecla Fest, el jefe edilicio indicó que se realizarán eventos, como el desfile del correo, que será el domingo 30 de noviembre por las calles de la ciudad, la elección de la reina de las fiestas, carnavales, villas navideñas y conciertos, entre otras actividades, en colonias, comunidades, cantones y residenciales, durante todo el mes.
Pronto, Tecla Fest también abrirá espacio para Play Land Park y Luna Park en El Cafetalón.
Gobierno acerca diversos servicios en San Isidro, Cabañas
Instituciones del Gobierno llevaron el Gabinete Móvil al distrito de San Isidro, en Cabañas Este, para brindar asistencia médica y social a los pobladores de diferentes zonas, informó la gobernadora de Cabañas, Rita Amaya.
La funcionaria señaló que esta es la novena jornada que se desarrolla en el año con el apoyo del Gabinete de Gestión Departamental.
Entre los servicios ofrecidos hubo consultas médicas generales y odontológicas, toma de presión arterial y medición de niveles de glucosa.
Los ciudadanos también recibieron información sobre visas de trabajo y energía eléctrica, además de cortes de cabello, espacios para la primera infancia y entrega gratuita de lentes por parte de la Fundación para el Desarrollo de la Mujer (Fudem).
Quienes tuvieron consultas recibieron medicina gratuita, principalmente niños y adultos mayores. Algunos casos de salud tendrán seguimiento posterior en el sistema de salud.